O turismo capixaba pocou e tem tudo para continuar pocando

De acordo com o levantamento, o Espírito Santo ganhou duas posições em relação ao primeiro trimestre do ano, ficando à frente de estados como Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. A variação do volume da atividade turística capixaba no período foi de +54,5%, acima da média da nacional que registrou +48,2%. Nas primeiras colocações estão os estados do Ceará (+78,1%), Minas Gerais (+77,8%) e Rio Grande do Sul (+64,1%).