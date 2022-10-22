Ricardo Darín e William Gibson nas dicas de filmes e séries da Netflix, Amazon e Star+

Em 1985, quando a Argentina já havia superado a dura ditadura militar, o novo governo democrático instaurou um processo para punir militares por seus crimes durante o período. Em "Argentina, 1985", representante da Argentina no Oscar 2023, o homem, a lenda Ricardo Darín vive um dos promotores do caso que deveria servir de exemplo também no Brasil. O filme é ótimo (confira a crítica completa aqui), mas as dicas desta semana ainda têm série de comédia, ficção científica baseada na obra do mestre William Gibson e a história real (ou quase) de Sílvio Santos. Confira.