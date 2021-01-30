Fórum de Davos toca em temas que Brasil está longe de ter em sua agenda

Fórum Econômico Mundial é realizado em Davos, na SuÍça Crédito: World Economic Forum/Faruk Pinjo

Aconteceu nesta semana o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Pela primeira vez no modo virtual, por conta da pandemia . O evento presencial, no entanto, está programado para acontecer em Singapura, em maio. Como esperado, Bolsonaro não priorizou o evento, como no ano passado.

Do Brasil , marcaram presenças virtualmente os ministros Guedes , da Economia, Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, Tereza Cristina, da Agricultura, além de João Doria , governador de São Paulo . Mas, ao que nos parece, o Brasil, num sentido simbólico, está mesmo longe de Davos e dos temas centrais objeto de debates no Fórum.

Em verdade, o Fórum Econômico Mundial deste ano toca em temas que no momento o Brasil está longe de tê-los na sua agenda de prioridades. Ao contrário, nos últimos anos meteu-se em contendas com as quais agora se vê às voltas em apaziguá-las. É o caso do tema “Negócios e Mudanças Climáticas”, que vem acompanhado de questões sociais e de combate às desigualdades. Temas que agora são realçados por conta da pandemia que assola todo o planeta.

Outro tema com o qual o Brasil também não se sente confortável refere-se à geopolítica, que se desdobra em questões como tensões comerciais crescentes, multilateralismo e o globalização em transição. Nesse campo o nosso país tem optado por uma política externa na direção oposta do globalismo e do multilateralismo. Ou seja, vem construindo seu próprio isolamento.

No entanto, o mais preocupante é que nessa nova geopolítica em construção, o Brasil terá que necessariamente redesenhar totalmente a sua política externa, sob pena de isolar-se ainda mais. Movimento que dificilmente conseguirá executar a contento, tendo à frente o atual Ministro das Relações Exteriores.

Isso fica mais claro quando observamos os últimos movimentos nos principais mercados com os quais o Brasil opera. Como lidar, por exemplo, com os EUA, agora com o novo secretário de Estado, Antony Blinken, tido como multilateralista, e além disso, europeísta e intervencionista? A tendência é privilegiar as relações com a Europa , reforçando a agenda climática, no Acordo de Paris.

Já com a China, hoje o maior parceiro comercial, com a qual o Brasil já tem várias fissuras nas suas relações, Xi Jinping também deixou claro na sua fala de abertura no Fórum de Davos que preza o multilateralismo, a cooperação mundial, opondo-se a ideologização nas relações entre países.