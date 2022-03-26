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Dicas

Netflix, HBO Max e as apostas para o Oscar nas Dicas da Semana

A lista desta semana tem um faroeste moderno com Robert Pattinson muito antes de ser o Batman, Jack Nicholson e uma série ótima pra assistir antes de dormir

Públicado em 

26 mar 2022 às 12:55
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme The Rover - A Caçada
Filme The Rover - A Caçada Crédito: HBO Max/Divulgação
De Jack Nicholson como um obcecado policial veterano a Robert Pattison num faroeste distópico, as Dicas da Semana trazem opções de filme e séries na Netflix, HBO Max e no Star+. Tem também um imperdível indicado ao Oscar de Melhor Documentário disponível na Paramount+. Aproveitando o clima do Oscar, ainda tem as apostas do colunista para a premiação que acontece neste domingo (27). Quer saber mais? Então assista ao vídeo ou leia a coluna com das apostas do Oscar clicando justamente em cima deste texto que você está lendo. Divirta-se.

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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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