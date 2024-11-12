A transição municipal da Serra

O município de Serra está alcançando resultados históricos de desenvolvimento nos últimos anos. Os trabalhos da equipe de transição nesse município são fundamentais para que sejam ampliadas as entregas e realizações transformadoras para a população.

Abro a coluna desta quarta-feira registrando que na eleição de 2024, a exemplo de outros anos, as instituições republicanas que atuam no território capixaba deram exemplo de organização integrada e otimizada, a saber, Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), poderes públicos estadual e municipais, forças de segurança pública, entre outras. O processo eleitoral transcorreu, de forma transparente, dentro da regularidade, eficiência e eficácia esperadas pelo cidadão, o protagonista do Estado Democrático de Direito.

Passada a eleição, é iniciada a fase de transição das gestões municipais, que representa o nível de maturidade política e o nível de comprometimento administrativo da gestão pública. A partir da transição são estabelecidas as condições para que o prefeito eleito, antes da posse, tenha acesso aos dados, informações e relatórios que são essenciais para o planejamento dos primeiros dias de gestão, bem como para a estruturação de seu plano estratégico de governo. Nessa lógica, busca-se garantir a continuidade da administração e da prestação dos serviços públicos para a população.

De acordo com a legislação municipal e manuais da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR), do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e do TCEES, a transição entre gestores municipais segue um roteiro específico.

Primeiro, é instalada por ato normativo a equipe de transição, composta por até cinco indicados pelo prefeito eleito e igual número indicados pelo chefe do poder Executivo em exercício. O coordenador da equipe de transição é indicado pelo prefeito eleito, cabendo ao chefe do poder Executivo em exercício apontar o servidor responsável para receber e encaminhar os pedidos formulados pela mencionada equipe.

Na sequência são realizadas reuniões com o objetivo de preparar relatórios sobre informações financeiras, legislação orçamentária, estrutura administrativa, dados sobre a previdência social, os bens patrimoniais, os convênios federal e estadual e as áreas setoriais.

Depois, esse conjunto de relatórios são apresentados e disponibilizados para o prefeito para que ele possa planejar as estratégias e a tomada de decisão no início de sua gestão. No processo de composição da nova equipe de secretariado, o prefeito eleito estará municiado das principais informações e pontos de atenção. Durante todo o trabalho da equipe de transição é assegurada a transparência e publicização das atividades.

Serra é o município mais populoso e que conta com a maior economia do Espírito Santo. Poucos dias após o resultado das eleições que confirmou a vitória democrática e histórica do prefeito Weverson Meireles , uma liderança jovem com experiência na gestão pública e política capixaba, recebi o convite do mesmo para coordenar os trabalhos da equipe de transição.

Em uma reunião com Weverson e o atual prefeito, Dr. Sérgio Vidigal, recebi a demanda para realizar um trabalho republicano de excelência com a participação de gestores de ponta. A equipe de transição indicada pelo prefeito eleito conta com minha participação, juntamente com a atuação da doutora em economia Andressa Pavão e do especialista nacional em finanças públicas Alberto Borges. O prefeito em exercício também fez a indicação de gestores públicos com ampla experiência: Henrique Valentim (Secretário da Fazenda), Ricardo Pandolfi (Secretário de Gestão e Planejamento) e Ednaldo Ferraz (Procurador Geral).

O município de Serra está alcançando resultados históricos de desenvolvimento nos últimos anos. Possui nota A+ no indicador de capacidade de pagamento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), fato que atesta a responsabilidade e comprometimento da atual gestão em cuidar do equilíbrio das contas públicas, condição necessária para o investimento em políticas públicas estruturais.

Weverson anuncia mais dois nomes para equipe de transição na Serra Crédito: Samuel Chahoud

Com 24 anos de experiência na gestão pública, tendo colaborado com a elaboração de vários planos estaduais e municipais, também contribuí com a transição do governo estadual no final de 2018, hoje como servidor público da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), tenho a honra de coordenar os trabalhos da equipe de transição nesse município que é fundamental para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo no século XXI.