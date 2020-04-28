Como definir resiliência

Resiliência: mulher sorrindo em casa; quarentena Crédito: Pixabay

Resiliência. Dessas palavras que provocam um levantar de sobrancelha e um ouvido mais atento, seguida de súbita curiosidade. Comecei a ouvir sobre resiliência quando quando fui coordenadora na Secretaria de Assistência Social de Vitória. Sem saber muito sobre seu significado, me limitava a acreditar que, numa secretaria onde as questões sociais são alvo de diferentes projetos, imaginava a relação existente entre a palavra e ações do órgão no qual trabalhava.

Algum tempo depois, escuto resiliência com mais frequência, ora num programa de TV, numa entrevista, em um texto que leio. Mas ainda assim me vem uma dúvida: ser resiliente tem a ver com a personalidade de cada um, principalmente quando ouço: fulano de tal é tal é resiliente ou uma habilidade que podemos aprender com treino e e dedicação. Nascemos assim ou nos tornamos? Será que tem curso para desenvolver resiliência?

Uma volta pela sua história

Faço agora a trajetória da minha história e te convido a fazer o mesmo. Para buscar em cada momento em que você se deparou com a palavra que é a protagonista deste texto. Encontrei coisas interessantes nessa busca: ser resiliente é ter a capacidade de encarar as mudanças que muitas vezes você não espera. É enfrentar os desafios inesperados, aprender novas coisas, crescer como ser humano, amadurecer com as adversidades. Usar um potencial interno que muitos de nós desconhecemos ter. Chamei tudo isso de resiliência antes mesmo de olhar seu significado no dicionário.

Ser resiliente é desenvolver a capacidade de um olhar otimista numa determinada situação em que tudo parece perdido. Mas nem sempre uma pessoa que é resiliente numa área poderá ser em outra, porque as histórias de vida, as relações humanas afetivas e as pessoas que envolvem o nosso dia a dia são fatores que contribuem para desenvolvermos competências para lidar com as muitas situações que nos acontecem.

Parece um papo cabeça... E é! Todas essas relações contribuem para nos tornar hábeis e maduros para encarar ou não as adversidades. Então, quanto maior o crescimento pessoal, maior será sua capacidade de agir com resiliência. Uma coisa eu posso garantir: você se torna muito forte quando age assim.

Qual contexto é o seu?

E não dá para negar que o atual momento que vivemos nos exige enfrentar as incertezas com garra e otimismo (ainda que isso seja muito difícil). Logo, se você está encarando, persistindo e mantendo sua saúde mental, parabéns! Você pode se considerar uma pessoa resiliente. Pelo menos nesse momento.

Há muitos artigos falando do real significado dessa palavra mágica, desde em áreas comportamentais a corporativas. Se quiser se aprofundar vai conseguir. Mas para finalizar, atente-se às oportunidades de se desenvolver em atividades significativas de superação, que vão permitir que você desenvolva sua autoestima, que te faça sentir produtivo e até importante, isso vai te fazer enxergar o caminho da resiliência.