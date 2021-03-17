Acessórios esmaltados, óleos multifuncionais, suplemento para queda de cabelo e mais

A esmaltação é feita à mão no ateliê da designer em Vila Velha Crédito: Divulgação/Leide Viero Acessórios

A técnica da esmaltação veio pra ficar

Os esmaltados estão com tudo! Viraram queridinhos das fashionistas e das influencers apaixonadas por acessórios. Principalmente em função do cuidado que a técnica exige, o que faz de cada peça algo especial. A Leide Viero, marca capixaba de acessórios feitos à mão, mergulhou na tendência. Em seu ateliê, a designer que dá nome à marca desenvolve as cores das peças de modo bem peculiar. A aplicação se dá manualmente de maneira bem delicada, seguindo os contornos e dando uma nova cara a cada criação, que ganha um toque de modernidade e, ao mesmo tempo, elegância.

As cores foram criadas com base na paleta da coleção Ilumine-se Crédito: Divulgação/Leide Viero Acessórios

As peças esmaltadas Leide Viero fazem parte da coleção "Ilumine-se", que tem o objetivo de deixar todos - mulheres e homens - mais iluminados. "Para criar a coleção, parti da pergunta: qual a cor que te ilumina? Independentemente do uso da cartela de cores, queremos iluminar as pessoas com base nas cores que elas mais gostam, nas cores que se sentem bonitas", explicou Leide. Apaixonada pelo poder transformador dos acessórios, Leide acredita que a esmaltação veio mesmo para ficar no universo da moda, porque deixa qualquer produção mais iluminada e cheia de personalidade.

Há opções de colares, pulseiras, aneis e brincos nos mais diversos tons Crédito: Divulgação/Leide Viero Acessórios

Um óleo como ícone

O sucesso dos óleos da marca deve-se às propriedades altamente hidratantes e à combinação com os vegetais Crédito: Unsplash

A história de NUXE começa com Aliza Jabès. Formada pela Science Po Paris e com MBA em Finanças e Marketing pela Universidade de Nova York, ela transformou um pequeno laboratório de pesquisas - especializado em aromaterapia e fitoterapia - em uma das marcas de beleza mais querida das francesas. Particularmente interessada pelo poder das plantas, ela recebeu o apoio do pai, um famoso pesquisador farmacêutico, para desenvolver suas ideias, criando a marca que une propriedades naturais ao melhor da tecnologia. O nome NUXE, aliás, é uma junção de NATURE e LUXE.

O ícone da marca é a linha Huile Prodigieuse de óleos multifuncionais Crédito: Divulgação/Nuxe

O icônico Huile Prodigieuse, desenvolvido em 1991, foi a primeira criação de NUXE. Seu sucesso deve-se às propriedades altamente hidratantes, que se dão pela combinação de 7 óleos vegetais poderosos, associados a deliciosas fragrâncias. O óleo natural, multifuncional - que pode ser usado em rosto, corpo e cabelos - é formulado sem silicones ou conservantes, possui 98% de ingredientes naturais e uma fórmula única de textura seca que é rapidamente absorvida. Um frasco de Huile Prodigieuse é vendido a cada onze segundos em todo o mundo!

Em queda livre

As queixas de queda de cabelo aumentaram em pacientes que tiveram Covid-19 Crédito: siam.pukkato/Shutterstock

O coronavírus não para de surpreender. Além de deixar muitos dos infectados sem paladar e olfato mesmo depois de "curados", muitas pessoas têm reclamado de queda de cabelo meses depois de terem pegado a Covid-19. Unhas fracas, quebradiças e que não crescem também são queixas muito frequentes no dia a dia do consultório dos dermatologistas. Ainda não há uma relação disso com a Covid, mas o fato é que cerca de 20% da população sofre da Síndrome das Unhas Frágeis – principalmente mulheres acima dos 50 anos – e as queixas com o enfraquecimento delas representam 10% dos problemas relatados nos consultórios dermatológicos.

O produto possui o óleo de borragem, extraído de uma flor de origem mediterrânea Crédito: Divulgação/Profuse

A Semblé Fort, da Profuse, concentra ativos naturais em uma potente fórmula oral, fortalecendo os fios e evitando a queda, além de também fortalecer as unhas. Com o exclusivo Óleo de Borragem, extraído de uma flor de origem mediterrânea, o produto possui ativos que agem na raiz do cabelo, fortalecendo o couro, e a sinergia de seus ativos torna sua fórmula única no fortalecimento do cabelo e unhas.

Nova coleção de Cris Barros tem a delicadeza das estampas de mini e maxi flores Crédito: Josefina Bietti

Contemplação entre o céu e a terra

‘’O processo de criação desta coleção foi um exercício totalmente introspectivo: paramos, respiramos e olhamos por dentro e por fora; escutando as nossas emoções vivas e contemplando a grandiosidade da natureza se regenerando. Nos sentimos humildes por poder vivenciar esses momentos através de uma perspectiva nova e lembrar das coisas que realmente importam: as nossas raízes, o equilíbrio entre o humano e a natureza, a vida renascendo e a esperança de um futuro leve e feliz.’’

A frase da estilista Cris Barros deixa claro a essência da edição "Contemplação" da coleção Entre Céu e Terra. Coleção que, inclusive, apoiará a Rede Synapse, uma iniciativa de professores de escolas públicas que capacitam outros professores e se ajudam mutuamente com intuito de promover a alfabetização de qualidade para crianças de lugares distantes do Brasil. A delicadeza das estampas de mini e maxi flores desenvolvidas no ateliê da marca descreve com poesia o tema da edição aplicadas em peças para mãe e filha. Os vestidos e conjuntos da linha Mini com shape reto e caimento leve podem ser combinados com os conjuntos de camisas e calças, vestidos e manteaux de veludo adulto.

O bordado de morango com fundo marrom, dando um ar lúdico e divertido na coleção Crédito: Fotos: Josefina Bietti