O fim do casamento arranjado entre os "conjes" Moro e Bolsonaro

Ah, Renata, mas por que você está usando ‘conje’ no texto e não a palavra correta cônjuge? Moro, durante audiência pública da CCJ do Senado para tratar sobre o pacote “anticrime”, ao tratar sobre a relação das medidas propostas no pacote e a violência doméstica e familiar contra a mulher, usou esse termo. Todo mundo erra, eu sei. O erro da fala é o de menos. O problema é o que o erro representa: descaso. O mesmo descaso que o ‘conje’ Bolsonaro tem quanto às estatísticas dos feminicídios praticados dentro da residência das vítimas e com arma de fogo, que só tendem a agravar com a flexibilidade da posse de arma de fogo defendida pelo Presidente.