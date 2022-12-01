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Crítica

"Um Natal Cheio de Graça": Para o bem e para o mal, Gkay comanda filme da Netflix

A atriz/influenciadora Gkay tem em "Um Natal Cheio de Graça", da Netflix, um filme natalino clichê para despejar seu humor nem sempre interessante

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 19:11

Públicado em 

01 dez 2022 às 19:11
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "Um Natal Cheio de Graça", da Netflix. Filme tem Gkay, Vera Fisher e Sérgio Malheiros no elenco Crédito: Netflix/Divulgação
Em “Um Match Surpresa”, filme natalino lançado pela Netflix em 2021, um jovem conquista uma mulher após se passar por outra pessoa em um aplicativo de relacionamentos. Após muita confusão e a descoberta do “verdadeiro amor”, os dois acabam juntos. O filme é divertido, combina com a época do ano, mas deixa a mensagem de que a mentira é premiada. “Um Natal Cheio de Graça”, lançado nesta semana pela Netflix, tem mensagem parecida e uma inversão de valores no terceiro ato que acaba sendo necessária para o filme chegar aonde quer, mas que, tal qual no filme do ano passado, premia a mentira.
Dirigido por Pedro Antônio Paes, do bom “Altas Expectativas” e de vários programas do Multishow, “Um Natal Cheio de Graça” tem início em 23 de dezembro, quando Carlinhos (Sérgio Malheiros) sai estressado do trabalho para pedir a namorada em casamento. Chegando lá, no entanto, ele a encontra com outra mulher. Desnorteado, ele tenta sair correndo do prédio e encontra Graça (GKay) precisando de ajuda - a paraibana resolveu curtir sua escala no Rio de Janeiro antes de voar para Aspen para curtir o Natal com sua família.
Após o inevitável encontrão que acaba com ele caindo por cima dela no meio da rua, surge a ideia: como Carlinhos não quer ir sozinho às festas natalinas de sua tradicionalíssima (e milionária) família carioca e Graça não tem onde passar o Natal, por que eles não fingem ser namorados durante as festas?
Toda a dinâmica de “Um Natal Cheio de Graça” se resume aos costumes, ao contraste de uma família tradicional do Rio de Janeiro, os Bragança-Salles, com os hábitos nada tradicionais de Graça. O estereótipo da nordestina desbocada e sem modos, mas de bom coração, incomoda a princípio, mas deve ser ressaltado que é exatamente esse o perfil vendido por Gkay, ao redor de quem o filme funciona.
Filme
Filme "Um Natal Cheio de Graça", da Netflix. Filme tem Gkay, Vera Fisher e Sérgio Malheiros no elenco Crédito: Netflix/Divulgação
A atriz/influenciadora é a justificativa do filme para existir, com uma metralhadora de piadas que nem sempre funcionam, mas que garantem ao filme um ritmo acelerado. Como novo elemento naquele ambiente, Clara modifica a vida de todos a seu redor (em um dia) e, como uma apaixonada pelo Natal, lembra aquelas pessoas do que realmente importa na vida.
O filme surpreendentemente ainda consegue ser sutil em alguns arcos, como na sexualidade de outra personagem, que é apenas insinuado, mas, na maior parte do tempo, é bem direto, ou seja, pessoas consumidas pelo dinheiro recuperam suas essências antes enterradas pela ânsia capitalista.
Filme
Filme "Um Natal Cheio de Graça", da Netflix. Filme tem Gkay, Vera Fisher e Sérgio Malheiros no elenco Crédito: Netflix/Divulgação
“Um Natal Cheio de Graça” tem algumas piadas engraçadas e alguns coadjuvantes interessantes - Marianna Armellini, Noemia Oliveira e Flavia Reis rendem bons momentos. Para dialogar ainda mais com a geração da Netflix, o texto ainda tem Diogo Defante em uma participação até maior do que o necessário, mas, preso ao roteiro, ele passa quase despercebido.
A oferta de filmes natalinos nas plataformas de streaming é gigante, com alguns constrangedores e outros um pouco melhores. Em meio à multidão, “Um Natal Cheio de Graça” garante algumas risadas por brincar com a sociedade brasileira e os costumes da “família tradicional”. Assim, mesmo que a virada no fim seja preguiçosa e ruim, premiando a mentira de um personagem, o filme é um bom passatempo para quem não busca nada além disso.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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