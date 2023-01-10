"Tulsa King": Série da Paramount+ é ótimo veículo para Stallone

Sylvester Stallone brilha na série "Tulsa King", da Paramount+ Crédito: Paramount+/Divulgação

Taylor Sheridan está na indústria há tempos, mas não tinha destaque algum. Seu papel mais “famoso” como ator é o David Hale, em alguns episódios de “Sons of Anarchy”. Quando resolveu deixar a atuação em segundo plano e se dedicar aos textos, porém, tudo mudou. Desde “Sicário” (2015), Taylor Sheridan se tornou uma marca. O roteirista foi indicado ao Oscar pelo ótimo “A Qualquer Custo” (2016), escreveu e dirigiu o excelente “Terra Selvagem” (2017) e se estabeleceu de vez na televisão americana. Atualmente, assina como criador de “Mayor of Kingstown”, do fenômeno “Yellowstone” e suas derivadas, “1883” e “1923”, todas exibidas no Brasil pela Paramount+.

É também na Paramount+ que Sheridan tem seu trabalho mais “diferente”, “Tulsa King”, que produz ao lado de Terence Winter. Com mais humor que o habitual e em episódios mais curtos, a série acompanha Dwight Manfredi (Sylvester Stallone), um ex-mafioso ítalo-americano em seus primeiros dias fora da prisão. Preso por 25 anos e sem nunca “abrir a boca”, Dwight esperava uma recepção calorosa fora da prisão, mas é recebido com frieza pela família da qual era parte. Como “prêmio”, é praticamente exilado em Tulsa, uma cidade pequena sem nenhum histórico de atuação da máfia italiana.

É muito interessante ver Stallone em sua primeira série, pois Dwight foi escrito pensando nele. O personagem mistura a imposição física do ator a seu excelente tempo de comédia. Ainda, Sly dá vida a um personagem de sua idade, 75 anos, e reconhece as fragilidades da idade. Por mais que a série tenha bons momentos que não dependem do ator, é difícil imaginá-la funcionando sem ele.

“Tulsa King” não é uma série de grandes arcos, com tudo se resolvendo com certa facilidade. Em poucos episódios, Dwight já tem sua própria “máfia” organizada em Tulsa e com figuras bem inusitadas. O conflito inicial da série, sobre como um mafioso das antigas e acostumado à Nova York se sairia em uma cidade pequena, em um mundo transformado, logo fica pelo caminho, dando lugar a algumas tramas mais pessoais, como a de Stacey (Andrea Savage), uma mulher com quem o protagonista se envolve e que ganhará destaque à medida que a temporada se desenvolve.

Sylvester Stallone brilha na série "Tulsa King", da Paramount+ Crédito: Paramount+/Divulgação

É muito interessante como o texto de Sheridan desenvolve o protagonista como um cara durão, com muito apreço à violência, talvez o único meio que ele conheça, mas também como um sujeito afetuoso e bom com os que o cercam. O roteiro tem uma sutileza inesperada ao lidar com o passado de Dwight, o fazendo sempre com cautela, sem de fato condenar suas ações, e ao construí-lo sempre lidando com a culpa, principalmente por ter sacrificado a família em prol da máfia. Essa ambiguidade dá complexidade a um personagem que precisa dessas camadas, pois é quem segura a série.

“Tulsa King”, porém, erra ao buscar as obviedades das narrativas televisivas. O roteiro busca a comodidade e o óbvio o tempo todo, como se fosse um projeto realizado às pressas. Mesmo quando apresenta alguma surpresa ou virada inesperada, o texto volta ao conforto pouco depois. Isso não chega a ser um problema, pois a série realmente funciona como um veículo para Stallone protagonizar conflitos geracionais de um “dinossauro” que passou 25 anos sem contato com o resto do mundo.

Andrea Savage na série "Tulsa King", da Paramount+ Crédito: Paramount+/Divulgação