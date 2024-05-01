Dia do Trabalho: importantes resultados para os capixabas

Esse 1º de maio é um dia especial para os trabalhadores do Brasil e do Espírito Santo. Nos últimos anos, vários indicadores socioeconômicos vêm demonstrando um cenário de melhoria do mercado de trabalho.

Em 2023, pela primeira vez o país superou a marca de mais de 100 milhões de trabalhadores ocupados, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . A taxa de desemprego nacional atingiu o menor patamar (7,8%) desde 2014, quando atingiu 7,0%. Desde 2012, o Brasil teve dois picos com elevadas taxas de desemprego, a primeira em 2017 (12,6%) por conta da crise político-econômica daquela época, e a outra em 2021 (14,0%), devido aos desdobramentos da pandemia da Covid-19.

No mercado formal, o país contabilizou 23,3 milhões de admissões e 21,8 milhões de desligamentos, o que resultou em um saldo de 1,4 milhões novos postos de trabalho em 2023, conforme apontaram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No Espírito Santo o cenário também é de melhoria dos indicadores. Em 2023, o estado registrou a menor taxa de desemprego (5,7%) da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE, que se inicia em 2012. Além de alcançar o menor nível de desocupação dos últimos 11 anos, o ES também se destacou como o 7º estado brasileiro e o 1º da região Sudeste com as mais baixas taxas de desemprego em 2023.

Os picos do desemprego no Espírito Santo foram semelhantes aos contabilizados pelo Brasil, sendo o primeiro em 2017 (13,0%), com valor acima da média nacional, e o segundo em 2021 (12,9%).

No ano de 2023, o mercado formal do ES apresentou mais de 507 mil admissões e 473 mil desligamentos, o que ocasionou um saldo superior a 34 mil novos postos de trabalho, de acordo com as informações do Caged. No acumulado de janeiro a fevereiro de 2024, o estado evidenciou um saldo de mais de 8 mil novos empregos e um estoque de 882 mil pessoas com carteira de trabalho assinada.

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Espírito Santo segue registrando crescimento econômico acima da média nacional, em um ambiente equilibrado e que é referência para a atração de investimentos. Essas condicionantes são muito relevantes para que a geração de emprego e melhoria da renda siga proporcionando oportunidades para a população.