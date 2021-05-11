Deu a lógica no futebol carioca: Flamengo e Fluminense na final do Estadual

Flamengo e Fluminense fazem a final do Campeonato Carioca Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo e Fluminense na final do Campeonato Carioca demonstra a supremacia dos grandes na competição.

O Volta Redonda, líder em quase toda a Taça Guanabara, se mostrava um adversário difícil de ser batido. Porém nas duas partidas das semifinais do campeonato mostrou-se incapaz de enfrentar o todo poderoso Flamengo, cometendo grandes erros na sua defesa. Não por acaso o Flamengo mesmo sem contar com todos os titulares fez prevalecer sua maior categoria marcando 7 gols nos dois jogos.

Michael e Vitinho, sempre contestados, foram peças importantes. Méritos do treinador Rogério Ceni que enxergou e entendeu o momento dos dois atletas dando sequência nas atuações. É a visão do treinador ex-atleta, com conhecimento de causa. Sentiu que precisava dar moral aos seus jogadores e foi correspondido em campo com o resultado.

O Fluminense, após o empate com a Portuguesa no primeiro jogo, entendeu melhor o seu adversário e com as belas atuações dos meninos de Xerém, Gabriel Teixeira e Kayky, esse último com maior destaque, chega a mais uma final do Campeonato Carioca.

O título será decidido nos dois próximos sábados e apesar do Fla-Flu ser o grande clássico do Rio de Janeiro, não podemos fugir da realidade e apontar o Flamengo como favorito pelo conjunto da obra.

As duas equipes estão envolvidas também na Libertadores o que pode afetar de alguma forma o desempenho dos jogadores.

Apesar do Fluminense ter feito boas contratações recentes, com jogadores experientes fortalecendo seu plantel, ainda acho que os meninos de Xerém pedem passagem e podem surpreender nesta final. Mas se o Flamengo repetir as atuações das partidas contra o Volta Redonda, um time muito difícil de ser batido.

Porém, dizem que Clássico é Clássico (sem vice-versa), o título está em aberto.

FINAL DO MINEIRO

Chamam o treinador do América-MG de “Lisca Doido”. Mas ele está provando à frente de seu time que de doido ele não tem nada. Pelo contrário, desde a temporada passada vem fazendo um belo trabalho superando o outrora forte Cruzeiro para chegar na grande final do Campeonato Mineiro.

Terá pela frente o todo poderoso Atlético-MG do técnico Cuca, recheado de bons valores e visto em Minas Gerais como o time a ser batido. Será? Analisando os dois conjuntos, o Galo é melhor. Portanto, favorito ao título. Resta então ao “Doido” encontrar caminhos para superar o adversário.

Vai ser legal o duelo. Gosto muito da forma que os dois treinadores colocam seus times para jogar. Cuca é adepto do futebol mais ofensivo, enquanto Lisca prefere os contragolpes.

CAPIXABÃO

Definidas às semifinais do Campeonato Capixaba. Rio Branco-VN enfrenta o seu xará Rio Branco, enquanto o Vitória duela com o Real Noroeste. Mais uma vez cresce a rivalidade (no bom sentido) entre Interior e Capital.

Decisões equilibradas, e quem souber aproveitar melhor o fator casa poderá sair na frente. Justiça feita no campeonato, pois não por acaso os quatro finalistas foram justamente os quatro melhores colocados na primeira fase do Capixabão.

PELÉ ETERNO!