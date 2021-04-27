Flamengo continua sobrando no futebol carioca

O Flamengo conquistou a Taça Guanabara no último sábado (24) Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Parabéns ao Flamengo pela conquista de mais uma Taça Guanabara. Mesmo sem escalar o time titular, o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda com muita supremacia na partida, sem dar chances ao adversário. Vai agora para a semifinal tendo pela frente o mesmo Voltaço valendo vaga na final do Campeonato Carioca. Na outra sêmi, o Fluminense enfrenta a Portuguesa.

Para alegria da Federação Carioca tudo caminha para um Fla-Flu na grande final. Porém a diferença a favor do Flamengo frente às demais equipes do Rio de Janeiro cresce cada vez mais. Tal fato deve-se muito a reorganização financeira do clube, feita anos atrás pela diretoria anterior, o que inclusive deveria servir como exemplo para os demais clubes cariocas.

Com as finanças equilibradas, o Flamengo pode montar um time forte, competitivo e que vem dando respostas em campo com as seguidas conquistas. É um time perfeito? Claro que não. Necessita ainda de alguns reforços para determinadas posições para ter um plantel mais homogêneo. Mas no futebol do Rio de Janeiro se mantém na primeira posição dentro de campo e também fora dele graças a organização do clube.

Campeonato Brasileiro e Libertadores são competições com maior nível técnico dos adversários, e, aí sim, poderemos medir realmente a força atual da equipe do Flamengo.

DIA DO GOLEIRO

Nesta segunda-feira (26) foi comemorado o Dia do Goleiro. Peço licença para render homenagens aos parceiros de posição no futebol. Os goleiros ficam debaixo das traves torcendo para que seus companheiros de time furem a defesa adversária... que ironia né? Aqueles que na maioria das vezes vai para o gol por não ser bom o suficiente para jogar na linha.

Mas a homenagem vai especialmente para aqueles que nasceram com alma de goleiro, esses, predestinados. Nos momentos mais difíceis ou nos momentos de glória levam no sangue a coragem de encarar essa “ingrata” profissão. Aos da geração de Felix, que encaravam bolas de couro pesadas, chuteiras com pregos, luvas duras, proteção nos quadris por cair no terrão de onde a grama não nasce, a pequena área.

Faço aqui a homenagem na figura do grande “Papel”, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira destacando que não tinha a altura ideal, não era esguio e elegante como Gilmar, jogava quase sempre sem luvas e tinha uma colocação incrível. Tornava as coisas fáceis e as defesas sem estilo. Era eficiente e quase intransponível embaixo dos três paus.

SEMANA DE GRANDES JOGOS

Liga dos Campeões e Libertadores movimentam a semana. Boa oportunidade para acompanharmos a dupla Neymar e Mbappé do Paris Saint-Germain atuando contra o também poderoso Manchester City. Dependendo das atuações de Ney, e logicamente do sucesso do PSG nesta reta final da liga, poderemos finalmente ter um brasileiro eleito melhor do mundo pela Fifa outra vez.

Na Libertadores, Santos e Internacional podem e devem se redimir das derrotas da primeira rodada. Flamengo, no Maracanã, tem tudo para conquistar mais três pontos e seguir firme na liderança de seu grupo. Basta manter o ritmo frenético de posse de bola e ataque ao adversário sem cometer as bobeadas nas jogadas aéreas costumeiras de sua defesa.

CAPIXABÃO