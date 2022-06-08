"Interceptor" é um dos piores filmes já feitos pela Netflix

Filme "Interceptor", da Netflix Crédito: Brook Rushton/Netflix

Matthew Reilly é um escritor australiano famoso em sua terra natal por seus thrillers acelerados, cheios de reviravoltas, soluções ex-machinas e bombas desarmadas no último milésimo de segundo. Em 2017, ele escreveu um roteiro de ação que poderia ser filmado com um orçamento baixo, boas cenas de ação e um suspense sobre a aniquilação dos EUA. A possibilidade abriu os olhos da Netflix, que pensou “Interceptor” inicialmente como uma série, mas, para a sorte da humanidade, o projeto acabou transformado em um filme dirigido pelo seu próprio autor.

“Interceptor” é a história da capitã JJ Collins (Elsa Pataky), uma militar que retorna a um posto em que antes trabalhava após ser transferida do cargo de seus sonhos, no Pentágono, onde foi assediada sexualmente e acabou vítima de uma campanha de difamação nas redes por ter denunciado o assediador, um militar do alto escalão. Apesar de ter vencido o processo contra o assediador, ela acabou “punida” com o retorno a um posto de pouco prestígio em uma das duas bases americanas responsáveis pela interceptação de possíveis ataques russos - sem essa linha de defesa, um míssil nuclear lançado de solo russo chegaria a qualquer ponto dos EUA em cerca de 24 minutos.

Não demora quase nada para um ataque derrubar uma das bases, deixando a base de JJ, também sob ataque, como “a única coisa que impede o armagedom nos EUA”, como define um dos personagens. Tudo isso acontece em pouco mais de 12 minutos de projeção, o que deixa “Interceptor” com uma hora e meia de situações repetidas, diálogos medonhos, atuações horrorosas e algumas boas coreografias.

É fácil identificar “Interceptor” como um filme que outrora acabaria relegado à parte de baixo da prateleira de “Ação” em locadoras de bairros. A direção de Matthew Reilly, em seu filme de estreia no posto, mostra a inexperiência do agora cineasta e também sue apego ao texto escrito por ele. O roteiro é todo artificial, cheio de coincidências e com soluções constrangedoras em diversos momentos, característica reforçada pela atuação canastrona de Pataky e pela falta de sutileza do autor/diretor.

Filme "Interceptor", da Netflix Crédito: Brook Rushton/Netflix

Todo discurso feminista do filme ironicamente acaba sendo utilizado para desenvolver mais seu vilão, Alexander (Luke Bracey), do que a protagonista. JJ, assim, se torna a responsável por frases “de efeito” como “se é pra ficar de mansplanning, me mata logo” (que não é traduzida dessa forma na legenda em português). Reilly claramente escreve sobre o tema como quem acompanhou alguma thread no Twitter, sem se aprofundar em nada.

Apesar de os grandes vilões invisíveis serem os russos, os soldados que ameaçam a vida de JJ são americanos padrões, com visual caipira e sotaque sulista. Alexander, que ganha certa profundidade, não se encaixa no estereótipo caipira, mas acaba caindo no clichê de que é necessário acabar com tudo para começar os EUA de novo.

Enquanto isso, toda resistência para salvar os EUA é feita por JJ, filha de uma espanhola com um americano, e por Rahul (Mayen Mehta), um militar americano de origem hindu. Ainda, quem dá suporte aos dois é a presidente Wallace (Zoe Carides) e um general negro (Marcus Johnson). Reilly nunca escancara esse ponto, mas ele fica claro quando os vilões tratam JJ e Rahul como estrangeiros “parte do problema” dos EUA. Mesmo sendo uma criação inteligente do roteiro, essas diferenças são mal-exploradas ao ponto de parecerem involuntárias. Até os poucos pontos em que o texto parece fugir da mesmice são “corrigidos” por ele como se tivessem sido equívocos, mas as soluções fazem pouco ou nenhum sentido.

Filme "Interceptor", da Netflix Crédito: Brook Rushton/Netflix

O texto ainda se aproveita do vínculo entre Elsa Pataky e Chris Hemsworth para utilizar o bonitão com seu único alívio cômico - o Thor da Marvel, marido de Pataky, assina como produtor executivo e tem alguns poucos minutos de tela, inclusive na cena pós-crédito. “Interceptor” se leva a sério demais e talvez por isso não consiga fazer graça com as várias situações ridículas que coloca em tela.

Não seria nem necessária uma sátira aos thrillers de ação para que o texto de Matthew Reilly funcionasse com mais leveza, bastava que brincasse com sequências, com as expectativas do público. Apesar do dramalhão novelesco, “Interceptor” nunca desperta sentimentos no espectador, o que é fruto de clichês na concepção dos personagens e da pouca identificação que eles despertam.

A saída encontrada pelo diretor é a utilização de música de fundo na totalidade do filme - são raras ou inexistentes as cenas em que uma música não tente dizer ao espectador o que sentir, tornando o recurso mais irritante do que funcional.

Com a mesma esquipe de preparação de elenco do ótimo “Resgate” , também da Netflix, “Interceptor” traz boas cenas de ação e coreografias nos embates físicos, mas nada que mereça tanto destaque, pois o tom de galhofa involuntária e a edição do filme tiram os pesos dessas lutas. A galhofa fica exposta no início do filme, com a sequência do ácido, e o problema de edição é visível no terceiro ato, que até diminui um dos méritos do filme de conferir aspecto global a uma história pequena e praticamente de locação única.