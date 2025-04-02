O mercado da longevidade cria novas oportunidades para o Brasil

Recentemente, nas conversas que tenho com empreendedores de todo o Brasil, descobri um negócio novo e interessante no setor imobiliário, voltado para pessoas com mais idade. Um amigo projeta criar em São Paulo um residencial voltado para quem já está na maturidade.

É cada vez mais comum ver pessoas de 60, 70, 80 anos ou mais vivendo sozinhas em apartamentos grandes, trabalhosos e até perigosos. O risco de quedas sempre existe, e o isolamento compromete a saúde mental.

O projeto que conheci oferece a esse público a oportunidade de morar em unidades de até 150 metros quadrados, num condomínio que propicia autonomia, independência, convivência com outras pessoas e que oferece uma série de atividades e serviços. Em outras palavras, um investimento em qualidade de vida.

Duas das maiores preocupações das famílias com parentes idosos que vivem sozinhos — sejam eles pais, avós ou bisavós — são os efeitos da solidão e a falta de assistência imediata em uma emergência. Um empreendimento desse tipo pode atender a essas necessidades. E, como sempre digo, toda ideia que resolve um problema cria um grande negócio.

O Brasil está envelhecendo rapidamente. Repare no seu bairro, nas ruas, entre os amigos. As famílias têm menos filhos, há menos crianças no seu condomínio e nas escolas. Há menos maternidades e babás e mais cursos para cuidadores de idosos. Há um maior número de pessoas acima dos 60 anos se exercitando nas academias e nos parques, muitos ainda trabalhando e gerando renda.

Essa realidade fica mais clara quando olhamos os números do Censo, feito pelo IBGE. Os brasileiros com mais de 65 anos passaram de 7,4% para 10,9% da população de 2010 para 2022 . É um aumento astronômico, de 57%. No mesmo período, a idade mediana dos brasileiros subiu de 29 para 35 anos. Hoje, o Brasil tem 55 idosos para cada grupo de 100 crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Em 2010, eram 30.

Essa tendência veio para ficar. O IBGE projeta que, em 2070, 37,8% dos habitantes do Brasil serão idosos – ou seja: cerca de 75 milhões de pessoas terão 60 anos ou mais. A longevidade é uma realidade. As pessoas estão vivendo mais e querem viver melhor. Isso provoca mudanças estruturais no país.

Por um lado, a longevidade exige medidas dos governos. O Brasil fez uma reforma da Previdência em 2019 , que aumentou o tempo de contribuição até a aposentadoria, pois teremos mais gente vivendo mais tempo e menos trabalhadores para sustentar a previdência. Provavelmente precisaremos de outra reforma em breve. Sem falar em ações dos governos direcionadas a questões como saúde, mobilidade, adequação de calçadas e mobiliário urbano, educação continuada, inclusão digital, segurança, entre outras.

Por outro lado, a longevidade abre espaço para novos negócios e expande a atuação de profissionais, como gerontólogos e cuidadores de idosos. O mercado voltado para pessoas com mais de 50 anos é chamado de “economia prateada”. Consultorias estimam que esse mercado movimente no Brasil R$ 1,8 trilhão por ano, em segmentos como saúde, turismo, tecnologia e moradia, entre outros.

Longevidade Crédito: Shutterstock

O Brasil já foi conhecido como um país dos jovens, por isso tantos negócios eram voltados para eles. Hoje, a longevidade proporciona a abertura de um campo enorme de novos negócios para o futuro. Há espaço para quem quiser inventar, inovar, criar e trabalhar muito, porque surgirão novas necessidades que ainda nem enxergamos.