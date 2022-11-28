"O Diário de Noel", da Netflix, é comédia romântica sem sal

Filme "O Diário de Noel", da Netflix Crédito: KC Bailey/Netflix



Ao contrário da fantasiosa aventura “Terra dos Sonhos” , que não é um filme de Natal, mas poderia ser, o recém-lançado “O Diário de Noel” é um filme de Natal que poderia perfeitamente não estar vinculado à data. Sim, a trama se passa durante a temporada de festas e até aparece um ou outro Papai Noel em determinado momento, mas o filme dirigido por Charles Shyer não depende de qualquer “magia” ou de algum “espírito natalino” para funcionar, e talvez fosse mais interessante se o fizesse.

O roteiro, baseado no livro homônimo de Richard Paul Evans, nos apresenta a Jacob (Justin Hartley, de “This is Us”), um escritor absurdamente famoso, best-seller do “The New York Times”, que recebe uma ligação com uma notícia triste: sua mãe, de quem se distanciara há algum tempo, faleceu e agora ele precisa voltar à antiga cidade para resolver burocracias.

Em sua cidade Natal, Jacob reencontra uma vizinha amiga da família, Ellie (Bonnie Bedelia, de “Duro de Matar”) e conhece Rachel (Barrett Doss), uma jovem que não faz ideia da fama do escritor. Rachel, na verdade, está em busca da mãe biológica, mas toda informação que tem é que ela teria trabalhado na casa dos pais de Jacob. Os dois se entendem quase de imediato e o escritor resolve ajudá-la mesmo que, para isso, tenha que lidar com questões de seu passado, como entrar em contato com o pai (“James Remar”), com quem não fala há décadas.

Não é difícil prever como tudo vai se desenvolver em “O Diário de Noel”, mas a previsibilidade do filme tampouco atrapalha a experiência. Mesmo com os exageros acerca da fama de Jacob, Justin Hartley se sai bem, com carisma suficiente para que compremos a ideia do bonitão solteiro por convicção. Mesmo sem uma química absurda, ele funciona bem com Barrett Doss em tela, com os personagens trocando provocações com certa frequência, mas o relacionamento de Jacob e Rachel, assim como todos os outros arcos do filme, sofrem com um roteiro que nunca se aprofunda em nada.

Filme "O Diário de Noel", da Netflix Crédito: KC Bailey/Netflix

O texto de “O Diário de Noel” até tem bons momentos, quando brinca com a fama de Jacob ou em determinado ponto, quando faz graça com clichês das comédias românticas, mas ele peca nos percalços do caminho dos protagonistas. Tudo é muito imediato o tempo todo, do amor entre Jacob e Rachel às resoluções dos conflitos - a cena do protagonista com o pai, cuja expectativa é construída desde o início do filme, tem resolução instantânea. Da mesma forma, o filme parece deixar um vácuo na resolução de Rachel em busca da mãe, como se a jovem de repente se contentasse com qualquer migalha encontrada pelo caminho, oferecendo pouca recompensa ao espectador.

Lançado em 2017, “O Diário de Noel” é o primeiro livro da “Coleção Noel” de Richard Paul Evans, mas os livros subsequentes não continuam a história de Jacob e Rachel. Cada livro de Paul Evans traz uma história de alguém passando por uma situação difícil durante o Natal - o que não impossibilita, claro, de que a Netflix crie uma sequência para o filme que está entre os mais vistos da plataforma.

Filme "O Diário de Noel", da Netflix Crédito: KC Bailey/Netflix