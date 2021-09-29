Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Apesar de desemprego elevado, Guedes diz que economia brasileira está bombando
Otimista

Apesar de desemprego elevado, Guedes diz que economia brasileira está bombando

Ministro disse que a economia está voando, mas o país ainda tem 14,4 milhões de desempregados e a inflação já passou dos dois dígitos no acumulado em 12 meses até a metade de setembro

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 10:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2021 às 10:23
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Apesar de indicadores econômicos ainda vacilantes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na noite desta quarta-feira (28) que a economia brasileira está "bombando" e "voando".
"O Brasil está bombando, esses 5,5% (de crescimento) não é brincadeira. E os mesmos que previram que o Brasil iria cair 10% e caiu 4%, que previram o Brasil iria ficar lá embaixo e voltou em V, que previram que esse ano não iria ter crescimento e nós vamos crescer 5,5%, eles estão fazendo rolagem da desgraça, desgraça agora é o ano que vem, ano que vem o Brasil não vai crescer nada. Vão estar errados de novo", disse.
"Essa ideia de que o Brasil não vai crescer no ano que vem é política, é blá blá blá", disse o ministro no V Fórum Nacional do Comércio, promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). "Nós voltamos em V", voltou a afirmar o ministro. "Eu acho que a economia está voando. Ela está vindo com força, os juros vão subir um pouco, para tentar frear a inflação, mas as duas coisas são indissociáveis, o crescimento está contratado".

Veja Também

Congresso autoriza uso da reforma do IR para compensar Auxílio Brasil

Congresso derruba veto de Bolsonaro e proíbe despejos até o fim de 2021

Contudo, o país ainda tem 14,4 milhões de desempregados, a inflação já passou dos dois dígitos no acumulado em 12 meses até a metade de setembro - o IPCA-15 registrou alta de 10,05% no período. A situação econômica em meio à dificuldade de lançar o Auxílio Brasil, inclusive, já faz com que o governo tenha passado a discutir a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial, como revelou o Broadcast.
De acordo com projeções do mercado compiladas pelo mais recente boletim Focus, divulgada na segunda-feira passada, o índice oficial de preços do País, o IPCA, deve chegar a 8,45% em 2021; a desocupação deve fechar em 13% e o avanço do PIB deve ser de 5,04%.
A escalada inflacionária foi reconhecida pelo ministro, mas que jogou a responsabilidade no colo do Banco Central. "A inflação está subindo? Gaveta 18, BC independente, é o gato que caça esse rato", declarou.
Guedes também afirmou no evento que os programas criados pelo governo durante a pandemia são muito elogiados no exterior. "Do fundo do poço até hoje, criamos 3 milhões de empregos", ressaltou o ministro. "A pandemia foi terrível. Muito medo, muito receio, não se sabia o que era o futuro", acrescentou. Guedes lembrou ainda que o País vive uma crise hídrica "quando saiu", nas palavras dele, da segunda onda da pandemia.
O chefe da Economia também reconheceu a participação do Congresso Nacional e do STF na criação de mecanismos para enfrentar os impactos econômicos da Covid-19. "Não faltou dinheiro para saúde, mas não houve abuso, não virou gasto permanente", defendeu Guedes, que também chamou os empresários de "a força do Brasil".
O ministro ainda afirmou que as reformas econômicas foram mantidas, apesar da dificuldade do governo em avançar com os projetos da tributária e da administrativa, além dos projetos de privatizações. "Não vamos parar, vamos seguir fazendo reformas até o último dia", afirmou. "Estamos tomando medidas estruturais que são necessárias".

Veja Também

Alta dos combustíveis leva receita com ICMS a superar nível pré-pandemia

Comissão aprova reforma administrativa com estabilidade para servidor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Desemprego Economia Paulo Guedes Inflação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 receitas para comemorar o Dia Mundial do Atum
Imagem de destaque
Como são as 'prisões para obesos' da China: pesagem duas vezes por dia, exercícios intensos e lanches proibidos
Imagem de destaque
'Os ratos estão saindo das tendas': Gaza tem acampamentos infestados de roedores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados