Serra avança e Vitória despenca no ranking das cidades empreendedoras

Bairro Laranjeiras na Serra visto ao alto. Avenida Central Crédito: Luciney Araújo

A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) divulgou o ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023. Tal índice demonstra a capacidade das cidades em manter e atrair novos negócios.

A metodologia desse estudo considera sete dimensões/determinantes para proceder o cálculo do indicador sintético, a saber: ambiente regulatório (nível de burocracia para abrir um negócio, qualidade da gestão fiscal, simplicidade tributária, dentre outras variáveis), infraestrutura (condições de transporte, do acesso à internet rápida, preço médio do m², custo de energia elétrica e taxa de homicídios), mercado (taxa de crescimento da economia, PIB per capita, IDH, proporção de empresas segundo o porte, entre outros aspectos), acesso a capital (operações de crédito e capital poupado per capita), inovação (proporção de mestres e doutores, proporção de funcionários em ciência e tecnologia, proporção da economia criativa, tamanho das empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, entre outros), capital humano (nota do Ideb, taxa líquida de matrícula no ensino médio, nota média no ENEM, proporção de adultos com pelo menos o ensino superior completo, dentre outras variáveis) e cultura empreendedora (capacidade e iniciativa de empreender).

De acordo com os resultados de 2023, São Paulo configura como a cidade mais empreendedora do Brasil, com um ICE de 8,67. No Espírito Santo, Vila Velha se caracterizou como o município mais empreendedor, com um ICE de 6,48. Desempenho bem próximo ao apurado em 2022 (6,44). Mesmo assim, o município canela-verde perdeu uma posição no ranking nacional, ficando em 29º lugar em 2023.

Com um ICE de 6,46, Serra melhorou sua nota geral em relação à 2022 (5,74). Dessa forma, avançou da 58ª classificação no ano passado para a 31ª no ranking brasileiro do ICE. Esse resultado ocorreu devido à melhoria do desempenho em quatro das sete dimensões/determinantes: ambiente regulatório, mercado, capital humano e cultura empreendedora. Serra avançou 27 posições no ranking nacional e superou Vitória, destacando-se como o 2º município capixaba mais empreendedor.

Vitória despencou da 4ª classificação em 2022 (7,87) para a 73ª posição no ranking brasileiro do Índice de Cidades Empreendedoras em 2023 (5,57), uma forte queda de 69 posições. A maior perda entre os municípios capixabas analisados. A Capital capixaba perdeu rendimento em quatro determinantes de forma mais significativa: ambiente regulatório, mercado, inovação e cultura empreendedora.

Assim como a capital capixaba, Cariacica apresentou perdas no ranking nacional do ICE, caindo da 74ª para a 98ª classificação, entre 2022 (5,41) e 2023 (4,23). O município diminuiu os resultados em cinco das sete dimensões do ICE: infraestrutura, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora, perdendo 24 posições no ranking brasileiro.