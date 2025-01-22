Como a economia capixaba pode reagir ao protecionismo de Trump

O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma entrevista coletiva em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida Crédito: EVAN VUCCI/AP

Há muita especulação sobre o impacto das medidas protecionistas que Donald Trump pode implementar em seu retorno à presidência dos Estados Unidos . As maiores preocupações giram em torno de tarifas e barreiras a produtos importados, principalmente da China, que poderiam prejudicar o comércio global e gerar inflação nos EUA. Mas como essa política pode afetar o Brasil, e especialmente o Espírito Santo? Como investidores e empreendedores devem se posicionar diante desse cenário?

Antes de mais nada, é importante entender o contexto. Trump tem como objetivo principal frear a China , reduzindo as exportações do país para os EUA, acreditando que isso fortalecerá as empresas americanas. Embora o Brasil seja um exportador menor e menos relevante do que a China para os americanos, os efeitos indiretos de políticas protecionistas podem atingir a economia brasileira.

Além disso, Trump sinalizou que pretende reimpor tarifas, como as que aplicou no passado ao México, Canadá e outros países. Caso essa medida se estenda novamente ao Brasil, alguns setores específicos podem ser afetados diretamente.

Impactos no Espírito Santo

Sendo um estado exportador, o Espírito Santo está diretamente exposto a mudanças no comércio global. Setores como a siderurgia já sofreram no passado com tarifas americanas ao aço brasileiro. Caso medidas semelhantes sejam retomadas, empresas capixabas podem enfrentar dificuldades para competir no mercado americano, o que afetaria não apenas seus resultados, mas também a economia local.

Por outro lado, a indústria de celulose, um dos carros-chefes das exportações do Estado, tem um perfil mais diversificado, com maior dependência de mercados europeus e asiáticos. Essa característica reduz a exposição direta ao protecionismo americano. No entanto, tarifas e barreiras comerciais podem provocar alterações nos preços globais, impactando indiretamente o setor.

As pequenas e médias empresas, que integram cadeias de produção de siderurgia, celulose e petróleo, estão particularmente vulneráveis a oscilações no mercado global. Essas empresas devem adotar estratégias de gestão focadas em redução de custos, menor exposição ao dólar e busca por novos negócios para mitigar os riscos e aproveitar oportunidades que possam surgir.

Adaptação e oportunidades

Apesar dos desafios, o mercado é dinâmico. Diante de barreiras comerciais, países e empresas tendem a buscar alternativas, como novos parceiros, mercados inexplorados e estratégias que antes não eram consideradas. Embora Trump acredite que o protecionismo ajude as empresas americanas a vender mais internamente, isso pode encarecer produtos para os consumidores dos EUA e incentivar outros países a fortalecer suas relações comerciais fora da esfera americana.

Momentos de instabilidade econômica, seja por crises ou por mudanças políticas, frequentemente levam à reinvenção. Grandes rupturas assustam, mas também abrem portas para inovações e soluções criativas. Diversificar mercados e investir em inovação são caminhos fundamentais para superar barreiras e se preparar para possíveis desafios impostos por um novo ciclo protecionista americano.