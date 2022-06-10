"Primeira Morte", da Netflix, é drama bobo com jovens vampiros

Série "Primeira Morte", da Netflix Crédito: BRIAN DOUGLAS/NETFLIX

Prometida como uma "nova" "The Vampire Diaries", “Primeira Morte”, série lançada pela Netflix, é uma espécie de “Romeu & Julieta” que troca a rivalidade das famílias Montecchio e Capuleto pela eterna rivalidade entre… vampiros e caçadores de vampiros.

Criada a partir do conto homônimo de V. E. Schwab, a série acompanha Juliette (Sarah Catherine Hook), uma vampira adolescente descendente de uma linhagem de poderosos vampiros, e Calliope (Imani Lewis), que, por ironia do destino, vem de uma família com tradição de caçar monstros. Ambas estão em momentos decisivos da vida e precisam fazer escolhas que podem definir seus futuros.

Juliette se vê pressionada pela mãe, Margot (Elizabeth Mitchell), a realizar o rito de passagem vampiresco: sangrar o primeiro humano. Já Calliope convive com a expectativa da família para que ela mate seu primeiro monstro - seus irmãos mais velhos eram mais novos do que ela quando passaram pela tarefa. Quando o caminho das duas jovens se cruza e elas se veem diante das chances de superarem essas etapas do amadurecimento de acordo com as pressões familiares, o inesperado acontece e elas acabam em uma pegação que obviamente se transformará em um relacionamento proibido que coloca não apenas a vida delas em risco, mas a de suas famílias que ameaçam quebrar tradições centenárias.

“Primeira Morte” usa seus primeiros episódios para apresentar as duas protagonistas e o relacionamento entre elas. Assim, os episódios iniciais da temporada têm uma pegada mais série de romance adolescente, com duas meninas se conhecendo e se apaixonando. Apesar do esforço do roteiro para vender uma paixão repentina avassaladora, soa como um exagero o comprometimento imediato e inabalável das duas após acabarem de se conhecer.

Série "Primeira Morte", da Netflix Crédito: BRIAN DOUGLAS/NETFLIX

As consequências desse relacionamento são deixadas para a segunda metade da temporada, que ganha uma narrativa mais séria centrada no peso das escolhas feitas por Juliette e Calliope. Quando se torna mais séria, “Primeira Morte” se torna também mais desinteressante - toda discussão sobre a necessidade de mudanças, transformações e valores é superficial e expositiva. Não há sutileza alguma no texto ao tratar desses temas e a narrativa, para deixar bem claro caso alguém não tenha entendido, traz até uma narração em off para reforçar o discurso. A falta de sutileza atinge também a referência de “Romeu & Julieta”, que vira peça a ser ensaiada na escola e com troca de falas entre as duas protagonistas.

Em busca da construção de um universo próprio, um lore, o roteiro, mesmo que de forma ingênua, se esforça para mostrar a origem da rivalidade histórica entre vampiros e caçadores - ele também traz outros monstros que sofrem com uma computação gráfica de qualidade duvidosa. Outros personagens, como Oliver (Dylan McNamara) e Theo (Phillip Mullings Jr.) também têm histórias paralelas que podem servir de material para possíveis novas temporadas.

Série "Primeira Morte", da Netflix Crédito: BRIAN DOUGLAS/NETFLIX

Lutando o tempo todo para fugir do rótulo de série adolescente genérica, “Primeira Morte” não é ruim, mas tampouco é uma série que desperta o interesse imediato ou que será recomendada com entusiasmo. A química entre as protagonistas é apenas razoável, apesar da tentativa de desenvolver a relação com mais cuidado, tornando, assim, difícil comprarmos a ideia de que esse amor pode ser o responsável por uma mudança de grandes proporções em uma cultura de milhares de anos.