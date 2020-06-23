A prática regular de exercícios fortalece os músculos e aumenta a resistência Crédito: Divulgação

Antes de escrever sobre o amor que sinto pelo esporte, perguntei-me como poderia expressar tamanha ligação que tenho com a atividade física — especialmente, o ballet, a musculação e, mais precisamente, a ginástica artística.

Busco uma nova forma de expressar algo que muitos já sabem: a importância da prática de exercícios. E, nessa procura, encontro na experiência que vivi muitas certezas. Ao sofrer o acidente que me levou a usar a cadeira de rodas, meu corpo era uma máquina dedicada à ginástica. E essa dedicação me deu consciência corporal, resistência e disciplina adquiridas com as muitas horas de ensaios e treinos. E possibilitou uma releitura bem mais suave e descomplicada sobre o meu “novo” corpo. Não tenho dúvidas que tudo isso influenciou a decisão de cursar a faculdade de Educação Física.

Vamos trabalhar o coração?

Vai ser difícil num só texto colocar todos os benefícios que o esporte traz para a saúde física, mental e para o convívio das pessoas. Todo mundo sabe também que a prática regular de exercícios fortalece os músculos e aumenta a resistência. E seu coração, que também é um músculo, se beneficia e muito da atividade física, já que ela evita o surgimento de doenças cardiovasculares e reduz os sintomas de pessoas com problemas cardíacos preexistentes. E para as pessoas com deficiência, praticar esportes pode representar muito mais que saúde.

Voce é capaz

A atividade física e esportiva, em níveis variados, ajuda as crianças, jovens e adultos com deficiência a adquirirem, além de autonomia e independência, o resgate da autoestima, autoconfiança, relações pessoais e equilíbrio emocional. Mesmo quem tem uma deficiência severa pode praticar esportes, claro, sob a orientação de professores capacitados e habilitados. O exercício físico previne as complicações secundárias à deficiência e impulsiona o indivíduo a descobrir que é possível ter uma vida normal e saudável. Mas atenção: todas as práticas esportivas devem ter um acompanhamento médico, essa é uma regra que vale para qualquer pessoa.

#Partiu? Depois da quarentena

Então, já que movimento é a palavra de ordem, não importa se a pessoa com deficiência tem como objetivo atuar profissionalmente ou de forma amadora, convido você a procurar uma modalidade esportiva que seja adequada às condições e limites e partir em busca das academias, praças, parques e clubes que desenvolvam as atividades pretendidas. Ops! Calma lá! Não podemos deixar de falar que o esporte no Brasil, assim como a acessibilidade, não são colocados em primeiro plano pelos nossos representantes, logo as dificuldades para treinar, malhar, ainda que sejam em lugares públicos, não é e nem será tarefa fácil, não é mesmo?