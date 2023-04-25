Categoria evolui com a união de corretores às plataformas digitais

As plataformas digitais são grandes aliadas na compra de um imóvel, mas o ideal é que tenham sempre a presença de um corretor imobiliário Crédito: Shutterstock

*Antônio Alberto Coutinho

Os Corretores de imóveis estão cada vez mais engajados com a tecnologia, inovando nas apresentações dos imóveis para seus clientes e fazendo com que a comunicação através das redes seja menos burocrática e mais assertiva. A comunicação mais direta e a alta procura que vem pela internet também fazem com que essa parceria entre o corretor e a tecnologia se torne muito benéfica aos consumidores, investidores e proprietários de imóveis .

E o mais importante, geram transações extremamente ágeis e seguras. Pois o corretor, obrigatoriamente, precisa ter inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), onde ele é fiscalizado, orientado e disciplinado a seguir corretamente as normas exigidas pelas lei. Assegurando, dessa forma, os envolvidos numa transação imobiliária de ter como e a quem recorrer no caso de qualquer negligência, imperícia ou imprudência.

Importante aproveitar para ressaltar aqui que não existe corretor de imóveis sem estar inscrito no Creci. Qualquer pessoa, plataforma, seja quem for, que se passar por corretor imobiliário, estará exercendo ilegalmente a profissão, portanto, será um contraventor penal.

Quem confiar, o risco de prejuízo e sem ter como e a quem reclamar administrativamente é dado como certo. As transações imobiliárias envolvem, via de regra, valores significativos. Quem economiza uma vida inteira não quer arriscar uma transação sem o corretor.

Como saber se um corretor é inscrito pelo Creci-ES? Basta acessar o site do conselho: Basta acessar o site do conselho: crecies.gov.br . Por meio dele, você pode buscar pelo corretor de imóveis da sua região.

O Creci alerta para golpes em plataformas digitais

As plataformas digitais são grandes aliadas na compra de um imóvel. O acesso por meio de fotos, vídeos e até visitação virtual, faz com que o cliente se sinta mais à vontade na hora de fazer sua pesquisa e tudo isso com menos burocracia e muito mais agilidade.

O ideal é que toda essa facilidade venha juntamente com um corretor de imóveis. O que, às vezes, acaba não ocorrendo e fazendo com que o cliente caia em golpes.

Ou seja, o corretor de imóveis, alinhado com essa tecnologia e plataforma, faz com que o cliente dentro da sua procura e compra, esteja devidamente protegido contra golpes.

O órgão tem o dever de fiscalizar, orientar e disciplinar. Por isso, devemos orientar da maneira devida e dizer que as plataformas digitais não podem se passar por corretor de imóveis e exercer o direito legal da profissão.

A Delegacia de Crimes Cibernéticos, tem registrado um aumento expressivo nos golpes para internet. O que aplica e abrange para golpes em plataformas digitais no quesito venda e aluguéis de imóveis. Isso pede uma atenção e cuidado por parte dos interessados e claro, punições contra plataformas que estimulam a transação imobiliária sem um corretor de imóveis.