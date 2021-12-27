Jovens, álcool e direção: Lei Seca não pode perder o fôlego

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram ferida em acidente na Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Vinícius Zagoto

Dirigir alcoolizado e o excesso de velocidade são as principais causas dessas tragédias entre jovens. Dirigir e utilizar o celular para enviar mensagens também aparece como uma das grandes causas de acidentes entre jovens. Aliás, dirigir e ler mensagens no celular aumenta em 23 vezes o risco de envolvimento em acidentes.

O consumo do álcool reduz a acuidade visual e os reflexos. Diminui, também, a capacidade de discernimento, podendo provocar comportamentos que em situações normais não ocorreriam: o excesso de velocidade e a inobservância do uso do cinto de segurança. Beber e dirigir expõe as pessoas a uma situação de extremo risco, por isso a lei 11.705 de 2008, popularmente conhecida como “Lei Seca”, passou a proibir a condução de veículos automotores com concentração de seis miligramas de álcool por litro de sangue. Ela foi a primeira lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro para determinar o teor alcoólico necessário para caracterização do crime. Em 2012, os limites para a concentração de álcool no sangue do condutor foram diminuídos, sob uma política de tolerância zero.

É preciso alertar que mesmo que os efeitos da embriaguez tenham passado, não quer dizer que o álcool foi eliminado completamente do organismo. Segundo especialistas, as técnicas usadas para acelerar a eliminação do álcool, como ingerir café, tomar aspirina ou um banho gelado, não funcionam. Além disso, o tempo de eliminação do álcool do sangue varia de acordo com características como peso, idade e sexo.

A Lei Seca existe e é forte! O que não pode andar frouxa é a fiscalização dessa importante lei. Os números de mortes no trânsito são dramáticos e destroçam o coração de famílias inteiras. Essa triste realidade impõe prioridade absoluta na fiscalização e nas campanhas educativas. As blitze da Lei Seca não podem perder fôlego e devem seguir uma rotina operacional permanente e estratégica. Os governos devem estar sempre buscando a elaboração de novas estratégias, mais rigorosas, específicas, campanhas de conscientização e dura fiscalização do consumo de álcool por motoristas.

Essa violência no trânsito tira abruptamente a vida de quem bebeu e também de quem não bebeu, e leva ao sofrimento, imensurável, muitos pais, mães, familiares e amigos. É fundamental que cada um faça bem a sua parte, pensando com antecedência e planejando uma forma segura e legal de sua locomoção ao beber.