Como anda a saúde das contas públicas dos municípios capixabas?

Nos eventos, palestras e grupos de pesquisas de que participamos no Brasil, é recorrente a menção à condição diferenciada do Espírito Santo, especialmente no que tange à temática do equilíbrio das contas públicas combinado com a responsabilidade no desenvolvimento de políticas públicas socioeconômicas.

Esse reconhecimento é chancelado por avaliações de instituições nacionais. A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por exemplo, utiliza a medida da Capacidade de Pagamento (Capag) para classificar a saúde das contas públicas dos entes subnacionais, segundo os indicadores de endividamento, poupança corrente e liquidez. Os resultados da avaliação da Capag variam em uma escala de “A” a “D”, respectivamente, notas máxima e mínima, ou seja, melhor e pior situação das contas públicas.

Nesse sentido, na última década, o Estado alcançou importantes resultados e avançou em várias áreas socioeconômicas. Nos últimos quatro anos, o governo do Estado realizou o maior investimento da história, com mais de R$ 6 bilhões direcionados para políticas públicas nas áreas da educação, saúde, segurança pública, assistência social, mobilidade urbana, infraestruturas, entre outras.

A boa saúde das contas públicas foi um fator que contribuiu para essas e outras realizações relevantes para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população. Por isso, medidas de finanças públicas, como o indicador da Capag, devem ser monitoradas pelos gestores e técnicos, garantindo ampla transparência para o acompanhamento da sociedade. A partir dessa lógica, a STN mantém atualizado um portal com os resultados da Capag para estados e municípios brasileiros.

Sede de TCES - Tribunal de Contas do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo as projeções da Capag para o mês de setembro de 2023, publicadas no novo painel do tribunal, 12 municípios apresentaram nota A, 38 cidades computaram nota B, 28 municípios registraram nota C e nenhuma cidade contabilizou nota D. O TCEES vê com preocupação esses resultados, pois na comparação com o cenário fechado de 2022 o percentual de municípios capixabas com notas A ou B caiu de 95% para 64%.