"Amor² Para Sempre", da Netflix, é comédia sem graça e romance sem alma

Adrianna Chlebicka e Mateusz Banasiuk em "Amor² Para Sempre" Crédito: Netflix/Divulgação

Após o sucesso de “Amor²” , em 2021, e “Amor² Outra Vez” , no início deste ano, a inevitável continuação “Amor² Para Sempre” chega sem muito alarde à Netflix. A série de filmes (seria uma franquia?) de comédia romântica polonesa segue o que se espera dela em um filme ainda pior que os outros dois, mas que facilmente encontrará sua posição entre os mais vistos da plataforma.

Quando tem início, “Amor² Para Sempre” tem Monika (Adrianna Chlebicka) e Enzo/Stefan (Mateusz Banasiuk) estão juntos, felizes, e ele está prestes a pedi-la em casamento, planejando uma grande surpresa para o pedido. Para que tudo saia perfeito, ele, que não é um sujeito muito religioso, mas quer fazer tudo “certinho”, dá um jeito de aceitar que a igreja que sua família frequenta desde que ele era uma criança, aceite realizar a cerimônia mesmo que ele tenha se afastado da religião.

Por algum motivo estranho, o padre exige uma contrapartida de Enzo, que ele encontre uma ex-namorada chamada Ewa (Ina Sobala) e a reconduz à igreja. O problema é que Enzo sempre foi um sujeito namorador e se relacionou com mais de dez mulheres chamadas Ewa. Ele, então, parte em busca da ex-namorada em questão para que possa, enfim, se casar com Monika na igreja.

“Amor² Para Sempre” coloca Monika no lugar de coadjuvante e praticamente a deixa de lado enquanto Enzo busca por Ewa. Abusando de estereótipos e de piadas de gosto duvidoso, o texto tem dessa breve montagem sua única parte cômica; de resto, tal qual o filme anterior, “Amor² Para Sempre” é um drama romântico de pouquíssimo impacto. O roteiro cria os conflitos esperados para o gênero, mas nunca os explora para criar um arco em torno deles ou tampouco os resolve.

O filme dirigido por Filip Zylber, também responsável pelos anteriores, parece um apanhado de ideias saídas de uma sala de roteiro sem muita conexão entre elas ou até mesmo com a realidade. Assim, “Amor² Para Sempre” subestima a inteligência o espectador, exigindo que ele releve comportamentos e atitudes dos personagens, principalmente de Enzo e Ewa, uma das pessoas mais irritantes e artificiais já criadas pela dramaturgia. Em uma cena, por exemplo, ele não quer que ela saia com o carro, mas tampouco se preocupa em levar a chave consigo; da mesma forma, ele passa a dar mais atenção para a ex do que para a noiva – e o texto trata a reação de Ewa como um exagero. Essas escolhas nos levam de volta aos conceitos equivocados presentes desde o primeiro filme, que via o trabalho de Monika como modelo (algo totalmente esquecido depois dali) como algo absurdo, que não combinava com uma mulher “correta”.

Filme "Amor² Para Sempre", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

“Amor² Para Sempre” parece não confiar em sua protagonista para conduzir o filme. Resta a Monika um arco bobo na escola em que trabalha e o processo de condução da relação de Enzo com Ewa. É irônico como o filme parece se entender como progressista em algumas posições, como ao colocar Monika como nova diretora da escola, mas, na maior parte do tempo, ela é uma mulher fria, quase um incômodo para Enzo. O filme traz ainda outros arcos, como o do pai de Monika, vivido por Miroslaw Baka, e o filho de sua namorada, mas eles nada acrescentam ao já vazio lançamento da Netflix.