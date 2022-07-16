Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Match VIP": boa série coreana da Netflix tem intrigas, vingança e romance

"Match VIP" é uma sátira dramática sobre os mais ricos dos ricos da Coreia do Sul. Série tem ar novelesco, mas é tecnicamente impecável

Públicado em 

15 jul 2022 às 23:51
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Série coreana
Série coreana "Match VIP", da Netflix Crédito: Studio DAUN/Netflix
“Match VIP”, drama coreano lançado pela Netflix, é bem mais interessante do que o péssimo título leva a imaginar. Em oito episódios, a série constrói uma sátira sobre a alta sociedade sul-coreana, quase uma fantasia, sobre relações, casamentos, separações e golpes para finalmente viver o sonho capitalista.
Dirigida por Kim Jeong-Min e escrita por Lee Geun-Yeong, a série tem início com o choque, recurso tantas vezes comentados nesta coluna. Conhecemos Kang Nam-sik na sacada de um prédio, prestes a se jogar. Conhecemos também Seo Hye-seung (Kim Hee-seon), uma mulher tentando contato com alguém enquanto se dirige a algum lugar. Hye-seung não consegue contato, mas chega ao prédio apenas para presenciar a queda de seu marido.
A série então conduz o espectador para os momentos que antecederam o choque. Nam-sik havia pedido o divórcio e a relação do casal não estava boa. O marido havia conhecido Jin Yoo-hui, uma colega de trabalho, e se apaixonado por ela, mas logo descobre ter sido vítima de um golpe financeiro e acusado de agressão sexual pela amante. Não restava mais nada para Nem-sik além do desespero.
A vida segue para Hye-seung até que um dia ela esbarra com Yoo-hui em uma empresa que funciona juntando casais separados da alta sociedade coreana - a fórmula é simples, reunir os recém-solteiros mais cobiçados de Seul em escalas (prata, diamante e top black). Hye-seung vai até lá apenas para resolver um mal-entendido, mas quando vê a ex-amante do marido em busca de um novo golpe, resolve jogar o jogo em um plano de vingança para derrubá-la.
Série coreana
Série coreana "Match VIP", da Netflix Crédito: Studio DAUN/Netflix
Tecnicamente, “Match VIP” mostra a qualidade da indústria cinematográfica sul-coreana, uma das grandes potências mundiais hoje. Tudo na série é perfeitamente enquadrado, os movimentos de câmera são perfeitos, a fotografia é ótima, mas a verdade é que estamos diante de um grande novelão, uma história que poderia se estender como uma novela por meses nos arcos das coadjuvantes em busca de um bom casamento ou de fisgar algum multi-milionário boa praça como Lee Hyung-joo (Hyun-Wook Lee), o alvo da vez.
“Match Vip” é toda construída em revelações e reviravoltas, algumas são boas, mas outras são involuntariamente cômicas. A série utiliza todos os clichês de agências de encontros, como se fosse uma comunidade secreta, culminando em uma constrangedora batalha de dança em uma festa de máscaras. O excesso de viradas também se torna um incômodo à medida que o final da temporada se aproxima, dando a impressão de estar manipulando as expectativas do público apenas para criar a surpresa, sem aquela sensação de que fazemos parte da história.
Outro problema facilmente detectável é a falta de desenvolvimento de Yoo-hui como vilã. A personagem nunca tem suas motivações abordadas pelo roteiro, que prefere tratá-la unidimensionalmente apenas como a antagonista, a mulher a ser vencida, quase como em uma série procedural.
Série coreana
Série coreana "Match VIP", da Netflix Crédito: Studio DAUN/Netflix
Formulaica, mais longa do que o necessário e às vezes divertidamente novelesca, “Match VIP” é um drama bem menos lento do que pode parecer, com bons arcos de vingança, romance e ótimas atuações. Ao final, porém, quando tudo parece se resolver bem, o texto não se segura e deixa um gancho para uma possível segunda temporada. Não é incrível, mas é uma boa opção no catálogo da Netflix para fugir do convencional.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Veja Também

"O Telefone Preto" manipula espectador com terror pop e tensão

"Elvis" é uma ótima e selvagem viagem pela história de uma lenda

"Resident Evil": série da Netflix é surpreendentemente boa

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Netflix Rafael Braz coreia do sul Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados