Morar lança VT no intervalo do Fantástico como parte das comemorações de 40 anos

Cora, personagem do VT da Morar Crédito: Divulgação

No último domingo (11), a Morar estreou seu novo VT institucional no intervalo do Fantástico (TV Gazeta) e em seus canais digitais. A construtora capixaba completa 40 anos em 2021 e, em uma campanha 360, vai promover diversas ações desenvolvidas pela Prósper Comunicação.

Desta vez trazendo a personagem Cora dentro de sua própria casa, o filme teve como objetivo principal falar sobre as facilidades e diferenciais oferecidos pela construtora na hora de realizar o sonho do apartamento próprio.

“A Cora vem trazer de forma lúdica, como em um passe de mágica, algumas cenas do dia a dia do lar que seriam muito mais legais, interessantes, se fossem mais fáceis. Quase ninguém gosta de arrumar a casa, a cama, descascar cebola e abacaxi. Com a Morar, tudo é mais fácil, como sair do aluguel.”, explica o diretor da Prósper Comunicação, Fernando Lisboa.

De acordo com Fernando, a campanha envolve todos os canais da Morar, além de spots de rádios que brincam com outras situações, ações promocionais, entre outras atividades.

A ação de divulgação do novo VT, produzido pela Etnia Filmes com orientação da Prósper, contou também com pré-estreia, com direito a convite, pipoca e apresentação do making of para a equipe da construtora. Além da TV, o novo vídeo também pode ser conferido nas redes sociais da Morar (Instagram e Facebook), no YouTube e em formato de spot nas rádios capixabas.

C3 20 Anos

Equipe C3 Crédito: C3 Comunicação

A C3 Comunicação completa 20 anos e inicia uma nova fase. A agência reelaborou sua identidade visual e produziu uma campanha de aniversário com um novo conceito “Juntos, esse é o nosso jeito”. A ideia é mostrar a importância da parceria do cliente com a agência e aproveitar as duas décadas de existência para simbolizar um período de renovação.

“Completar 20 anos é uma conquista realmente muito significativa para a empresa, ainda mais nesse cenário econômico inconstante em que vivemos. Nascemos do varejo e temos muito orgulho disso. Sabemos o que significa “bater meta” como ninguém. O envolvimento de todos é fundamental e aqui aprendemos a cocriar para a realização de uma campanha de sucesso e que traga bons resultados. Nossos clientes criam juntos com a gente e acompanham todas as etapas de um job”, avalia a diretora executiva da C3, Carolyne Dardengo.

De acordo com ela, a identidade visual da agência foi toda redesenha utilizando-se de cores cítricas e alegres. O trabalho envolve diversos tipos de aplicação de marca, desde a assinatura digital dos e-mails de equipe, passando pelas redes sociais e envolvendo até a reestruturação do site.

“Com o cenário de pandemia, passamos a olhar, principalmente, o consumidor digital e todos os tipos de canais que ele possa estar, inclusive quebrando o ´wall garden´, fazendo com que os resultados da compra de mídia possa ter os melhores resultados, entendendo qual o gatilho que gera a venda e não somente correndo atrás desse consumidor. Apresentando aos nossos clientes uma solução In-Out. Por isso, nossa empresa hoje conta com uma equipe altamente qualificada e preparada para oferecer o que há de melhor em estratégias off e on-line para qualquer segmento de negócio.”, avalia Carol.

Grand Construtora completa 8 anos

A Grand Construtora completa oito anos em 2021 e, como marco de quase uma década de trabalho, repensou sua marca e lançou um vídeo comemorativo, em que exalta as belezas da Grande Vitória e as conquistas desse momento para a empresa. Este material foi desenvolvido pelo publicitário George Bomfim, da Exemplo de Propaganda, em parceria com a Dimenor Produções. Em relação à identidade visual, a logo passou do tom vermelho vibrante ao “suave da pedra esculpida” para, segundo a empresa, deixar a marca atemporal e alinhada aos novos tempos.

O objetivo do vídeo é mostrar a evolução da empresa nesses oito anos usando como simbologia a imagem da ampulheta, que remete ao formato de um número oito. O dia a dia da empresa, os empreendimentos construídos e a satisfação dos clientes também compõem o conteúdo do VT, que encerra trazendo a mudança de cor da marca, uma sugestão para os novos tempos e futuros projetos da construtora capixaba.

A Gazeta integra o The Trust Project

Equipes de A Gazeta que participam do Trust Project Crédito: Carlos Alberto Silva

A partir desta quinta-feira (15/07), A Gazeta se junta a mais de 200 veículos mundo afora para integrar o time do The Trust Project, a mais importante organização internacional de promoção da transparência, confiança e precisão no Jornalismo. A adesão ao Trust consolida o esforço contínuo de A Gazeta para produzir jornalismo de qualidade e comprometido com o leitor.

Alguns dos veículos que fazem parte desse grupo são: El País (Espanha); BBC (Inglaterra); The Washington Post (EUA); La Nación, (Argentina); Corriere Della Sera (Itália); Toronto Star (Canadá). No Brasil, compõem o time a Folha de S. Paulo, O Povo, Nexo, Agência Lupa, Agência Mural, Poder 360 e Amazônia Real.

O Trust Project é uma coalizão de imprensa de todo o mundo que criou indicadores de confiança que devem ser usados por todos os membros. O objetivo final é deixar bem claro para todos os leitores informações sobre os profissionais envolvidos nas reportagens, disponibilizar canais de contato para sugestões e reclamações, princípios editoriais, além de transparência e comprometimento com o processo de produção da notícia.

JVV 30 anos será na TV

Fernandinho e Aline Barros no JVV Crédito: Foto: Divulgação TV Gazeta / Patrick Duque

Considerado o maior evento de música gospel de praia do Brasil, o Jesus Vida Verão deste ano vai acontecer de uma forma diferente, com todo mundo junto assistindo através da tela da TV. O evento completa 30 anos em 2021 e será transmitido pela TV Gazeta e pelo Gshow ES, no próximo sábado (17), a partir das 22h55, logo após o Vai que Cola.

A apresentação será feita pelo Pastor Evaldo Carlos dos Santos, da Primeira Igreja Batista Praia da Costa, e terá shows de Aline Barros e Fernandinho. O evento estava previsto para acontecer no mês de janeiro na praia de Itapuã, como todos os anos, mas, devido às restrições da pandemia da COVID-19, foi adiado para o mês de julho e será transmitido pela primeira vez na TV Gazeta e Gshow.

Participe você também!

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.