"Café Minamdang": comédia coreana da Netflix parece novela das sete

Série coreana "Café Minamdang", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Nos anos 1980 e 90, a TV brasileira importou muito do que à época se chamava de “enlatados americanos”, que nada mais eram que as séries que faziam sucesso por lá. Nesse pacote, obras diversas como “Barrados no Baile”, “Plantão Médico”, “Profissão Perigo”, “Esquadrão Classe A”, "S.O.S. Malibu", “Melrose Place”, “Super Máquina”, “Magnum” e afins. Eram chamadas assim de forma pejorativa, mas não desmerecidamente - todas se encaixavam em uma fórmula, em um modelo narrativo que funcionava bem para a época; a série policial, o grupo de jovens bonitos.

soft power sul-coreano pode ser percebido pela quantidade de obras do país na Netflix, a mais global das plataformas de streaming, e pelo sucesso que elas fazem. Essa leva traz séries como a novelesca “O Rei de Porcelana”, a divertida “Uma Advogada Extraordinária” , a melodramática “Match VIP” e outras como “Love in the Moonlight” ou "Alchemy of Souls". Todo osul-coreano pode ser percebido pela quantidade de obras do país na Netflix, a mais global das plataformas de streaming, e pelo sucesso que elas fazem.

Uma das apostas recentes é “Café Minamdang”, que vem sendo lançada com dois episódios semanais (quatro já estão disponíveis). Disfarçada de policial, a série é um inevitável romance entre o xamã charlatão Nem Han-jun (Seo In-Guk) e a policial Han Jae-hui (Oh Yeon-seo). É curioso como a princípio a série parece algo diferente; Han-jun é um xamã dos vips, ajudando ricos e celebridades a escaparem de enrascadas até bem pesadas. Óbvio que de mágico ele não tem nada, apenas usa seu conhecimento para ler pessoas e conta com a ajuda de uma talentosa equipe para conseguir informações de seus clientes.

Série coreana "Café Minamdang", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

O caminho dos dois se cruza quando Jae-hui investiga um acidente cujo culpado é cliente do xamã, mas o texto não é sutil para entregar haver a mais nessa relação, deixando isso claro desde o início. Com flashbacks, a série mostra Han-jun como policial por quem Jae-hui, então uma adolescente, tem uma paixão platônica.

“Café Minamdang” é uma comédia que se assemelha muito ao formato de “novela das sete” aqui no Brasil, com romance, um pouco de ação, humor físico e algumas lições de moral. O roteiro faz questão de antagonizar ao máximo os dois protagonistas nos episódios iniciais para juntá-los adiante em (mais) uma história de amor proibido. Tudo na série é muito exagerado e potencializado por uma hiperdramatização, principalmente os coadjuvantes, garantindo algumas sequências engraçadas, mas também outras quase constrangedoras.

Série coreana "Café Minamdang", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

“Café Minamdang” é melhor quando se leva pelo menos um pouco a sério, colocando os protagonistas em narrativas opostas de um mesmo caso. Quase sempre procedural, ou seja, com um caso por episódio, a série desenvolve seu arco principal de forma lenta e perde tempo demais nos episódios que servem apenas para preencher a temporada de 18 episódios, os famosos fillers.

A série aposta nos clichês para criar o conforto e ambientar o espectador com facilidade; todos os arcos são genéricos e os personagens se encaixam em estereótipos que possibilitam uma identificação quase imediata do espectador, mas nunca ultrapassam os rótulos colocados neles inicialmente pela série.

Série coreana "Café Minamdang", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação