"Esta Noite, Você Dorme Comigo" é um dos piores filmes da Netflix

Filme "Esta Noite, Você Vai Dormir Comigo", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Dirigido por Robert Wichrowski, diretor de pouca expressão fora da Polônia, mas com alguns filmes no currículo, a partir do livro homônimo de Anna Szczypczynska, “Esta Noite, Você Dorme Comigo” é a história de Nina (Roma Gasiorowska), uma jornalista respeitada, mãe de duas meninas e presa a um casamento em que não é valorizada. Maciek (Wojciech Zielinski), marido de Nina, é um sujeito controlador, egoísta, pouco atencioso e que faz o que tem vontade, sem nunca se importar muito com a esposa.

A vida de Nina dá uma chacoalhada quando Janek (Maciej Musial), um ex-namorado que foi tentar a vida na Holanda, volta à Polônia para trabalhar na equipe de Nina. A paixão volta imediatamente, sem nenhuma construção, tensão sexual ou algum jogo de conquista. De repente, Nina está com Janek enquanto Maciek parte para uma viagem de um mês fazendo trilhas na Islândia.

Tudo em “Esta Noite, Você Dorme Comigo” é construído assim, de imediato, sem nenhuma preocupação com desenvolvimento de personagens ou conflitos. O texto ensaia discussões sobre corpos e relacionamentos - Nina é alguns anos mais velha que Janek - sem nunca se aprofundar em nenhuma dessas questões. De maneira totalmente equivocada, o filme tenta convencer o espectador que a jornalista é uma mulher fora dos padrões ao ponto de, em sua única cena mais sensual, apresentar frases como “terá que se acostumar com meu novo corpo” e “o corpo não te define”.

Filme "Esta Noite, Você Vai Dormir Comigo", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Mesmo que deixássemos a aparência física de Roma Gasiorowska de lado, essas discussões não são construídas em nenhum momento dos poucos mais de 90 minutos do filme. Não há nada além de um diálogo de Janek com uma colega de trabalho que chama Nina de “velha”; o único real conflito de “Esta Noite, Você Dorme Comigo” é o fato de Nina ser casada, mas Maciek é construído pelo texto como um sujeito muito desagradável, tornando a decisão da protagonista não apenas previsível, mas totalmente compreensível.

“Esta Noite, Você Dorme Comigo” se mostra um filme realmente muito ruim quando percebemos como ele desenvolve suas viradas. Por exemplo, o diálogo completamente fora do tom entre Maciek e outro viajante na Islândia, e, principalmente, um telefone que liga sozinho para outra pessoa em um momento essencial do filme. As escolhas do texto também são muito ruins, como se os personagens fossem incapazes de tomar boas decisões; o problema ainda é potencializado pelo fato de a narrativa não dar tempo para essas decisões serem digeridas pelo espectador e até mesmo pelos personagens - em determinado momento, já foram tantas pequenas viradas que o filme torna até difícil para entendermos o que está acontecendo ou porque determinado personagem está agindo de certa forma.

Filme "Esta Noite, Você Vai Dormir Comigo", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação