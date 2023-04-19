Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Rainhas em Fuga", da Netflix, é um filme que vai te fazer bem

"Rainhas em Fuga" é um road movie frenético. Filme traz a história de quatro amigas cruzando o México em uma jornada de aventuras e descobertas

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 21:08

Públicado em 

18 abr 2023 às 21:08
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme mexicano
Filme mexicano "Rainhas em Fuga", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
“Rainhas em Fuga”, filme mexicano da Netflix, é um road movie de aventura protagonizado por mulheres que repetem a todo tempo ser necessário “se perder para se encontrar”. Dirigo pelo estreante Jorge Macaya, editor/montador de séries como “El Chapo”, mas em seu primeiro trabalho na direção, o filme parece uma mistura de duas séries espanholas, a boa “Sky Rojo” e a ótima “Garotas do Fundão”.
Com roteiro de Martha Higareda, que vive uma das protagonistas, o filme acompanha quatro amigas de longa data, Paty (Higareda), Estrella (Valeria Vera), Famela (Paola Nuñez) e Marilú (Alejandra Ambrosi), que encontram um caderno com anotações antigas sobre uma viagem que sonhavam fazer e pensam “por que não?”. Sem avisar ninguém, elas partem para o Caribe para realizar os sonhos de adolescência em uma jornada que vai mudar suas vidas.
Quando o filme tem início, encontramos o quarteto em uma perseguição automobilística envolvendo outro carro que parece ocupado por mafiosos. Não entendemos direito o que acontece ali, mas o filme logo volta para explicar o que as levou àquele ponto. No meio do caminho, elas dão carona a Lola (Claudia Pineda), uma dançarina com o carro quebrado na estrada, e se envolvem em algumas confusões que as colocam como alvo de tais capangas. Tanta coisa acontece em “Rainhas em Fuga” que é até difícil respirar.
Com pouco mais de 90 minutos de duração, “Rainhas em Fuga” é um filme enxutíssimo, para o bem e para o mal. Por um lado, há pouco tempo para desenvolver as protagonistas e os dramas de cada uma delas; sabemos que existem problemas no casamento, um marido infiel, uma obsessão pela imagem e por procedimentos estéticos, filhos… Os problemas das quatro se misturam de maneira que nem sempre é possível distingui-los. Por outro lado, o filme é ágil, alternando momentos de ação com cenas dramáticas e humor, nunca se mantendo no mesmo lugar por muito tempo.
Filme mexicano
Filme mexicano "Rainhas em Fuga", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
O texto de Martha Higareda é melhor quando parte para o humor. O quarteto de protagonistas é ótimo nas trocas rápidas, nas provocações de quem tem intimidade e até em algumas trocas de olhares em que nada precisa ser dito. A velocidade faz com que não exista respiro ou contemplação - é em meio ao caos que Paty, Estrella, Famela e Marilú precisam repensar a vida e entender seus respectivos momentos, gerando diálogos divertidos e situações engraçadas.
“Rainhas em Fuga”, como todo road movie que se preze, é um filme sobre autoconhecimento, descobertas e reforço de vínculos. Afastadas das rotinas, as mulheres conseguem se unem e se apoiam para enxergar o que há de errado em suas vidas e até mesmo, em alguns casos, se reconhecerem como parte do problema. Nada disso, porém, é apresentado como recurso narrativo com ares mais filosóficos, pelo contrário. A maior revelação de uma delas é feita durante uma viagem conduzida por alucinógenos em sequência que mistura “Dragon Ball”, “Street Fighter” e outras referências de jogos e animes.
Filme mexicano
Filme mexicano "Rainhas em Fuga", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
A estreia de Jorge Macaya na direção é facilitada pelo bom roteiro, mas o diretor faz boas escolhas para entregar um filme leve, que faz bom uso de elementos gráficos e nunca perde a mão. A falta de recursos é visível em uma cena ou outra (como a das galinhas), mas “Rainhas em Fuga” não se preocupa em parecer real - é no absurdo de situações atípicas, mas plenamente possíveis, que o filme tem seu charme e gera identificação com o espectador.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Veja Também

"A Maravilhosa Sra. Maisel" chega ao fim com gosto de 'quero mais'

"Desejo Obsessivo": Série de suspense erótico da Netflix é ótima

"Assombrosas": Baseado em "fatos", terror da Netflix diverte

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Netflix Rafael Braz México Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados