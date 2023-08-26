"Nosso Destino": Dorama da Netflix é o romance perfeito

Série coreana "Nosso Destino", lançada pela Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

“Nosso Destino”, nova série coreana da Netflix, é o dorama (ou k-drama, como preferir) perfeito – cabe ao espectador entender se isso atende suas preferências. Misturando o romance no estilo conto de fadas, fantasia e uma ingenuidade cômica típica das obras coreanas, a série surpreendentemente ainda se mantém conectada à realidade, o que é seu grande mérito.

Logo no início, encontramos Lee Hong-jo (Jo Bo-ah) caída no chão do que parece ser uma casa abandonada em meio a uma trilha na floresta. Por algum motivo que nao identificamos ao certo, Hong-jo espera a morte e, quando o bonitão Jang Sin-yu (Kim Ro Woon) aparece no local, ela acredita ser o anjo da morte pronto para levá-la embora deste plano.

A série logo volta ao passado para entendermos como os protagonistas chegaram àquele ponto. Encontramos Hong-jo em meio a uma briga entre moradores e funcionários de uma obra que estaria atormentando a região. No meio da discussão, um corpo cai da obra, momento que antecede a devida introdução de Sin-yu, um advogado renomado e bonitão, aparentemente não muito afeito aos escrúpulos. Ele assume o caso da morte do funcionário para defender os interesses da empresa e podemos brevemente vê-lo em ação durante o julgamento, momento que ajuda o texto a construir o personagem.

É questão de tempo, claro, para que Hong-jo e Sin-yu fiquem juntos, mas, como todo bom dorama que se preze, a construção é lenta, no melhor estilo “de inimigos a amantes”. Desde o início fica claro haver algo estranho com o galã, que vê coisas um tanto sinistras quando está sozinho. O caminho dos dois se cruza quando a série volta ao ponto inicial – a prefeitura, local onde Hong-jo trabalha, quer demolir um antigo santuário abandonado, mas ele tem um grande valor sentimental para o proprietário…. Sin-yu.

Série coreana "Nosso Destino", lançada pela Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

É interessante como “Nosso Destino” resolve esse conflito inicial sem muita enrolação, pois o que interessa para a série é construir a relação entre os protagonistas. É a solução deste primeiro conflito que fortalece o vínculo entre eles, quando ele percebe que ela é a pessoa que pode livrá-lo de uma maldição que atormenta a família há séculos.

De forma meio torta, disfarçada pela fantasia, o texto traz o clichê da mulher que vai salvar o homem de seus problemas e viver com ele para sempre. É curioso como essa construção se repete em obras coreanas, a da menina trabalhadora, obstinada e honesta que conhece um cara de caráter duvidoso, mas que, no fundo, tem um bom coração e pode ser salvo pelo amor. É a mesma construção, por exemplo, da péssima “Sorriso Real” , mas “Nosso Destino”, apesar de utilizar um tom cômico em alguns momentos, busca foco na relação e se sustenta na fantasia.

Série coreana "Nosso Destino", lançada pela Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Hong-jo é inocente, bondosa, mas também é isolada dos colegas de trabalho, sofre assédio moral do chefe, uma caricatura de vilão dos doramas, e, segundo as falas iniciais, “nunca namorou”. Em contrapartida, seu par carrega a arrogância de quem foi criado com confiança e fortuna, mas também é uma “bomba relógio a ponto de explodir” – é o encontro desses dois mundos tão distintos que faz de “Nosso Destino” um conto de fadas moderno.