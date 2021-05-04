Decisivo mais uma vez, Pedro pede passagem no ataque do Flamengo

Pedro vem marcando belos gols com a camisa do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Torcedores do Flamengo já começam a cogitar a titularidade de Pedro no time do Flamengo. E estou inclinado a concordar, pois a atual fase dele é bem melhor quando comparada ao momento de Bruno Henrique.

No jogo do último sábado (1), na vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda pela semifinal do Campeonato Carioca, Pedro, com os três gols marcados, foi o destaque do jogo. Faço também uma menção ao normalmente criticado Michael, outro diretamente responsável pela vitória dando assistências para os dois primeiros gols. Falando em assistência (no meu tempo chamávamos de passe), vale o registro para a obra prima de Arrascaeta no terceiro gol assinalado por Pedro.

Com o resultado, o Flamengo praticamente garantiu a passagem para a final pela grande vantagem conquistada para o jogo de volta. Na outra semifinal do Estadual, a Portuguesa mostrou resistência frente ao Fluminense conquistando o empate. Em partida sem muito brilho, a Lusa Carioca mostrou alguns bons valores como Chay, experiente jogador que dita o ritmo do jogo.

Já o Fluminense, com time reserva, precisa mostrar um pouco mais de futebol. Continua favorito para chegar à final, pois tem a vantagem do empate no jogo de volta. Mas precisa melhorar bem mais para enfrentar o Flamengo na possível decisão do campeonato.

PALMAS PARA A PORTUGUESA

Muito bacana ver um clube de futebol da Classe C, que no Brasil é definida por aqueles jogadores que ganham entre 2 e 2,5 salários mínimos, de pouca torcida, estádio modesto, fora do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores, mas que soube resistir e se impor diante dos grandes no futebol carioca.

É o exemplo de amor ao futebol que está nos dando a Lusa Carioca ao deixar Vasco e Botafogo fora das semifinais. Fico a imaginar o dia a dia de jogadores e comissão técnica ao se deslocarem para a Ilha do Governador enfrentando os congestionamentos no trânsito muito comum no Rio de Janeiro. Treinar em dois períodos para equilibrar a parte física sem um centro de treinamento, isto é, indo e voltando com a gasolina a seis reais. E se superando nas divididas para não dar espaços a adversários mais talentosos.

A Portuguesa é um novo alento aos que ainda acreditam que podemos viver num lugar menos desigual. Mesmo que não seja no bolso dos seus jogadores, mas no equilíbrio de renda e oportunidades concedida. Ah! Comparando com a realidade do futebol aqui no Estado não será mera coincidência.

NA CONTRAMÃO DO ESPORTE

Conversando com o amigo Jorge Buery, fiquei sabendo de uma denúncia do jogador Leo Carioca de possível manipulação de resultados em partidas do São Mateus no Campeonato Capixaba. Meu sentimento é de tristeza em ver o esporte, que eu tanto amo, servir de interesses para pessoas inescrupulosas. Pobre futebol.

CAPIXABÃO

Fim da primeira fase com oito equipes classificadas para as quartas de final com jogos de ida e volta. Rio Branco-VN x Desportiva, Vitória x Vilavelhense, Real Noroeste x Estrela e Rio Branco x Serra serão os jogos.

O Rio Branco de Venda Nova terminou primeira fase com 22 pontos, cinco a mais que o segundo colocado Vitória. Os números demonstram uma superioridade sobre as demais equipes classificadas e pode sim ser indicada como favorita ao título.