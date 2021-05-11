Deu a lógica no futebol carioca: Flamengo e Fluminense na final do Estadual

Flamengo e Fluminense na final do Campeonato Carioca demonstra a supremacia dos grandes na competição.
O Volta Redonda, líder em quase toda a Taça Guanabara, se mostrava um adversário difícil de ser batido. Porém nas duas partidas das semifinais do campeonato mostrou-se incapaz de enfrentar o todo poderoso Flamengo, cometendo grandes erros na sua defesa. Não por acaso o Flamengo mesmo sem contar com todos os titulares fez prevalecer sua maior categoria marcando 7 gols nos dois jogos.
Michael e Vitinho, sempre contestados, foram peças importantes. Méritos do treinador Rogério Ceni que enxergou e entendeu o momento dos dois atletas dando sequência nas atuações. É a visão do treinador ex-atleta, com conhecimento de causa. Sentiu que precisava dar moral aos seus jogadores e foi correspondido em campo com o resultado.
O Fluminense, após o empate com a Portuguesa no primeiro jogo, entendeu melhor o seu adversário e com as belas atuações dos meninos de Xerém, Gabriel Teixeira e Kayky, esse último com maior destaque, chega a mais uma final do Campeonato Carioca.
O título será decidido nos dois próximos sábados e apesar do Fla-Flu ser o grande clássico do Rio de Janeiro, não podemos fugir da realidade e apontar o Flamengo como favorito pelo conjunto da obra.
As duas equipes estão envolvidas também na Libertadores o que pode afetar de alguma forma o desempenho dos jogadores.
Apesar do Fluminense ter feito boas contratações recentes, com jogadores experientes fortalecendo seu plantel, ainda acho que os meninos de Xerém pedem passagem e podem surpreender nesta final. Mas se o Flamengo repetir as atuações das partidas contra o Volta Redonda, um time muito difícil de ser batido.
Porém, dizem que Clássico é Clássico (sem vice-versa), o título está em aberto.
FINAL DO MINEIRO
Chamam o treinador do América-MG de “Lisca Doido”. Mas ele está provando à frente de seu time que de doido ele não tem nada. Pelo contrário, desde a temporada passada vem fazendo um belo trabalho superando o outrora forte Cruzeiro para chegar na grande final do Campeonato Mineiro.
Terá pela frente o todo poderoso Atlético-MG do técnico Cuca, recheado de bons valores e visto em Minas Gerais como o time a ser batido. Será? Analisando os dois conjuntos, o Galo é melhor. Portanto, favorito ao título. Resta então ao “Doido” encontrar caminhos para superar o adversário.
Vai ser legal o duelo. Gosto muito da forma que os dois treinadores colocam seus times para jogar. Cuca é adepto do futebol mais ofensivo, enquanto Lisca prefere os contragolpes.
CAPIXABÃO
Definidas às semifinais do Campeonato Capixaba. Rio Branco-VN enfrenta o seu xará Rio Branco, enquanto o Vitória duela com o Real Noroeste. Mais uma vez cresce a rivalidade (no bom sentido) entre Interior e Capital.
Decisões equilibradas, e quem souber aproveitar melhor o fator casa poderá sair na frente. Justiça feita no campeonato, pois não por acaso os quatro finalistas foram justamente os quatro melhores colocados na primeira fase do Capixabão.
PELÉ ETERNO!
Essa história me foi contada por um amigo neste final de semana, e acho oportuno dividir com vocês: “Assisti junto ao meu neto o filme ‘Pelé Eterno’ e ao final ele me diz que foi o melhor filme de ficção científica que já viu.” Fiquei tentando entender, porém talvez ele tenha razão. Com tanta ruindade atualmente em campo que não dá para acreditar que existiu um jogador, de carne e osso, que tenha realizado algo assim.