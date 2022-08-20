O mercado está de olho na ressaca de 2023

É muito improvável que tenhamos no período da campanha eleitoral um debate construtivo, por exemplo, sobre a questão fiscal, ponto considerado crucial especialmente para o próximo ano. Não esqueçamos que boa parte dessas benesses fiscais e econômicas em vigência hoje tem limite temporal definido até o final deste ano. Portanto, não há previsão de respaldo orçamentário para o próximo ano. Os dois principais candidatos se postam favoráveis à continuidade.