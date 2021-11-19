O que é uma marca de valor pra você?

Capacidade de transformação, versatilidade, mentalidade flexível para o mundo pós-pandemia, diversidade e inclusão. São muitos os desafios pelo caminho das empresas diante de um mundo com mudanças cada vez mais aceleradas. Pensando nisso, conversamos com especialistas do mercado publicitário capixaba e perguntamos: o que é uma Marca de Valor para vocês? Confira o que estão pensando os profissionais e inspire-se.
"Uma marca de valor é cada vez mais humana, pautando seu posicionamento em verdade e propósitos alinhados às expectativas de seus exigentes consumidores, a fim de criar conexões emocionais e relações duradouras, para além de meras transações comerciais "
"Uma marca é de valor quando entrega tudo que promete! Uma marca é de valor quando sabe ouvir e evoluir com o tempo. Uma marca é de valor quando a sua ausência deixa saudade em seus públicos. E, por fim, uma marca é de valor quando os resultados que ela entrega vão além de seus objetivos de negócio."
"Marcas de valor são aquelas que entendem seu papel social, econômico e de comportamento e, dessa forma, desenvolvem qualidades que vão além do óbvio. Ou seja, uma marca de valor é aquela que faz mais do que vender, porque ela representa um conjunto de valores. O mais interessante está no momento em que essas marcas compartilham este valor e se conectam com pessoas que carregam esses mesmos valores"
Saiba mais sobre o que os profissionais falaram sobre o tema nas entrevistas em áudio que foram publicadas no Instagram de A Gazeta.
Sobre o Marcas de Valor 2021
As marcas mais admiradas pelos capixabas foram anunciadas no dia 21 de outubro, durante o lançamento da 12ª edição do Marcas de Valor da Rede Gazeta, que aconteceu de forma virtual com transmissão de A Gazeta. No próximo dia 8 de dezembro, será realizada a cerimônia de premiação.
O evento de lançamento contou com palestra de Patrícia Weiss, profissional estratégica com 32 anos de experiência na indústria de Marketing e Comunicação, que abordou o tema “Ética e Diversidade: construindo propósito e relevância para as marcas”. A palestra pode ser assistida na íntegra através deste link.
A pesquisa do Marcas de Valor 2021 foi feita entre os dias 9 e 15 de setembro, com 1.600 pessoas nas cidades de Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha. Ao todo, 26 segmentos foram contemplados e 110 marcas avaliadas. A metodologia utilizada se baseou em estudos mercadológicos e calculou o valor das marcas para seus consumidores.
Texto e produção de Thiago Almeida
A rádio que conversa com você
A rádio all news mais ouvida no Espírito Santo, a CBN Vitória continua as comemorações de seu 25º aniversário destacando a proximidade que tem com o público. Com o mote “a rádio que conversa com você”, a campanha desenvolvida pela agência Aquatro mostra a interação entre a audiência e locutores da emissora através de canais como o WhatsApp e o Instagram. Em outubro e neste mês, foram lançados novos materiais como VTs e spot de rádio, produzidos pela Zoom Filmes.
De acordo com a profissional de Atendimento da agência, Bebel Lacourt, o desafio da Aquatro era mostrar que a CBN Vitória não faz um jornalismo impositivo, mas que seu conteúdo é construído com a total participação dos seus ouvintes.“Eles ajudam a construir a rádio enviando sugestões e também acompanhando as notícias pelos diversos canais disponíveis”, afirma a profissional.
Segundo Bebel, “a dinâmica do filme é pensada a partir da fala do ouvinte, que inicia um assunto, e é concluída pela locução do apresentador, mostrando que a CBN Vitória está sempre em sintonia com seu público".
“Com essa dinâmica de colaboração entre o público e a equipe da rádio, exemplificamos e reforçamos o conceito da campanha, destacando os motivos que fazem da CBN Vitória "a rádio que conversa com você".
Vitória Summit com Nelson Motta e Vanessa da Mata
De 24 a 26 de novembro, a Rede Gazeta realizará o Vitória Summit - Encontro de Líderes. O evento, que este ano acontecerá de forma híbrida no Hotel Senac Ilha do Boi, vai trazer um olhar para o futuro próximo da política e da economia do país. Lideranças empresariais e políticas estão confirmadas.
Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a possibilidade de a sociedade voltar a experimentar a sensação de normalidade no país, ainda que com restrições, o que pode se esperar do Brasil e, sobretudo do Espírito Santo , em 2022? Essa é uma das questões que vão nortear o evento.
Assim como em anos anteriores, o Vitória Summit 2021 será encerrado com muita descontração com a presença de Teco Medina, Dan Stulbach e José Godoy. O programa Fim de Expediente, da Rádio CBN, será apresentado diretamente da capital capixaba. Este ano, o convidado do trio é o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta. Após o “Fim de Expediente”, os convidados vão poder curtir um show exclusivo da cantora Vanessa da Mata.
Prêmio Profissionais do Ano
Nesta sexta-feira, 19, a partir das 18h, será realizada a cerimônia de premiação da 43ª edição do Prêmio Profissionais do Ano. O evento será transmitido de forma inédita no Globoplay e apresentado por Fernanda Gentil e Taís Araújo. No sábado, as campanhas premiadas ganharão um espaço nos intervalos comerciais da TV Globo.
Gazeta Esporte estreia segunda
Tem novidade no mundo esportivo capixaba. A partir da próxima segunda-feira (22), o Espírito Santo ganha o Gazeta Esporte. O programa irá ao ar de segunda a sexta-feira, de 18h às 19h, na rádio Gazeta, e vai fazer um giro pelas principais notícias do esporte local, nacional, internacional e suas diversas modalidades.
Além disso, a rádio terá duas transmissões semanais ao vivo das principais competições de futebol da temporada (campeonatos estaduais, Taça Libertadores, Supercopa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa Espírito Santo, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes e Eliminatórias da Copa).
Participe você também!
A coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.
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