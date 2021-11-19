O que é uma marca de valor pra você?

Marcas de Valor 2021 Crédito: Rede Gazeta

Capacidade de transformação, versatilidade, mentalidade flexível para o mundo pós-pandemia, diversidade e inclusão. São muitos os desafios pelo caminho das empresas diante de um mundo com mudanças cada vez mais aceleradas. Pensando nisso, conversamos com especialistas do mercado publicitário capixaba e perguntamos: o que é uma Marca de Valor para vocês? Confira o que estão pensando os profissionais e inspire-se.

Karine Guaitolini Breciani (Head de Planejamento Estratégico na Aquatro), Pierre Debbane (Diretor de Mercado da MP Publicidade) e Rimaldo de Sá (fundador e CEO da Beta Rede) Crédito: divulgação

"Uma marca de valor é cada vez mais humana, pautando seu posicionamento em verdade e propósitos alinhados às expectativas de seus exigentes consumidores, a fim de criar conexões emocionais e relações duradouras, para além de meras transações comerciais " Karine Guaitolini Breciani - Head de Planejamento Estratégico na Aquatro

"Uma marca é de valor quando entrega tudo que promete! Uma marca é de valor quando sabe ouvir e evoluir com o tempo. Uma marca é de valor quando a sua ausência deixa saudade em seus públicos. E, por fim, uma marca é de valor quando os resultados que ela entrega vão além de seus objetivos de negócio." Pierre Debbane - Diretor de Mercado da MP Publicidade

"Marcas de valor são aquelas que entendem seu papel social, econômico e de comportamento e, dessa forma, desenvolvem qualidades que vão além do óbvio. Ou seja, uma marca de valor é aquela que faz mais do que vender, porque ela representa um conjunto de valores. O mais interessante está no momento em que essas marcas compartilham este valor e se conectam com pessoas que carregam esses mesmos valores" Rimaldo de Sá - fundador e CEO da Beta Rede (Prósper Comunicação)

Saiba mais sobre o que os profissionais falaram sobre o tema nas entrevistas em áudio que foram publicadas no Instagram de A Gazeta.

Sobre o Marcas de Valor 2021

As marcas mais admiradas pelos capixabas foram anunciadas no dia 21 de outubro, durante o lançamento da 12ª edição do Marcas de Valor da Rede Gazeta, que aconteceu de forma virtual com transmissão de A Gazeta. No próximo dia 8 de dezembro, será realizada a cerimônia de premiação.

O evento de lançamento contou com palestra de Patrícia Weiss, profissional estratégica com 32 anos de experiência na indústria de Marketing e Comunicação, que abordou o tema “Ética e Diversidade: construindo propósito e relevância para as marcas”. A palestra pode ser assistida na íntegra através deste link.

A pesquisa do Marcas de Valor 2021 foi feita entre os dias 9 e 15 de setembro, com 1.600 pessoas nas cidades de Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha. Ao todo, 26 segmentos foram contemplados e 110 marcas avaliadas. A metodologia utilizada se baseou em estudos mercadológicos e calculou o valor das marcas para seus consumidores.

Texto e produção de Thiago Almeida

A rádio que conversa com você

Selo especial de 25 anos da Rádio CBN Vitória Crédito: Rádio CBN Vitória

A rádio all news mais ouvida no Espírito Santo, a CBN Vitória continua as comemorações de seu 25º aniversário destacando a proximidade que tem com o público. Com o mote “a rádio que conversa com você”, a campanha desenvolvida pela agência Aquatro mostra a interação entre a audiência e locutores da emissora através de canais como o WhatsApp e o Instagram. Em outubro e neste mês, foram lançados novos materiais como VTs e spot de rádio, produzidos pela Zoom Filmes.

De acordo com a profissional de Atendimento da agência, Bebel Lacourt, o desafio da Aquatro era mostrar que a CBN Vitória não faz um jornalismo impositivo, mas que seu conteúdo é construído com a total participação dos seus ouvintes.“Eles ajudam a construir a rádio enviando sugestões e também acompanhando as notícias pelos diversos canais disponíveis”, afirma a profissional.

Segundo Bebel, “a dinâmica do filme é pensada a partir da fala do ouvinte, que inicia um assunto, e é concluída pela locução do apresentador, mostrando que a CBN Vitória está sempre em sintonia com seu público".

“Com essa dinâmica de colaboração entre o público e a equipe da rádio, exemplificamos e reforçamos o conceito da campanha, destacando os motivos que fazem da CBN Vitória "a rádio que conversa com você".

Vitória Summit com Nelson Motta e Vanessa da Mata

Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina comanda o Fim de Expediente dentro do Vitória Summit no dia 26 de novembro Crédito: Divulgação

De 24 a 26 de novembro, a Rede Gazeta realizará o Vitória Summit - Encontro de Líderes. O evento, que este ano acontecerá de forma híbrida no Hotel Senac Ilha do Boi, vai trazer um olhar para o futuro próximo da política e da economia do país. Lideranças empresariais e políticas estão confirmadas.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a possibilidade de a sociedade voltar a experimentar a sensação de normalidade no país, ainda que com restrições, o que pode se esperar do Brasil e, sobretudo do Espírito Santo , em 2022? Essa é uma das questões que vão nortear o evento.

Assim como em anos anteriores, o Vitória Summit 2021 será encerrado com muita descontração com a presença de Teco Medina, Dan Stulbach e José Godoy. O programa Fim de Expediente, da Rádio CBN, será apresentado diretamente da capital capixaba. Este ano, o convidado do trio é o jornalista, roteirista e produtor musical Nelson Motta. Após o “Fim de Expediente”, os convidados vão poder curtir um show exclusivo da cantora Vanessa da Mata.

Prêmio Profissionais do Ano

PPA 2021 será realizado neste sexta, com transmissão no Globoplay Crédito: divulgação

Fernanda Gentil e Taís Araújo. No sábado, as campanhas premiadas ganharão um espaço nos intervalos comerciais da TV Globo. Nesta sexta-feira, 19, a partir das 18h, será realizada a cerimônia de premiação da 43ª edição do Prêmio Profissionais do Ano . O evento será transmitido de forma inédita no Globoplay e apresentado por. No sábado, as campanhas premiadas ganharão um espaço nos intervalos comerciais da TV Globo.

Gazeta Esporte estreia segunda

Logotipo do programa Gazeta Esporte, que estreia dia 22 na rádio Gazeta Crédito: Rádio Gazeta

Tem novidade no mundo esportivo capixaba. A partir da próxima segunda-feira (22), o Espírito Santo ganha o Gazeta Esporte. O programa irá ao ar de segunda a sexta-feira, de 18h às 19h, na rádio Gazeta, e vai fazer um giro pelas principais notícias do esporte local, nacional, internacional e suas diversas modalidades.

Além disso, a rádio terá duas transmissões semanais ao vivo das principais competições de futebol da temporada (campeonatos estaduais, Taça Libertadores, Supercopa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa Espírito Santo, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes e Eliminatórias da Copa).

Participe você também!

A coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.