"Um Natal Cheio de Graça": Para o bem e para o mal, Gkay comanda filme da Netflix

Filme "Um Natal Cheio de Graça", da Netflix. Filme tem Gkay, Vera Fisher e Sérgio Malheiros no elenco Crédito: Netflix/Divulgação

Em “Um Match Surpresa” , filme natalino lançado pela Netflix em 2021, um jovem conquista uma mulher após se passar por outra pessoa em um aplicativo de relacionamentos. Após muita confusão e a descoberta do “verdadeiro amor”, os dois acabam juntos. O filme é divertido, combina com a época do ano, mas deixa a mensagem de que a mentira é premiada. “Um Natal Cheio de Graça”, lançado nesta semana pela Netflix, tem mensagem parecida e uma inversão de valores no terceiro ato que acaba sendo necessária para o filme chegar aonde quer, mas que, tal qual no filme do ano passado, premia a mentira.

Dirigido por Pedro Antônio Paes, do bom “Altas Expectativas” e de vários programas do Multishow, “Um Natal Cheio de Graça” tem início em 23 de dezembro, quando Carlinhos (Sérgio Malheiros) sai estressado do trabalho para pedir a namorada em casamento. Chegando lá, no entanto, ele a encontra com outra mulher. Desnorteado, ele tenta sair correndo do prédio e encontra Graça (GKay) precisando de ajuda - a paraibana resolveu curtir sua escala no Rio de Janeiro antes de voar para Aspen para curtir o Natal com sua família.

Após o inevitável encontrão que acaba com ele caindo por cima dela no meio da rua, surge a ideia: como Carlinhos não quer ir sozinho às festas natalinas de sua tradicionalíssima (e milionária) família carioca e Graça não tem onde passar o Natal, por que eles não fingem ser namorados durante as festas?

Toda a dinâmica de “Um Natal Cheio de Graça” se resume aos costumes, ao contraste de uma família tradicional do Rio de Janeiro, os Bragança-Salles, com os hábitos nada tradicionais de Graça. O estereótipo da nordestina desbocada e sem modos, mas de bom coração, incomoda a princípio, mas deve ser ressaltado que é exatamente esse o perfil vendido por Gkay, ao redor de quem o filme funciona.

Filme "Um Natal Cheio de Graça", da Netflix. Filme tem Gkay, Vera Fisher e Sérgio Malheiros no elenco Crédito: Netflix/Divulgação

A atriz/influenciadora é a justificativa do filme para existir, com uma metralhadora de piadas que nem sempre funcionam, mas que garantem ao filme um ritmo acelerado. Como novo elemento naquele ambiente, Clara modifica a vida de todos a seu redor (em um dia) e, como uma apaixonada pelo Natal, lembra aquelas pessoas do que realmente importa na vida.

O filme surpreendentemente ainda consegue ser sutil em alguns arcos, como na sexualidade de outra personagem, que é apenas insinuado, mas, na maior parte do tempo, é bem direto, ou seja, pessoas consumidas pelo dinheiro recuperam suas essências antes enterradas pela ânsia capitalista.

Filme "Um Natal Cheio de Graça", da Netflix. Filme tem Gkay, Vera Fisher e Sérgio Malheiros no elenco Crédito: Netflix/Divulgação

“Um Natal Cheio de Graça” tem algumas piadas engraçadas e alguns coadjuvantes interessantes - Marianna Armellini, Noemia Oliveira e Flavia Reis rendem bons momentos. Para dialogar ainda mais com a geração da Netflix, o texto ainda tem Diogo Defante em uma participação até maior do que o necessário, mas, preso ao roteiro, ele passa quase despercebido.