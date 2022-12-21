Não confundam liberdade de expressão com liberdade de agressão

Polícia Federal dentro da Assembleia Legislativa do ES: deputados estaduais Carlos Von (DC) e Capitão Assumção (PL) foram alvos da operação Crédito: Foto do leitor

De acordo com as denúncias, esses sujeitos integram uma milícia digital. Atuam covardemente atacando a honra das pessoas e autoridades com fake news, incitando crimes, propagam ideias conspiracionistas e golpistas contra o Estado Democrático de Direito, alimentando seguidores alienados com discursos de ódio, intolerância e violência.

As lideranças da milícia digital são covardes e acreditam que podem se esconder atrás da tela de um computador ou celular para cometer crimes. O nível de canalhice é tão vergonhoso que eles tentam se fazer valer de uma suposta “liberdade de expressão” para atacar até mesmo autoridades públicas e instituições republicanas. Como bem ressaltou a citada decisão, não podemos confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão.

Muitos charlatões de redes sociais e políticos de Whatsapp, que propagam ódio e violência com fake news e ideias conspiracionistas e golpistas, devem estar preocupados com os desdobramentos da megaoperação nacional contra as milícias digitais.