Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Hunters": 2ª temporada encerra série da Amazon com dignidade

Com um final garantido pela Amazon Prime Video, "Hunters" tem final satisfatório para história do grupo que caça nazistas após a Segunda Guerra

Públicado em 

12 jan 2023 às 20:52
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Crédito:
Estarmos diante de uma segunda temporada de “Hunters” é a prova de que a Amazon Prime Video não funciona pelas mesmas métricas da Netflix. Lançada em fevereiro de 2020, a série em que Al Pacino comanda um grupo de caçadores de nazistas tem início muito bom, mas não mantém o ritmo ao longo da temporada de estreia. Ao fim, tanto público quanto crítica tiveram uma recepção bem morna à série - acostumado aos cortes da principal concorrente do Prime Video, acreditava que dificilmente a produção da Amazon teria novas temporadas.
Eis que, quase dois anos depois, “Hunters” está de volta com mais oito episódios e até bem disposta a mudar algumas impressões deixadas pela temporada inicial. A série é retomada algum tempo após os acontecimentos da temporada anterior e se desenvolve agora em duas linhas temporais. Uma delas, na metade dos anos 1970, mostra como Meyer Offerman (Al Pacino) chegou ao ponto de criar a equipe que caçava sobreviventes nazistas após o fim da Segunda Guerra. Mesmo um pouco descolado do resto da série (por motivos óbvios para quem viu a primeira temporada), o arco de Meyer oferece estofo à série e concentra boa parte do drama da temporada, além de oferecer a Al Pacino mais tempo de tela.
Em sua linha “principal”, “Hunters” traz de volta os outros caçadores. Quando os reencontramos, cada um seguiu sua vida; Jonah (Logan Lerman) se dedica aos estudos na França, mas continua caçando nazistas nas horas vagas. Nos EUA, a agente do FBI Millie Morris (Jerrika Hinton) tenta punir ex-nazistas, mas pela força da lei, mas percebe que a justiça nem sempre é tão justa assim. Assim, Jonah e Millie decidem reunir os caçadores após uma pista de que Hitler está vivo e vivendo na Argentina (destino de muitos nazistas fugidos dos julgamentos pós-guerra).
“Hunters” tem uma certa mudança de tom na segunda temporada. Algumas fetichizações da violência são deixadas de lado, assim como o tom lúdico de alguns episódios da primeira temporada. Todo o desenvolvimento narrativo de Meyer funciona como um estudo de personagem e dá a ele mais profundidade, levando o espectador a entender melhor suas escolhas na temporada anterior, principalmente na virada final. Por mais que seja ótimo ter mais Al Pacino em tela, um nome que já justifica a existência da série, seu arco nunca se conecta de fato ao principal, o que a série deixou em aberto no final da temporada passada.
Crédito:
No arco dos caçadores, “Hunters” continua com pegada pop. A remontagem da equipe, no segundo episódio, funciona bem, dando à série um ar de narrativa de assalto. O texto de David Weil (neto de um casal de poloneses sobreviventes do Holocausto), criador da série, tem uma ironia que nem sempre funciona, mas que dá o tom do roteiro e contrabalanceia a dura violência dos assassinatos de nazistas com uma dose de humor.
Logan Lerman segura bem a série e seu Jonah é o coração de “Hunters”. É interessante como o texto busca reumanizar Jonah após ter parte da primeira temporada desenvolvida com a simetria dele estar ou não se tornando aquilo que caça. O personagem ganha uma namorada e uma vida pessoal que sacrifica em prol do que considera ser um bem maior; é também em sua relação com os outros personagens que a série tem arcos dramáticos em sua linha principal.
Crédito:
Ao fim, “Hunters” é uma série cheia de boas ideias, mas com a execução nem tão boa a organizar essas ideias. Mesmo assim, superando as falhas narrativas e a perda de foco, o final oferece boas resoluções para os personagens e, principalmente, uma sensação de satisfação que deixa a impressão de a jornada ter sido mais prazerosa.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Veja Também

"O Pálido Olho Azul", da Netflix, não é ruim, apenas muito chato

"Copenhagen Cowboy", da Netflix, é um espetáculo visual com boa ação

"Tulsa King": Série da Paramount+ é ótimo veículo para Stallone

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Amazon Rafael Braz Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados