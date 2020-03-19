O céu que nos limita

Aviação: avião Crédito: Siumara Gonçalves

Renata Souza tem 37 anos, é funcionária pública, cadeirante e adora viajar. Seja sozinha ou acompanhada. Mas, como uma mulher adulta e madura, viajar sozinha jamais deveria ser sinônimo de constrangimento.

O dicionário define constrangimento como violência física ou moral exercida contra alguém; coação, situação moralmente desconfortável; embaraço, vergonha, vexame. E foi exatamente isso que Renata viveu ao tentar ir de Vitória para o Recife.

Não é a primeira vez que falo sobre os constrangimentos que pessoas com deficiência passam com as empresas aéreas. Os casos são tão inacreditáveis quanto bizarros, pra dizer o mínimo. E parecem não ter fim. Não é à toa que as companhias aéreas lideram as listas de empresas mais odiadas.

Que despreparo é esse?

Ao tentar embarcar, Renata foi impedida primeiro pela comissária de bordo e, em seguida, pelo comandante da aeronave. A alegação? Ela deveria estar usando uma fralda geriátrica para não ter que ir ao banheiro, já que estava sozinha. Ou fralda ou acompanhante. Senão, nada de viagem.

Nada nos obriga a carregar alguém do nosso lado ou ter uma fralda na bolsa para situações de insanidade como essa. O que essa situação comprova é a incapacidade que muitas pessoas ainda têm de aceitar nossa autonomia e reconhecer nossos direitos. Vamos a eles.

A Resolução 280 da ANAC estabelece procedimentos específicos relativos a acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial PNAE - pessoas com deficiência idosos gestantes lactantes adultos com crianças de colo pessoas com mobilidade reduzida distúrbios da fala e transtornos mentais. Ainda temos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoas com Deficiência e a Lei de Acessibilidade 10.098/2000 e a Lei Brasileira de inclusão LBI 13.146/2015. Em todas elas estão previstas o nosso direito à assistência, quando houver necessidade e a nossa autonomia.