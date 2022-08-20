Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

O mercado está de olho na ressaca de 2023

Já para Lula e Bolsonaro, os dois candidatos pareados e isolados na frente nas pesquisas, o próximo ano é colocado em segundo plano

Públicado em 

20 ago 2022 às 01:30
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Crédito:
Independentemente de quem vença as eleições em outubro, sabemos que a “rebordosa” virá no próximo ano. E, nesse aspecto, o “mercado” parece não estar comprando a ilusão suportada por um crescimento da economia que podemos caracterizar como momentâneo e de certa forma um tanto quanto passageiro, neste ano.
Ou seja, estamos diante de um cenário de curtíssimo prazo adredemente construído para se vender a narrativa, naturalmente para o eleitorado, de que a economia está a caminho do “paraíso”. Um cenário com data de vencimento em 31 de dezembro deste ano.
Isso posto, fica claro que o “mercado”, na sua visão sempre pragmática, já nem se preocupa ou se ocupa tanto com possíveis desfechos este ano. Os olhares já estão focados no próximo ano, e com olhos bem abertos. E nesse aspecto, na leitura sob meu alcance, já nem contaria mais o fato de vencer o candidato A ou B. Que, se mantidas as condições atuais de polarização, teremos certamente Bolsonaro ou Lula. Chances para uma terceira via são vistas como remotas.

Veja Também

Pesquisa Datafolha: No 2º turno, Lula tem 54% e Bolsonaro, 37%

Ipec: na pesquisa espontânea, Bolsonaro reduz distância de Lula no ES

Se do lado do “mercado” os olhares estão postos em 2023, para Lula e Bolsonaro, os dois candidatos pareados e isolados na frente nas pesquisas, o próximo ano é colocado em segundo plano. Do lado de Bolsonaro, fica claro que a “farra” das benesses funciona como uma espécie de anestesiante da crise, empurrando seus efeitos para frente. Do outro lado, Lula também pouco sinaliza na direção de um projeto para o futuro do país, e certamente será cobrado por erros cometidos no passado e ainda presentes no imaginário dos eleitores.
É muito improvável que tenhamos no período da campanha eleitoral um debate construtivo, por exemplo, sobre a questão fiscal, ponto considerado crucial especialmente para o próximo ano. Não esqueçamos que boa parte dessas benesses fiscais e econômicas em vigência hoje tem limite temporal definido até o final deste ano. Portanto, não há previsão de respaldo orçamentário para o próximo ano. Os dois principais candidatos se postam favoráveis à continuidade.

Veja Também

Economia brasileira: melhor neste ano, pior no próximo

Entenda por que a democracia é boa para a economia

Da parte do governo federal, a única autoridade a levantar a questão fiscal como tema central a entrar na pauta dos debates nas eleições foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Até porque o problema vai sobrar para ele, pois o seu mandato ultrapassa o período de mandato do presidente da República.
Como no Brasil tudo o que se cria de temporário se transforma em permanente, Neto já prevê que o “rombo” fiscal poderá ser bem maior do que o próprio governo estima, exigindo no próximo ano mais “arrocho” monetário. O que não é bom para a economia e nem para o próprio governo.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Economia Banco Central Jair Bolsonaro Lula Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Arregona', diz Jordana para Gabriela em bate-boca após a Prova do Anjo
Imagem de destaque
Passageiro causa confusão e ameaça motorista do Transcol com punhal na Serra
Imagem de destaque
Juiz descarta 'surto psicológico' de Pedro Henrique no BBB 26 em processo contra a Globo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados