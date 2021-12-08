ES conseguiu combinar redução do desemprego e elevação da renda média

Mesmo registrando essa queda, o número de pessoas sem trabalho no país ainda é elevado, atingindo 13,5 milhões de indivíduos. Além disso, o rendimento real (descontada a inflação) dos brasileiros caiu 4% na mesma base de comparação, chegando a R$ 2.459. Esse pode ser considerado um dos efeitos da precarização de vagas de trabalho e do aumento da inflação que supera o patamar de 10% no acumulado de 12 meses.

O Estado conseguiu combinar redução de desocupação e elevação da renda média. Mesmo assim, esse desempenho deve ser analisado de forma conjugada com as adversidades macroeconômicas nacionais, uma vez que em um cenário de alta inflação o potencial de compra das famílias tende ser mais comprometido.

Os resultados positivos do mercado de trabalho capixaba podem ser compreendidos como um desdobramento da integração da gestão de risco da pandemia, coordenada pelo governo estadual, destaque da vacinação contra a Covid-19 vacinação contra a Covid-19 , ambiente econômico e fiscal equilibrado, o que favorece a ampliação e atração de investimentos, e políticas públicas na perspectiva da promoção e geração de emprego e renda, especialmente para as famílias socioeconomicamente mais vulneráveis.