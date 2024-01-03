Instituto Jones completa 48 anos: viva a ciência capixaba!

No último dia 31 de dezembro, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) completou 48 anos de história de valorização da ciência aplicada para subsidiar a elaboração e aprimoramento de políticas públicas com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do Espírito Santo e a melhoria da qualidade de vida dos capixabas.

O IJSN é uma instituição republicana forte que trabalha com gestão da informação e conhecimento em várias áreas do saber, tais como planejamento urbano, regional e territorial, economia, social, demografia, segurança pública, estatística e geotecnologias.

O Instituto Jones dos Santos Neves vem fortalecendo a rede de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do Espírito Santo com importantes produções e entregas para a sociedade. Essas entregas podem ser exemplificadas pelos seguintes produtos: gestão de risco e prevenção de desastres com a utilização de drones e geotecnologias, Observatório da Segurança Cidadã, Observatório MulherES, boletins, cadernos e resenhas de economia, primeira Tabela de Recursos e Usos (TRU) e Matriz de Insumo-Produto (MIP) do ES, novo modelo de predição de abandono escolar, estudos sobre a pobreza e déficit habitacional, relatório anual de Monitoramento e Avaliação (M&A) de políticas públicas, pesquisa sobre os investimentos anunciados 2022-2027, contribuição na elaboração do plano estadual de segurança escolar, anuário estadual de segurança pública, análises demográficas com base nos dados do Censo 2022, programa de desenvolvimento regional sustentável, planejamento estratégico do governo do estado e início dos trabalhos do Plano de Desenvolvimento ES 500 anos.

Somente em 2023 o IJSN publicou mais de 180 estudos e pesquisas, realizou mais de 30 eventos técnicos, desenvolveu parcerias em mais de 100 seminários e feiras de CT&I e formou centenas de profissionais em cursos voltados para temáticas diversas das políticas públicas.

Todas essas entregas e trabalhos científicos foram produzidos à luz do Planejamento Estratégico do IJSN 2023-2026, que foi elaborado coletivamente pelos servidores e parceiros, sob a coordenação do escritório de projetos da instituição. Essa peça de planejamento toma como referência o Plano Estratégico do Governo do Estado e o Plano de Estado de Desenvolvimento ES 2030.

No atual planejamento institucional, o IJSN estabelece a seguinte missão: produzir conhecimento de valor estratégico com estudos, pesquisas e articulação de redes de informação, a fim de subsidiar e avaliar as políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.

Instituto Jones dos Santos Neves completa 44 anos Crédito: Google Maps

Diante disso, constata-se que nos últimos anos o IJSN vem consolidando sua posição de referência na produção de conhecimento científico aplicado às políticas públicas, bem como vem projetando o Espírito Santo no mapa de redes de pesquisas nacionais e internacionais. Esse reconhecimento coroa o trabalho responsável e comprometido de todos os jonianos, colaboradores e parceiros do Instituto Jones, que vem sendo desenvolvido ao longo de quase cinco décadas. Viva os 48 anos do IJSN, viva a ciência capixaba!