O que torna uma marca valiosa? Profissionais de comunicação e marketing comentam

O trabalho de branding tem sido tarefa cada vez desafiadora Crédito: Pixabay

As transformações tão profundas e aceleradas que vivemos desde o início do século, e que se tornam cada vez mais intensas, transformam o trabalho de construção e gerenciamento de marcas um grande desafio para profissionais de marketing. A pandemia tornou tudo ainda mais complexo, prejudicando inclusive as perspectivas para o futuro da área.

Para contribuir nesse processo de levantamento de características essenciais para um branding de sucesso, continuamos nossa série de entrevistas com especialistas do mercado de comunicação capixaba. Confira o que estão pensando os profissionais sobre o que é uma marca de valor.

Bruno Weigert (CEO da Fire Comunicação); Mariana Gribler (Gestora de Canais na Integrada Comunicação Total); e Samatha Valladão (Diretora de Atendimento da Criativa) Crédito: divulgação

"Ocupar um lugar na mente e no coração do consumidor virou o maior desafio de uma marca nos dias atuais. Marca de valor é aquela capaz de impactar positivamente a vida das pessoas a partir de ações que criam valores que vão além da qualidade do produto ou do serviço ofertado " Bruno Weigert - CEO da Fire Comunicação

"Uma marca de valor vai além do vender. Ela é humana, versátil, flexiva e afetiva. Uma marca de valor cria conexões com os consumidores. Conexões tanto emocionais quanto comerciais. Acredito também que a confiança que a marca passa aos consumidores é o que faz ela ser uma marca de valor completa. " Mariana Gribler - Gestora de Canais na Integrada Comunicação Total

"Uma marca de valor consegue pensar no outro e transformar o ambiente em que vivemos. Ela faz do mundo um lugar melhor para se viver a cada dia. " Samantha Valladão - Diretora de Atendimento da Criativa

Saiba mais sobre o que os profissionais disseram sobre o tema nesta série de entrevistas em áudio que está sendo publicada no Instagram de A Gazeta e no Instagram e LinkedIn da Rede Gazeta.

Apuração e entrevistas de Thiago Almeida

Sobre o Marcas de Valor

As marcas mais admiradas pelos capixabas foram anunciadas no dia 21 de outubro, durante o lançamento da 12ª edição do Marcas de Valor da Rede Gazeta, que aconteceu de forma virtual com transmissão de A Gazeta. No próximo dia 8 de dezembro, será realizada a cerimônia de premiação.

O evento de lançamento contou com palestra de Patrícia Weiss, profissional estratégica com 32 anos de experiência na indústria de Marketing e Comunicação, que abordou o tema “Ética e Diversidade: construindo propósito e relevância para as marcas”. A palestra pode ser assistida na íntegra através deste link

A pesquisa do Marcas de Valor 2021 foi feita entre os dias 9 e 15 de setembro, com 1.600 pessoas nas cidades de Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha. Ao todo, 26 segmentos foram contemplados e 110 marcas avaliadas. A metodologia utilizada se baseou em estudos mercadológicos e calculou o valor das marcas para seus consumidores.

Chuva assume conta digital da Faesa

O centro universitário localizado em Vitória conta agora com a Agência Chuva para cuidar de estratégias on-line. O foco da parceria é reforçar a presença digital da instituição educativa e traçar um posicionamento estratégico.

“Essa parceria já tem três meses. O projeto consiste no escopo do funil de matrícula, em que trabalhamos com o inbound de geração de conteúdo para impactar possíveis inscritos no vestibular e, a partir daí, um funil de vendas em cada etapa para conversão de fato (inscrição e matrículas), fazendo análise da cada canal e ferramenta de contato com esse público”, explica o diretor de Relacionamento da Chuva, Alexandre Pedroni.

Prêmio Mulher

Segundo Prêmio Mulher da AcelorMittal Crédito: AcelorMittal

As inscrições para o Prêmio Mulher, iniciativa do grupo ArcelorMittal, vão até o dia 22 de dezembro. A premiação reconhece o trabalho de mulheres que inspiram e fazem a diferença, especialmente nas comunidades em que atuam. Em sua segunda edição, este ano traz três novas categorias: Acadêmicas, Imprensa e Público Interno, além de expandir sua atuação para Santa Catarina. As outras categorias são: Privado (MEI e ME), Público e Terceiro Setor.

O prêmio é voltado a negócios, iniciativas, ações ou projetos implantados há até cinco anos, conduzidos exclusivamente por mulheres e que gerem transformações sociais, econômicas ou ambientais. Podem participar mulheres, cisgêneros e transgêneros, com mais de 18 anos e residentes no Espírito Santo ou em Santa Catarina.

Realizado pela primeira vez em 2019, o Prêmio Mulher contou com 89 inscrições, 32 finalistas e quatro projetos vencedores. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site brasil.arcelormittal.com/premiomulher. As vencedoras de cada categoria levam R$ 5 mil de cartão-presente.

Tem vaga!

Assistente de Promoção (Rede Gazeta)

Requisitos e qualificações: formação superior completa ou em curso, preferencialmente em Publicidade e Propaganda ou Marketing; experiência em planejamento e desenvolvimento de ações promocionais, merchandising, ações de relacionamento e campanhas de venda; e domínio do pacote Office.

Assistente de Projetos Comerciais (Rede Gazeta)

Requisitos e qualificações: formação superior completa ou em curso, preferencialmente em Marketing ou Publicidade e Propaganda; experiência em Marketing de Relacionamento, elaboração e acompanhamento de propostas / projetos comerciais; conhecimento dos conceitos da Web 2.0; experiência em rotinas administrativas e contratação de terceiros; domínio avançado em Excel e Power Point para elaboração de projetos comerciais; e desejável experiência em projetos comerciais.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.