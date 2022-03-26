Netflix, HBO Max e as apostas para o Oscar nas Dicas da Semana

De Jack Nicholson como um obcecado policial veterano a Robert Pattison num faroeste distópico, as Dicas da Semana trazem opções de filme e séries na Netflix, HBO Max e no Star+. Tem também um imperdível indicado ao Oscar de Melhor Documentário disponível na Paramount+. Aproveitando o clima do Oscar, ainda tem as apostas do colunista para a premiação que acontece neste domingo (27). Quer saber mais? Então assista ao vídeo ou leia a coluna com das apostas do Oscar clicando justamente em cima deste texto que você está lendo. Divirta-se.