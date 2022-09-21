O turismo capixaba pocou e tem tudo para continuar pocando

A economia do turismo capixaba alcançou o 4º melhor desempenho no ranking que mede a variação interanual do volume da atividade entre os estados brasileiros no acumulado dos seis primeiros meses do ano. Os dados foram apurados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), e fazem parte do Boletim Economia do Turismo - 2º trimestre de 2022, que foi publicado na última quarta-feira (14).
De acordo com o levantamento, o Espírito Santo ganhou duas posições em relação ao primeiro trimestre do ano, ficando à frente de estados como Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. A variação do volume da atividade turística capixaba no período foi de +54,5%, acima da média da nacional que registrou +48,2%. Nas primeiras colocações estão os estados do Ceará (+78,1%), Minas Gerais (+77,8%) e Rio Grande do Sul (+64,1%).
Em relação à receita das atividades turísticas, o estudo mostra que o Espírito Santo acumulou crescimento de +67,9% no primeiro semestre de 2022, quando comparado ao mesmo período de 2021. Esse valor também está acima da média do país, que registrou avanço de +64,6%. A expansão no semestre foi impulsionada principalmente pelos setores de transporte aéreo de passageiros, restaurantes, hotéis, locação de automóveis, transporte rodoviário coletivo e serviços de buffet.
O saldo de empregos formais também foi positivo no período, com a criação de mais 1.604 postos com carteira assinada no 2º trimestre. Ao todo, o setor do turismo capixaba emprega quase 175 mil trabalhadores, a maior parte nas áreas de alimentação e transporte, com rendimento médio em torno de R$2.270.
Os resultados aqui analisados demonstram que o turismo do Espírito Santo está apresentando expansão e provavelmente finalizará o ano de 2022 com desempenho acima da média nacional, gerando emprego, renda e oportunidades no território capixaba.