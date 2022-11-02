Cultura do monitoramento e avaliação de políticas públicas

No Espírito Santo, experiências de estudos na perspectiva do Monitoramento & Avaliação (M&A) de políticas públicas começaram a ser desenvolvidas no início da década de 2010. O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) foi protagonista nesse processo inovador na administração pública capixaba.

A partir do acúmulo de experiência de tal processo, anos depois, o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Espírito Santo (SiMAPP) foi instituído pela Lei Estadual nº 10.744/17, diante da importância em se incluir, na esfera da administração pública, o monitoramento e a avaliação sistemáticos, padronizados e coordenados com o ciclo de planejamento e orçamento do poder executivo estadual. Dessa forma, o uso de evidências sobre as políticas passou a fazer parte da cultura do governo e da rotina da tomada de decisão, a partir de metodologia padronizada. O IJSN se caracterizou como uma instituição central nesse processo.

A aplicação do gasto público necessita estar em conformidade com um conjunto de normas legais e com o princípio amplo da economicidade. No entanto, é preciso observar um aspecto fundamental para o bom uso dos recursos que é a efetividade da política no enfrentamento dos problemas que a motivou.

Nesse sentido, o monitoramento e a avaliação das políticas são atividades essenciais para constatar se elas são ou foram capazes de promover melhorias na vida dos cidadãos. Essa é uma etapa de grande relevância para a tomada de decisão dos governos, e que ainda é incipiente em boa parte do país.

Monitorar e avaliar se tornam ações fundamentais para que gestores encontrem ferramentas que permitam aprimorar as políticas e decidir quais devem ser priorizadas. Dadas as restrições orçamentárias dos governos, os monitoramentos e as avaliações se apresentam como instrumentos capazes de apresentar critérios objetivos para que os gestores escolham em quais políticas investir mais recursos. Dessa forma, é fomentado o processo de aprendizagem no governo e os gestores se beneficiam de deliberar de maneira mais assertiva.

A criação de um sistema que permitisse realizar o acompanhamento das políticas públicas executadas ou mesmo contribuir com a estruturação daquelas ações ainda incipientes apresentava-se como um grande avanço nesse sentido.