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Dicas da Semana

Ricardo Darín e William Gibson nas dicas de filmes e séries da Netflix, Amazon e Star+

Nas Dicas da Semana, selecionei uma saudosa série que andava desaparecida dos serviços de streaming e alguns bons lançamentos de Netflix, Amazon Prime e Star+

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 13:28

Públicado em 

22 out 2022 às 13:28
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Ricardo Darín (à esquerda) vive um advogado em um processo para responsabilizar militares pelos crimes da ditadura na Argentina. Filme é a escolha do país para o Oscar 2023
Ricardo Darín (à esquerda) vive um advogado em um processo para responsabilizar militares pelos crimes da ditadura na Argentina. Filme é a escolha do país para o Oscar 2023 Crédito: Amazon/Divulgação
Em 1985, quando a Argentina já havia superado a dura ditadura militar, o novo governo democrático instaurou um processo para punir militares por seus crimes durante o período. Em "Argentina, 1985", representante da Argentina no Oscar 2023, o homem, a lenda Ricardo Darín vive um dos promotores do caso que deveria servir de exemplo também no Brasil. O filme é ótimo (confira a crítica completa aqui), mas as dicas desta semana ainda têm série de comédia, ficção científica baseada na obra do mestre William Gibson e a história real (ou quase) de Sílvio Santos. Confira.

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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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