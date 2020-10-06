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Luto

Eddie Van Halen foi o guitarrista mais influente de sua geração

Morto em virtude de um câncer na garganta, Eddie Van Halen deixa um legado de ter revolucionado o instrumento misturando técnica e precisão a melodias pop

Públicado em 

06 out 2020 às 18:43
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Guitarrista Eddie Van Halen
Guitarrista Eddie Van Halen Crédito: Reprodução/Instagram
Eddie Van Halen, se não foi o melhor guitarrista de sua geração, foi o mais influente. E escrevo isso não de forma a menosprezar o guitarrista da banda que levava seu nome, mas para fugir de debates sobre virtuosos ou sobre quem tocava mais ou quem tocava menos.
O músico falecido na tarde desta terça-feira (06), aos 65 anos, em decorrência de um câncer na garganta, apareceu 29 vezes na capa da revista “Guitar World”, uma prova que ele definiu a guitarra dos anos oitenta da mesma forma que seus ídolos Eric Clapton, Jimmy Hendrix e Jimmy Page o fizeram nas décadas anteriores.
Nascido na Holanda, mas criado nos EUA, Eddie (que preferia ser chamado de Edward…) tocava como poucos, mas suas criações tinham apelo pop - um bom solo de guitarra, afinal, é aquele que pode ser cantarolado, não um que precisa ser decifrado por especialistas para ser entendido.

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Isso não impedia, porém, que ele criasse algo como “Eruption”, um solo em que usa diversas técnicas e conclui com um tapping que se tornou uma marca registrada. “Eu aprendi a fazer isso porque não tinha dinheiro para comprar pedais de wah-wah ou de efeitos. Então eu experimentei”, explicou, em uma das entrevistas à “Guitar World”.
Seu apelo pop pode ser conferido até no clássico “Beat It”, de Michael Jackson, um solo que Eddie afirma ter gravado no improviso e em dois takes - segundo reza a lenda, um auto-falante chegou a explodir no estúdio enquanto o solo era gravado.
Já na banda que carregava seu nome e o do irmão, Alex, Eddie mostrou seu lado mais pop na única canção do grupo que chegou ao primeiro lugar na parada da Billboard; “Jump” foi rejeitada pelos companheiros de banda, que não viam sentido em ter um “guitar hero” tocando teclado. Ele bateu o pé e a música tem um dos riffs mais marcantes da história do rock.
Lançado em 1978, o disco de estreia do Van Halen é reconhecido por ter levado um pouco de “sol” e glamour à época em que o punk ganhava espaço. O Van Halen era tão explosivo quanto os punks, mas com uma pegada californiana de diversão e aquelas bases que serviriam de modelo para o hard rock da década seguinte, estilo que ajudaram a moldar.
O surgimento da banda também foi o surgimento da lenda de um guitar hero. Eddie tirava um som único de sua Frankestrat, uma Fender Stratocaster totalmente alterada por ele. No álbum de estreia da banda, o guitarrista já despeja um festival de harmônicas, arpejos e escalas pouco vistas no rock, que nunca mais seria o mesmo.
A banda desandou nos anos 1980 com uma eterna briga de egos - David Lee Roth, o vocalista sensual e performático acreditava merecer mais destaque. Os conflitos eram potencializados por montanhas de cocaína e álcool. Após a saída de Lee Roth, a entrada do vocalista Sammy Hagar deu uma sobrevida à banda, que lançou bons discos com seu segundo vocalista. Hagar, claro, acabou brigado com Eddie e a banda recrutou Gary Cherone, do Extreme, para lançar um disco. Mesmo sem o destaque de antes e com trabalhos irregulares, havia um consenso: Eddie Van Halen continuava tocando demais.
Crédito:
Lee Roth e Hagar, claro, não foram os únicos alvos da fúria e do ego de Eddie. No livro “Eruption in the Canyon: 212 Days and Nights with the Genius of Eddie Van Halen”, Andrew Bennet escreve sobre a vez que o guitarrista apontou uma arma na cabeça de Fred Durst, do Limp Bizkit.
Eddie vinha há algum tempo lidando com problemas de saúde. O consumo elevado de álcool e drogas o levou diversas vezes à reabilitação; Eddie estava sóbrio desde 2008. Além disso, o músico sofreu com várias lesões ligamentares devido a suas acrobacias e seus pulos durante os shows, ele chegou até a colocar uma prótese nos quadris para suportar as dores.
Crédito:
Em 2000, um câncer na língua fez com que ele tivesse um terço dela retirada em cirurgia. Curiosamente, ele declarava que o câncer não tinha a ver com cigarros, mas sim com palhetas de metal e ondas eletromagnéticas de estúdios. Foi só no ano passado, 2019, que o câncer de garganta foi tornado público, mas Eddie vinha lutando contra ele desde 2014.
Após a notícia da morte, músicos invadiram as redes sociais com mensagens de adeus:
Yngwie Malmsteen: "Soube agora das notícias devastadoras. Um dos absolutos gigantes se foi. Ele influenciou e inspirou uma geração inteira, incluindo a mim. Seu legado seguirá para sempre. Descanse em paz, Edward"
Geezer Butler (Black Sabbath): "Quando pensei que 2020 não poderia piorar, soube que Eddie Van Halen morreu. Chocante. Um dos caras mais legais e humildes que conheci e com o qual excursionei junto. Um grande gentleman e um grande gênio. Descanse em paz"
Tom Morello (Rage Against the Machine): "Descanse em paz, EVH. Um dos maiores, mais inventivos e verdadeiramente visionários músicos da história. Um titã sem paralelos nos anais do rock and roll. Agradecemos do fundo dos nossos corações por cada nota espetacular".
Flea (Red Hot Chili Peppers): "Droga. Eu te amo, Eddie Van Halen. Um verdadeiro roqueiro, um músico profundo, um coração ENORME, um garoto de Los Angeles por completo. Um inovador ousado e o rei indiscutível. Espero que você toque com Jimi Hendrix esta noite e voe livremente pelo cosmos. Uma parte vibrante da música deixou este planeta".
John Mayer: "Eddie Van Halen era um super-herói da guitarra. Um verdadeiro virtuoso. Um excelente músico e compositor. Olhar para ele quando era criança foi uma das forças motrizes na minha necessidade de pegar uma guitarra.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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