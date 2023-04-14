Sete erros clássicos de empreendedores

O brasileiro é empreendedor por natureza. Seja por necessidade, seja por opção, o que se sabe é que o Brasil é um dos países com mais empreendedores no mundo. Porém, não é motivador como a taxa de mortalidade das empresas nos primeiros cinco anos de vida vêm crescendo. E por que isso acontece?
Nos últimos anos, a pandemia e a consequente crise econômica inviabilizaram o crescimento de muitas empresas. O que ocorre com frequência é que os empreendedores entram de cabeça em um novo negócio, certos de que seus conhecimentos técnicos são suficientes para criar um empreendimento de sucesso.
Esquecem que, para o bom andamento de uma empresa, é necessário muito mais do que apenas fazer bem a atividade-fim da empresa. Gestão financeira, planejamento, inovação, aspectos fiscais, atendimento às legislações de órgãos governamentais são alguns exemplos de desafios adicionais a serem enfrentados na condução de um negócio.
Neste artigo vou listar e compartilhar os erros mais comuns que observo no dia a dia de empreendedores ao abrir ou mesmo conduzir uma empresa que superou a fase do risco de fechamento:
- Falta de planejamento – Assim como nos planejamos para uma viagem, trocar o carro ou fazer uma festa de casamento, também precisamos ter este cuidado no momento de abrir uma empresa. O planejamento nos dará um norte do que precisa ser feito, estimativa de quanto será gasto e quais as possíveis dificuldades que iremos enfrentar na abertura da empresa. Um bom planejamento pode nos auxiliar a evitar muitos problemas e também nos dar insights sobre o mercado que vamos operar.
- Confusão entre o dinheiro pessoal e o dinheiro da empresa – Esse é um dos erros mais comuns em empresa de micro e pequeno porte. O empresário confunde as finanças da empresa com as suas finanças pessoais e acaba pagando contas que são suas com o dinheiro da empresa e vice-versa. Isso gera um descontrole financeiro que não permite enxergar o real resultado da companhia, podendo, inclusive, se supor que a empresa está dando prejuízo com despesas que não são inerentes à operação ou mesmo demandando dinheiro emprestado em banco por descompensação do caixa.
- Falta de conhecimento para precificar seu produto/serviço adequadamente – A precificação correta do produto/serviço é um dos pilares de sucesso da empresa. Para isso é necessário conhecer bem seus custos, seu mercado e seus clientes. O preço tem que ser suficiente para pagar seus custos e margem, não pode estar muito acima ou abaixo do que é praticado pelo mercado (exceto quando tem grande diferencial) e seu cliente tem que estar disposto a pagá-lo. Precificar é uma arte e o empreendedor deve dominá-la.
- Não tem controles/relatórios financeiros – A maior parte dos empreendedores tem muito conhecimento técnico da sua empresa, entende muito da parte operacional, porém tem pouco conhecimento em gestão. Para facilitar esse processo é necessário ter bons controles, relatórios e indicadores que irão mostrar como anda a saúde financeira e auxiliar na tomada de decisão baseada em números.
- Não conhece as exigências fiscais/legais e operacionais do seu negócio (impostos, exigências sanitárias, de segurança e etc.) – São muitas as burocracias que regulamentam o dia a dia de uma empresa e a não conformidade com algumas delas pode gerar grandes prejuízos e até inviabilizar o negócio.
- Não estar atento(a) às mudanças do mercado (novos produtos, novas tecnologias, novas formas de venda) – Muitos mercados simplesmente acabaram por conta de inovações. CD, DVD, Câmera Digital e muitos outros produtos foram substituídos por produtos mais modernos e fáceis de serem utilizados. Por isso, o empreendedor ou empreendedora devem ter atenção ao seu mercado, de forma a agir antes de que ele fique obsoleto ou vire algo tão comum que a competitividade pode levar a empresa ao fracasso.
- Não desenvolve networking – Manter-se conectado a outras pessoas, a outros mercados, clientes, concorrentes, ou apenas pessoas com ideias diferentes das suas pode ser o fator de sucesso da sua empresa. O empresário que se fecha em seu mundo perde a oportunidade de entender como o cliente está enxergando seu produto/serviço, deixa de ouvir opiniões que podem gerar insights de novos produtos/serviços ou simplesmente pode perder uma venda para a concorrência que está ao redor.