Carnaval de Vitória também é consciente e sustentável

No sábado (22), estive no Sambão com minha família e fomos agraciados com os desfiles dos blocos “Que Loucura”, que destaca a relevância da saúde mental, “Combate à Dengue”, que reforça a importância da união de todos no enfrentamento às arboviroses, e “Vacinação Salva Vidas”, que enfatiza o grande valor da vacinação e do Sistema Único de Saúde (SUS).

Isso mesmo, além de ser uma das maiores manifestações culturais do mundo, o carnaval também é palco para a conscientização de pautas que podem melhorar significativamente a qualidade de vida da população.

Ainda na abertura dos desfiles das escolas de samba do grupo especial, o Reciclafolia foi outro bloco que chamou atenção dos foliões . Esse bloco recolhe de forma organizada as fantasias imediatamente depois que passam pelo Sambão do Povo, desde 2009. O processo de reciclagem e reaproveitamento das alegorias garante que esses materiais tomem um direcionamento adequado para a utilização em municípios do interior do Estado e da região de divisa com Minas Gerais, empreendimentos de economia solidária, blocos de carnaval, grupos de teatro e outras instituições, como Apaes, Pestalozzi, Asilo de Idosos e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), conforme assinalaram as amigas Adila Damiani e Cida Moschen, em recente artigo publicado em A Gazeta

Insta salientar que o trabalho do Reciclafolia é realizado por voluntários ecológicos, o que engrandece ainda mais essa ação que possibilita artesãos de municípios capixabas e mineiros reaproveitarem as alegorias das escolas de samba para produzir e comercializar peças de artesanato, transformando materiais que seriam lixo em luxo. Essa ação gera emprego e renda, movimentando as economias solidária e criativa.

Bloco Que Loucura levou os temas da Sesa: “Combate à Dengue – Juntos, podemos eliminar os focos do mosquito!” e “Vacinação Salva Vidas – Proteja-se e proteja quem você ama!” Crédito: Divulgação/Sesa

O carnaval vai muito além da festa e da folia, ele também pode ser um poderoso instrumento de conscientização e transformação social. No Espírito Santo, os desfiles demonstraram como a cultura pode se aliar a causas essenciais, promovendo reflexões sobre saúde, sustentabilidade e inclusão.