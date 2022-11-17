35° Festival Colibri: MP Publicidade vence como Agência do Ano pela 19ª vez; Target leva como Regional, pela 7ª vez

Estatueta de vencedor do Colibri Crédito: Max_Paradella

Maior premiação da publicidade do Espírito Santo e uma das mais tradicionais do Brasil, o 35º Festival Colibri consagrou vencedores em 34 categorias na última quinta-feira (10), em uma noite de celebração realizada no espaço Na Vista, em Vitória. A MP Publicidade foi a campeã como Agência do Ano pela 19ª vez. Já a Target Comunicação, de Colatina, levou como Agência Regional do Ano. O evento é realizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES) e organizado pela Feelin´ Experiências Incríveis.

Este ano, o festival contou com duas novidades. Uma delas foi a Medalha Mérito da Comunicação Cacau Monjardim, concedida a Takaschi Sugui, fundador da Tema Propaganda, ao lado do irmão Nelson Massaru (in memorian), e um dos fundadores do Sinapro-ES.

35º Festival Colibri: Takaschi Sugui recebeu a Medalha Mérito da Comunicação Cacau Monjardim, novidade desta edição Crédito: Max_Paradella

“A sensação é de dever cumprido. É a conquista de todos os grandes profissionais que dedicaram suas lutas para a organização, valorização do mercado publicitário e consolidação da indústria da comunicação do Espírito Santo. A mensagem que deixo a todos que participam da Propaganda Capixaba é que permaneçam sempre unidos em prol da valorização e fortalecimento do principal motor da propaganda do Estado que é o Sinapro-ES, cujo coração é o Prêmio Colibri.”, afirma Takaschi Sugui.

35º Festival Colibri: a Chief Creative Officer (CCO) da MP Publicidade, Mônica Debbané, ganhou o Prêmio Ícones da Publicidade, novidade desta edição Crédito: Max_Paradella

A outra novidade foi o Prêmio Ícones da Publicidade. dado à Chief Creative Officer (CCO) da MP Publicidade, Mônica Debbané, reconhecida por estar à frente de grandes campanhas publicitárias.

"Gratidão ser ícone!!! Uma honra! Foi emocionante receber essa homenagem. O carinho do mercado, os depoimentos dos clientes, do M e do P da agência, dos parceiros, dos criativos que passaram pela MP e são referência no ES, no Brasil e no mundo… até um texto supercriativo acompanhado de uma poesia linda eu recebi no palco, na noite de premiação. Gratidão por poder representar a Nação da Prainha. Os mais de 60 apaixonados que fazem diferente e vão além todos os dias." Mônica Debbané - Chief Creative Officer da MP Publicidade

Agências campeãs

A CCO comentou sobre o 19º prêmio de Agência do Ano – isto, é a MP venceu mais da metade de todas as edições do Colibri.

"Como diz Allan Kaplan: o novo nasce sozinho, não é criado. A única aspiração que podemos ter é de criar as condições favoráveis para que ele nasça. É isso que fazemos todo o tempo na Nação da Prainha. Criamos um ambiente apaixonante, descontente, curioso, ousado…para que ideias e pessoas floresçam. Somos disruptivos nas formas, sensíveis no olhar e potentes na entrega. Se as nossas ideias ganham as ruas, caem no gosto popular, param um scroll e tiram um sorriso, geram ´leads´ no coração do cliente do nosso cliente… elas estão prontas para ganharem os jurados."

35º Festival Colibri: MP Publicidade ganhou pela 19ª vez como Agência do Ano Crédito: Max_Paradella

Mônica destacou os trabalhos de maior destaque elaborados pela agência este ano, os do cliente Extrabom Supermercados, que ganhou como Anunciante do Ano, e os da Unimed Vitória, que levou quatro ouros nas categorias: VT Varejo; TV/Cinema Institucional; Digital - Mídias Online; Case de Sucesso; “Haaaaaaja coração!!! Ainda bem que tenho a carteirinha que cuida no bolso e a tranquilidade no coração!” (a DC faz alusão ao filme institucional que ganhou ouro).

A campeã na categoria Agência Regional do Ano, a Target Comunicação, ressaltou que seu trabalho mais criativo do ano envolveu ousadia, curiosidade e repercussão.“Sem dúvidas, dos trabalhos inscritos nesta edição do Colibri, a Empenha Plus foi a mais criativa porque foi ousada, despertou a curiosidade nas pessoas, gerou buzz tanto para o cliente quanto para a agência e ajudou a posicionar a Target como uma agência descomplicada e sem barreiras para criar as melhores soluções para o cliente.”, contou o Sócio-Diretor da agência, Fredy Pessin.

35º Festival Colibri: Target venceu na categoria Agência Regional do Ano Crédito: Max_Paradella

Na opinião dele, o prêmio conquistado é fruto de duas características fortes da empresa de Colatina: capacitação da equipe e constância nos trabalhos. “Investimos muito em treinamento e qualificação com cursos, palestras, eventos e consultorias específicas. Também temos foco em manter um trabalho contínuo, sem altos e baixos. Pela sétima vez fomos a agência regional do ano. Isso ajuda a criar uma constância na criatividade. Além de termos sido a agência regional com mais peças finalistas no shortlist e a única a vencer com um ouro, duas pratas e um bronze.

Colibri teve programação repleta de conteúdo

Temas atuais, que envolveram criatividade, tecnologia, diversidade e inovação fizeram parte da programação durante todo o dia, com palestras presenciais e on-line, realizadas e transmitidas direto do hub de inovação Base27. Na parte da noite, aconteceu a grande premiação, destinada a 34 categorias, entre agências, estudantes, profissionais e fornecedores.

Para o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, a premiação provou que a inovação e a criatividade estão cada vez mais presentes na história da comunicação do Espírito Santo.

"Esta edição reforçou o potencial criativo da publicidade capixaba. Estamos nos reinventando e inovando sempre. Batemos recorde de inscritos no Prêmio Estudante e isso é muito importante para o nosso mercado, já que novos talentos estão chegando. Só reforça que não podemos parar de reconhecer e premiar. Em nome do Sindicato, parabenizo todas as agências e profissionais pelo empenho e participação em mais uma edição desta premiação. Temos 35 anos de história e não vamos parar por aqui”, destacou Pedroni.

O Extrabom Supermercados foi o vencedor na categoria Anunciante do Ano Crédito: Max_Paradella

Confira os vencedores do Festival Colibri 2022

AGÊNCIA DO ANO : MP Publicidade

: MP Publicidade AGÊNCIA REGIONAL DO ANO : Target Comunicação



: Target Comunicação CATEGORIA ESTUDANTES : Ouro: Loren Nunes e Kezia Castro/Prata: Luana Coutinho Loureiro e Tiago Dos Santos/ Bronze: Bettina Costa e Pedro Marinho



: Ouro: Loren Nunes e Kezia Castro/Prata: Luana Coutinho Loureiro e Tiago Dos Santos/ Bronze: Bettina Costa e Pedro Marinho CATEGORIA PROFISSIONAIS : Profissional Executivo de Contas: Michelle Goltara/ Profissional de Marketing: Carolina Bento Oliveira



: Profissional Executivo de Contas: Michelle Goltara/ Profissional de Marketing: Carolina Bento Oliveira PROFISSIONAIS DAS AGÊNCIAS: Profissional de Atendimento: Mirella Carretta Polese - Chuva Comunica/Profissional de Criação - Redação: João Pitanga – MP Publicidade/ Profissional de Criação - Direção de Arte: Rogério Toledo Macedo Campos - Ampla/ Profissional de Mídia: Kaylla Bottoni - Prósper/ Profissional de Digital: Liliane Ducasble - C3 Comunicação



Profissional de Atendimento: Mirella Carretta Polese - Chuva Comunica/Profissional de Criação - Redação: João Pitanga – MP Publicidade/ Profissional de Criação - Direção de Arte: Rogério Toledo Macedo Campos - Ampla/ Profissional de Mídia: Kaylla Bottoni - Prósper/ Profissional de Digital: Liliane Ducasble - C3 Comunicação CATEGORIA FORNECEDORES DO ANO : Gráfica: GSA/ Live Marketing: Ativação Live Marketing/ Produtora de Vídeo: Senhora Filmes/ Produtora de Áudio: REC/ Fotografia: Bruno Coelho - F/Still/ Comunicação Visual: Cades Comunicação Visual/ Categoria Serviços Especializados: Imagiton



: Gráfica: GSA/ Live Marketing: Ativação Live Marketing/ Produtora de Vídeo: Senhora Filmes/ Produtora de Áudio: REC/ Fotografia: Bruno Coelho - F/Still/ Comunicação Visual: Cades Comunicação Visual/ Categoria Serviços Especializados: Imagiton PRÊMIO ANUNCIANTE DO ANO : Extrabom Supermercados



: Extrabom Supermercados CATEGORIA AGÊNCIAS - TV/CINEMA - VT VAREJO : Ouro: VT Varejo: Plantão Aí Sim! (MP Publicidade)/ Prata: Idiomas (Chuva Comunica)/ Bronze: Pra Lá De Fácil (Prósper)



: Ouro: VT Varejo: Plantão Aí Sim! (MP Publicidade)/ Prata: Idiomas (Chuva Comunica)/ Bronze: Pra Lá De Fácil (Prósper) CATEGORIA TV/CINEMA - INSTITUCIONAL : Ouro: Carteirinha que Cuida (MP)/ Prata: Não São Números, São Pessoas (Ampla)/ Bronze: COVID (Artcom)



: Ouro: Carteirinha que Cuida (MP)/ Prata: Não São Números, São Pessoas (Ampla)/ Bronze: COVID (Artcom) PRÊMIO RÁDIO / SPOT VAREJO: Ouro: Trava-Línguas pra lá de Fácil (Prósper)/ Prata: Halloween do Plus (Target Comunicação)/ Bronze: Passando Mal (Chuva)



Ouro: Trava-Línguas pra lá de Fácil (Prósper)/ Prata: Halloween do Plus (Target Comunicação)/ Bronze: Passando Mal (Chuva) CATEGORIA AGÊNCIAS – RÁDIO / SPOT INSTITUCIONAL : Ouro: Ensino Híbrido (Fire)/ Prata: No trânsito você cuida de mim (MP)/ Bronze: IREEZZZZZZZZZZZZZZISTÍVEL (Chuva)



: Ouro: Ensino Híbrido (Fire)/ Prata: No trânsito você cuida de mim (MP)/ Bronze: IREEZZZZZZZZZZZZZZISTÍVEL (Chuva) CATEGORIA AGÊNCIAS – IMPRESSO : Ouro: Calendário Pop-It (MP)/Prata :Festival de Suínos (MP)/Bronze: Não Precisa Vacinar (Chuva)



: Ouro: Calendário Pop-It (MP)/Prata :Festival de Suínos (MP)/Bronze: Não Precisa Vacinar (Chuva) PRÊMIO MÍDIA EXTERIOR - OOH (OUT OF HOME) : Ouro: EMPENA PLUS (Target)/ Prata: Santuário (Fire)/ Bronze: Caixa De Maçã (MP)



: Ouro: EMPENA PLUS (Target)/ Prata: Santuário (Fire)/ Bronze: Caixa De Maçã (MP) CATEGORIA PROMOÇÃO/ATIVAÇÃO : Ouro: Soul Do Seu Jeito (Tipz)/ Prata: Desafio Plus (Target)/ Bronze: Música que Toca (MP)



: Ouro: Soul Do Seu Jeito (Tipz)/ Prata: Desafio Plus (Target)/ Bronze: Música que Toca (MP) CATEGORIA DESIGN – IDENTIDADE VISUAL : Ouro: Petíssimo (Set)/ Decorânea (Set)/ Bronze: Fazenda Giori (Set)



: Ouro: Petíssimo (Set)/ Decorânea (Set)/ Bronze: Fazenda Giori (Set) PRÊMIO DESIGN GRÁFICO : Ouro: Preven T-Shirt (Fire)/ Prata: Polaroides Sleepzz (Set)/ Bronze: Grão De Café (Danza)



: Ouro: Preven T-Shirt (Fire)/ Prata: Polaroides Sleepzz (Set)/ Bronze: Grão De Café (Danza) CATEGORIA DESIGN DE PRODUTO : Ouro: Sleepzz Pra Viagem (Set)/ Prata: Meias Para Humanos (Set)/ Café Fazenda Giori (Set)



: Ouro: Sleepzz Pra Viagem (Set)/ Prata: Meias Para Humanos (Set)/ Café Fazenda Giori (Set) CATEGORIA DIGITAL – MÍDIAS ONLINE: Ouro: Filtro Máscaras De Carnaval (MP)/ Prata: Site Mundo Sleepzz (Set)/ Bronze: Infantil (Artcom)



Ouro: Filtro Máscaras De Carnaval (MP)/ Prata: Site Mundo Sleepzz (Set)/ Bronze: Infantil (Artcom) CATEGORIA FILME DIGITAL : Ouro: Monstros (Danza)/ Prata: Passa (Fire)/ Bronze: Tempo (Danza)



: Ouro: Monstros (Danza)/ Prata: Passa (Fire)/ Bronze: Tempo (Danza) PRÊMIO CASE DE SUCESSO : Ouro: Case Aí Sim! (MP)/ Prata: Agasalho (Fire)/ Bronze: A Agência Acabou (Chuva)



: Ouro: Case Aí Sim! (MP)/ Prata: Agasalho (Fire)/ Bronze: A Agência Acabou (Chuva) CATEGORIA CAMPANHA VAREJO : Ouro: Morar pra lá de fácil (Prósper)/ Prata: Extrabox (MP)/ Bronze: Rede (Target)



: Ouro: Morar pra lá de fácil (Prósper)/ Prata: Extrabox (MP)/ Bronze: Rede (Target) CAMPANHA INSTITUCIONAL : Ouro: Conteúdo Meias Sleepzz (Set)/ Prata: Orgânicos (MP)/ Bronze: Carteirinha (MP)



: Ouro: Conteúdo Meias Sleepzz (Set)/ Prata: Orgânicos (MP)/ Bronze: Carteirinha (MP) CATEGORIA GRAND PRIX: SLEEPZZ PRA VIAGEM (Set)



Michelle Goltara venceu na categoria Executiva de Contas Crédito: Max_Paradella

Carolina Bento Oliveira, do Sicoob, foi eleita na categoria Profissional de Marketing Crédito: Max_Paradella

Na próxima edição da coluna, serão entrevistados os profissionais campeões e as agências que levaram Ouro. Elas irão contar detalhes dos trabalhos que se destacaram nesta edição do Colibri.

Rede Gazeta na Copa do Mundo do Catar

Vitor Jubini e Filipe Souza serão os correspondentes da Rede Gazeta na Copa do Mundo do Catar Crédito: Carlos Alberto Silva

A maior competição de futebol do planeta começa no dia 20 de novembro e vai até 18 de dezembro. O evento contará com exibição exclusiva da TV Gazeta na televisão aberta capixaba. A Rádio CBN Vitória também transmitirá os jogos. Já a Rádio Gazeta FM terá o programa Gazeta Esporte Especial Copa, de segunda a sexta-feira, para abordar tudo sobre a competição.

Para produzir uma cobertura personalizada com o olhar do Espírito Santo, o jornalismo da Rede Gazeta contará com correspondentes no país árabe. Nesta sexta-feira (18), a dupla de A Gazeta Filipe Souza, editor e colunista de Esportes, e Vitor Jubini, fotojornalista, embarca rumo ao Catar para vivenciar, de perto, a emoção da torcida capixaba à beira dos gramados.

“A preparação tem sido muito legal, temos uma página especial dentro de A Gazeta contando tudo sobre os bastidores e o que vem por aí. Lá vamos disponibilizar todos os nossos conteúdos, análises, tabelas, matérias, web stories e vídeos, em vários formatos, para alcançarmos mais pessoas”, explicou Filipe.

Além da página especial, a dupla vai trazer informações ao vivo para a TV Gazeta e outros conteúdos para as rádios Gazeta e Litoral, como o programa Gazeta Esporte e os quadros “Histórias da Copa”, com curiosidades sobre esta edição e as anteriores, e “Bate-bola no Catar”, uma atualização rápida com os principais acontecimentos do momento, com inserções diárias na programação.

Esta é a segunda missão internacional de Filipe e Jubini para acompanhar um megaevento esportivo. Eles também participaram da cobertura das Olimpíadas 2020, no Japão.

Gazeta Esporte

Gazeta Esporte Especial Copa com Filipe Souza, Marcella Scaramella e Murilo Cuzzuol Crédito: Vitor Jubini

A partir de 16 de novembro, de 18h às 18h30, o Gazeta Esporte retorna à Rádio Gazeta como parte da programação especial da Copa.

De acordo com o coordenador de rádios, Tiago Silvares, a grande novidade é que, além de ser transmitido na Rádio Gazeta Vitória e Linhares, o programa também será exibido ao vivo no Instagram da rádio e nas redes sociais de A Gazeta. Assim, será possível entrar com flashes em tempo real de Filipe Souza e Vitor Jubini.

No comando do Gazeta Esporte estão os jornalistas do portal A Gazeta Marcella Scaramella, editora de redes sociais, e Murilo Cuzzuol, editor adjunto.

"O programa vai trazer tudo e mais um pouco sobre a Copa do Mundo. O Filipe Souza e o Vitor Jubini estarão no Catar, então vamos acompanhar de pertinho a trajetória do Brasil na competição e, claro, do capixaba Richarlison. A cultura e as curiosidades do Catar também serão pautas do programa, sempre com muita informação e descontração. Então o Gazeta na Rede, programa que fizemos sobre Cartola e Brasileirão durante o ano inteiro, foi um aprendizado enorme para esse nosso novo projeto. Vai ser incrível, estamos muito motivados!", define Marcella.

Copa do Mundo e publicidade

O evento futebolístico vem movimentando o comércio de produtos e serviços e fazendo com que as marcas invistam, cada vez mais, em métodos para despertar a atenção dos consumidores, por meio de campanhas, anúncios e estratégias de marketing e publicidade digital. Conversamos com Daniela Galego, Head of Sales do Yahoo Brasil, sobre a competição e seus reflexos no mercado publicitário. Nessa entrevista, ela destaca o interesse do público pelas TVs conectadas. Confira o bate-papo na íntegra.

1. Como a Copa do Mundo pode movimentar o setor nos próximos meses?

As datas comemorativas e os eventos de grande porte, como é o caso da Copa do Mundo, são os responsáveis por movimentar o mercado como um todo. Falando especificamente sobre o campeonato esportivo, do lado das marcas, a data contribuirá para que elas possam se aproximar de seus consumidores de maneira genuína, especialmente por meio de campanhas estratégicas e assertivas – e, claro, utilizando a tecnologia para proporcionar experiências únicas e imersivas para o contato com os clientes.

Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data deve movimentar cerca de R$ 1,48 bilhão em vendas no comércio e serviços. Diante deste cenário e com tantas expectativas para o evento, observamos o campeonato como uma ótima oportunidade para que as marcas utilizem o engajamento a seu favor, podendo atrair a atenção dos consumidores e fidelizar seus clientes a longo prazo.

Por tratar-se de um momento de descontração para os brasileiros, já que é a época em que, na maioria das vezes, todo o país acompanha a seleção em campo, também vemos como uma oportunidade para as marcas criarem jornadas únicas para seus consumidores. Isso porque, o campeonato carrega uma identidade visual única, além de uma sensação de pertencimento para o público.

Então, por que não utilizar esse engajamento de forma estratégica (e segura) a favor das empresas? Seja na personalização de uma campanha, promoções e brindes exclusivos ou até mesmo na possibilidade de jogos/brincadeiras com os clientes – tudo isso contribui para que os consumidores se aproximem das marcas de maneira genuína e possam fidelizá-los a longo prazo.

2. Quais as oportunidades para as marcas neste período?

Eu diria que compreender as necessidades dos consumidores e entender que cada cliente é único é o ponto de partida para as marcas que querem se aproximar de seu público-alvo. Para isso, o uso dos dados é uma ótima opção para que as empresas possam mapear o perfil de seus consumidores e, assim, personalizar produtos, serviços e ofertas, assim como acompanhar toda a jornada de comunicação, conforme mencionei acima.

Temos visto e ouvido muito sobre conversação das marcas com seu público-alvo nos últimos anos, e, sinceramente, nós acreditamos muito no poder do contato genuíno com os consumidores, pois essa é uma das formas mais assertivas de conhecer os clientes a fundo e oferecer o que eles querem e precisam, quando menos esperam. É claro que todos os anúncios possuem a sua importância, mas é imprescindível que as empresas se comuniquem, por todos os meios e plataformas, com os seus consumidores para entendê-los e aumentar o seu engajamento, pois os anúncios não são o final da comunicação, mas sim o início do diálogo com os clientes.

Além disso, quando falamos em vendas, não se trata apenas do momento da compra e do envio do produto. Muito pelo contrário: todas as etapas da jornada de consumo são necessárias para a fidelização dos clientes. Tudo começa na publicidade, quando as marcas trabalham para atrair a atenção de seu público-alvo por meio de campanhas e anúncios, passando pela aquisição do produto e pelo pós-venda.

Por isso, estar atento às exigências do público e à disposição para casos de imprevistos (com soluções rápidas e retornos efetivos) é um bom caminho para quem deseja fidelizar um cliente, por sua agilidade, disponibilidade e cuidado. Uma das formas de atrair a atenção do público é por meio do Digital Out-Of-Home (DOOH), visto que a utilização de anúncios interativos pode ser uma oportunidade diferenciada para as marcas impactarem os consumidores em um momento de tantas ativações, utilizando, inclusive, a identidade visual da competição para criar laços afetivos com seu público-alvo.

De acordo com um estudo recente realizado pela Samsung, durante as partidas da Copa, espera-se que os torcedores optem por experiências de imersão, como o uso de telas maiores e conectadas, o que permite que o público se sinta ainda mais próximo do Mundial, além de contribuir para a ascensão das TVs Conectadas (CTV). Esse índice tende a aumentar não apenas durante a Copa, mas também por seguir a tendência de consumo de streaming por meio das CTVs.

Isso porque, segundo a pesquisa “Human Advertising Insights”, realizada pelo Yahoo neste ano, 63% dos entrevistados afirmaram ter assistido a algum conteúdo via streaming nos últimos seis meses – além disso, 50% assistiram a algo por meio de uma TV Conectada. Em razão dessa mudança de consumo de conteúdo por meio das CTVs, o mercado também vem se adaptando e compreendendo a importância deste tipo de investimento no planejamento de comunicação para falar com seu consumidor final.

De maneira geral, eu diria que o mercado está muito aberto para as marcas que querem inovar e o público também espera cada vez mais por isso. Além disso, trabalhar com promoções e ofertas relacionadas à Copa pode ser uma oportunidade para as empresas.

Daniela Galego, Head of Sales do Yahoo Brasil Crédito: Divulgação

3. Há algum(uns) segmento(s) de mercado que pode(m) levar vantagem em relação aos demais?

Acredito que todas as áreas tenham potencial para se destacar no mercado. Mas, sem dúvida alguma, os consumidores valorizam e se sentem representados pelas marcas que compreendem a importância de investir em estratégias personalizadas e pensadas para o seu público-alvo, além de ampliarem seus pontos de contato com seus consumidores.

Falo isso porque os consumidores não aceitam mais serem tratados como números nas estatísticas de vendas, mas sim como o centro do negócio. Por isso, é importante que as empresas pensem no cliente antes de colocarem suas ideias em prática, seja uma campanha, um produto ou o jeito de se comunicarem. De forma prática, é primordial que as empresas analisem e utilizem as informações a seu favor, como uma maneira de gerar valor para o seu cliente, transformando a sua jornada de compra em uma experiência única e inovadora.

No entanto, é fundamental que o consumidor esteja ciente de como os seus dados serão utilizados pelas marcas para que, assim, ele reflita sobre essa relação e aceite trocar suas preferências e informações por uma experiência customizada de serviço.

4. Quais as melhores estratégias para as marcas atraírem a atenção dos consumidores de forma genuína durante a Copa?

É claro que não existe uma fórmula mágica ou um manual de instruções a serem seguidos, pois acreditamos que as boas relações com os consumidores se constroem de maneira genuína, segura e transparente, mas podemos dizer que algumas estratégias podem contribuir para ampliar a conversação com o seu público-alvo.

Para o setor de marketing, por exemplo, a CTV oferece uma oportunidade atrativa, já que seus dados permitem uma segmentação precisa entre canais digitais, além de uma programação de qualidade. Por isso, diversos players estão começando a lançar suas próprias soluções para atender às necessidades de avaliação dos anunciantes.

De modo geral, eu diria que o mercado compreende a importância do marketing para impulsionar seus negócios. O que é muito bom para as marcas, pois se comunicar de maneira simples com os consumidores é um diferencial para as empresas. Com isso, a maturidade das CTV e das plataformas de Over The Top (OTT) são classificadas como uma nova fronteira para mídia e marketing, o que representa um potencial para esta data.

Quando falamos em vendas, é cada vez mais perceptível o quanto o conceito omnichannel vem ganhando força no mercado, visto que também é uma grande tendência para o varejo. Especialmente durante a Copa do Mundo, as experiências híbridas também tendem a conquistar o coração dos clientes, já que permite que os consumidores tenham acesso às multiplataformas de uma empresa. Isso possibilita, por exemplo, iniciar a sua jornada de compra em uma loja física, conhecendo o produto e a marca, e finalizar pelo site por meio do seu computador ou smartphone.

Por isso, as marcas que fizeram a lição de casa durante todo o ano e já vem acompanhando a jornada de consumo de seus consumidores, além de se comunicarem de forma mais clara e genuína, saem na frente neste sentido.

Finalistas do Prêmio Jornalismo Cooperativista

O 15° Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC) divulgou os seus finalistas. No total, 32 produções – que receberam as melhores pontuações por parte do júri técnico – seguem na disputa. O resultado final, com a revelação dos grandes vencedores, será divulgado no dia 2 de dezembro, durante a solenidade de premiação.

Oito categorias integram a edição. São elas: Fotojornalismo, Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Repórter Cinegrafista, Telejornalismo, Webjornalismo, Estudante e Voto Popular. Em cada uma delas, dois trabalhos serão premiados.

Os 30 finalistas das categorias técnicas automaticamente participam da votação popular, que começou dia 14 e vai até 25 de novembro. A votação popular ocorrerá exclusivamente pelo site do 15° PJC.

Confira aqui todos os finalistas e vote.

Fim de Expediente retorna a Pedra Azul

Fim de Expediente será realizado de Pedra Azul para todo o Brasil, nesta sexta-feira (18) Crédito: Divulgação

O programa Fim de Expediente (FDE), da rádio CBN Vitória, retorna a Pedra Azul após dois anos seguidos sendo realizado em Vitória. Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy vão comandar a atração nesta sexta-feira (18), a partir das 18h30, ao lado de convidados consagrados na música nacional: os cantores Ivan Lins e Toquinho.

O FDE faz parte da programação do Pedra Azul Summit, encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta nos dias 18 e 19.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.