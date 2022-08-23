A Gazeta lança campanha de combate às notícias falsas

Campanha Juntos Pela Verdade, de A Gazeta Crédito: Rede Gazeta

A Gazeta lançou este mês a campanha “Juntos pela Verdade” com o objetivo de combater a desinformação e defender a credibilidade do jornalismo profissional em busca do fortalecimento da democracia. Com o tema, “Fake News envenena, Jornalismo cura”, o projeto está inserido dentro do The Trust Project – consórcio internacional que aposta na checagem de fatos e se compromete em zelar pela informação de qualidade.

A campanha foi criada pela Prósper Comunicação e contempla VT e spot de rádio, além de outras ações e peças que estão sendo desenvolvidas pelas equipes da Rede Gazeta (busdoor, mídias display, conteúdos em redes sociais, matérias jornalísticas, entre outros materiais). O processo de construção do trabalho contou com a colaboração dos jornalistas da Redação de A Gazeta/CBN e da TV Gazeta, além de profissionais do Marketing e da Comunicação Institucional da empresa de mídia.

De acordo com o diretor-geral da agência, Fernando Lisboa, a campanha foi criada para que as pessoas possam entender a complexidade do assunto fake news e para façam uma autorreflexão, prestando atenção em como está consumindo e distribuindo informação.

“A gente está vivendo em uma época de desinformação, através de notícias falsas e compartilhamento de informações sem checagem, que traz grandes problemas para a sociedade como um todo e para as pessoas individualmente”, avalia Fernando.

Um dos desafios da agência foi tentar deixar um tema tão complexo e delicado simples de ser entendido. A campanha, portanto, procurou abordar as fake news como um novo vírus que ameaça o mundo e causa grande dano à humanidade.

"A ideia começa em tentar fazer analogia de rápido e fácil entendimento e utilize a dualidade problema/solução, pergunta/resposta. Então, quando optamos pelo conceito ´fake news envenena , jornalismo cura ́ é pra conectar com essa dualidade. Como nós viemos de um período de discussões muito acaloradas em relação às informações sobre a pandemia, com assuntos que tinham conexão muito forte com o universo da saúde, entendemos que essa analogia entre notícia falsa e vírus letal seria de fácil entendimento. " Fernando Lisboa - Diretor-geral da Prósper

A campanha possui uma identidade visual que trabalha com elementos do mundo virtual, justamente por ser onde a maior parte das informações verdadeiras e falsas são distribuídas.

“Como a gente está lidando com uma rede de comunicação e a gente sabe que as fake news hoje se espalham de forma rápida, principalmente em redes sociais e outros canais de comunicação digital, trouxemos esse universo da plataforma de divulgação de informação através das telas. Trabalhamos, então, com o pictograma, o pixel, com a luz e seus efeitos, com os emojis e também com sons que remetem ao digital.”, explica o diretor-geral da Prósper.

Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, explicou o objetivo da campanha e frisou que, em ano de eleições, o trabalho do jornalismo é ainda mais relevante para resguardar a democracia.

"No período eleitoral, temos que estar a todo tempo alertando as pessoas. Temos que chegar a todos os lugares. Entramos forte com essa campanha para mobilizar a população em torno do debate do que é fake news e o que é verdade. Antes de compartilhar, as pessoas devem consultar canais de credibilidade”, disse. " Márcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta

Trabalho educativo

O editor-executivo de Performance de A Gazeta, Aglisson Lopes, ministra oficina "Informação de Verdade" no auditório da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Além do convite aos capixabas para estarem "Juntos pela Verdade”, a campanha contempla o projeto Informação de Verdade, que levará jornalistas de A Gazeta até escolas de Ensino Médio para ensinar sobre checagem de fatos e como combater fake news. A primeira oficina foi realizada no dia 11 de agosto para todos os funcionários da Rede Gazeta, em evento realizado em Vitória, com transmissão ao vivo para as regionais Norte, Noroeste e Sul.

Quase 50 escolas se inscreveram para receber a oficina, sendo que cinco serão selecionadas e receberão os treinamentos, que começarão ainda neste mês.

Prêmio Profissionais do Ano

Prêmio Profissionais do Ano serão encerradas na próxima sexta-feira (26). A premiação destaca trabalhos publicitários multiplataforma e que valorizam a criatividade como meio principal de conexão entre marcas e audiência. O regulamento está disponível no site As inscrições da 44ª edição doserãoA premiação destaca trabalhos publicitários multiplataforma e que valorizam a criatividade como meio principal de conexão entre marcas e audiência. O regulamento está disponível no site https://profissionaisdoano.globo/ . Para participar, os trabalhos precisam ter sido veiculados nas plataformas e canais Globo no período entre 24/08/2021 e 07/08/2022.

Inscrições para a premiação terminam nesta sexta Crédito: Rede Gazeta

Os trabalhos concorrem em duas classes diferentes, a nacional e a regional, cada uma com suas categorias. A primeira conta com sete divisões: filme de até 15 segundos, filme de até 30 segundos, filme com mais de 30 segundos, campanha, integrada, ações em conteúdo e valor social). Já a segunda possui duas categorias: filme e campanha. Na aba “Regulamento” do site do PPA há o detalhamento de cada uma.

Na classe regional, trabalhos do Espírito Santo concorrem na divisão Leste-Oeste, juntamente com os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e com o Distrito Federal.

Mostra Rádio em Movimento

A Abert (Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão) vai promover concurso que escolherá um modelo de rádio Capelinha criado por artistas plásticos do Espírito Santo para participar da Mostra Rádio em Movimento. O evento será realizado em novembro durante o 29º Congresso Brasileiro de Radiodifusão.

A ação faz parte das ações comemorativas dos 100 anos da Rádio no Brasil, celebrada em setembro. O modelo capelinha foi o receptor de rádio mais presente nos lares brasileiros entre 1930 e 1950.

Luciano Boi, Emílio Fernandes Rocha e Kleber Galveas são os três artistas plásticos capixabas selecionados pela Aertes (Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Espírito Santo) para participarem da votação. O público poderá escolher a obra favorita em hotsite da Abert entre 7 e 25 de setembro.

Emílio Rocha com a obra “Rádio Pop” Crédito: Divulgação

Kleber Galveas e sua obra “Voz Capixaba" Crédito: Divulgação

Luciano Boi com a obra “O Rádio e a Semana de Arte Moderna" Crédito: Divulgação

Luciano assina a obra “O Rádio e a Semana de Arte Moderna”, Kleber a “Voz Capixaba” e Emílio a obra “Rádio Pop”.

A primeira transmissão de rádio no país foi feita em 7 de setembro de 1922 por ocasião do centenário da independência do país. A Mostra Rádio em Movimento participa da programação do centenário da Semana de Arte Moderna (que ocorreu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922) e do 60º aniversário da Abert, entidade que representa mais de 10 mil emissoras de rádio brasileiras.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.