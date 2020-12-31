Delineador que sai como adesivo, peças fitness com proteção solar, iluminador corporal, joias e semijoias...

Crédito: Divulgação/Emar Batalha

Fim de ano com fé

O fim do ano chegou. E, embora 2020 não tenha sido nada fácil para todos nós, para muitos o sentimento é de gratidão e esperança. A designer de joias Emar Batalha criou a coleção “Crenças”, com peças produzidas em madrepérola, madeira nobre, ouro 18k, pérolas, diamantes, pensando justamente em tudo o que passamos desde o início da pandemia. “Me inspirei na força que tivemos para passar por tudo isso, ao lado dos nossos familiares e amigos. Criei escapulários, colares e pulseiras com pingentes com frases de fé, força e simbologias. A ideia é levarmos com a gente nossa crença em forma de joia”, afirma a designer. As peças podem ser adquiridas pelo site www.emarbatalha.com.br

Crédito: Divulgação/Natura

Delineador com tecnologia de fácil remoção

A Natura Una acaba de lançar o delineador matte peel off. Uma das categorias de produtos de maquiagem que mais geram medo de errar na hora da aplicação, o lançamento pretende descomplicar essa etapa. Possui inovadora tecnologia de remoção peel off e aplicador extrafino em fibra que proporciona uma aplicação precisa e suave. Vegano e com acabamento matte de longa duração, possui um pigmento intenso preto de origem vegetal .

Crédito: Divulgação/Natura

A tecnologia peel off permite que o delineador seja facilmente removido, como um adesivo, quando umedecido com água. O processo de remoção é simples: Umedeça a pálpebra com um pouco de água e, após alguns segundos, puxe a pontinha do delineado com os dedos. Continue puxando toda a extensão do traço. Preço: R$ 59,90

Crédito: Divulgação/Luciana Melo

Proteja sua pele e brilhe

Para facilitar os cuidados com a pele durante os dias mais quentes do ano, uma boa opção é investir em produtos com dupla ação – aqueles que protegem contra a radiação UV e hidratam ao mesmo tempo. O gel creme antissinais FPS 30, desenvolvido e lançado este mês por Luciana Melo (com Densiskin, Bioex e Trealose Biovetorizada na composição) é desses. A empresária explica que o creme também tem efeito antiestresse e dermo relax, o que reduz as linhas e marcas de expressão acentuadas pelos repetitivos movimentos faciais.

Já o Liquid Gold foi relançado após o sucesso no verão passado. O iluminador corporal tem textura cremosa e secagem rápida. Para passar no corpo e conquistar efeito iluminado, valorizando a cor e o bronzeado. Também pode ser usado na make. Dois itens 'tem-que-ter' na bolsa de praia.

Crédito: Divulgação/Vittoraci

Versátil e econômico

A vitrine da loja conceito da Vittoraci, recém inaugurada na Praia do Canto, já conta com coleções que são a cara da estação quente. Pedras coloridas, fios delicados, design moderno... Tudo conversa entre si em composições que casam com os looks leves de verão. "Os detalhes importam, principalmente os que se referem à liberdade intuitiva, que resulta em looks personalizados. A versatilidade dos nossos 'longs' de cristais colors faz deles coringas. Com uma volta, fica long. Duas, choker duplo. Com quatro voltas vira uma pulseira", explica a designer Tamarcia Vittoraci. Várias peças em uma. Versátil e econômico.

Crédito: Divulgação/Granado

Linha para cuidados com as mãos

Esse ano realmente maltratou das nossas mãos. A pandemia exigiu - e ainda exige, porque ela não acabou - lavagens mil e o uso de álcool em gel o tempo todo. E o resultado é todo mundo mais saudável e seguro, claro, mas também com as mãos mais ressecadas. A Linha Pink Granado é específica para o cuidados das mãos, unhas, pés e pernas. Desenvolvida junto a dermatologistas e podólogos, os produtos protegem, recuperam, fortalecem e hidratam as áreas mais delicadas do corpo da mulher.

Além do creme para as mãos, que é enriquecido com óleos vegetais e saccharomyces fermet, livre de parabenos e ingredientes de origem animal, há o óleo fortalecedor de unhas e a cera nutritiva para unhas e cutículas. O óleo ajuda no fortalecimento e crescimento das unhas. É enriquecido com Silanediol, o que fornece altas concentrações de silício orgânico. Também é livre de parabenos, corantes e ingredientes de origem animal.

Crédito: Divulgação/Granado

Já a cera, hidrata e fortalece unhas e cutículas. Enriquecida com ceras e óleos vegetais, extrato glicólico de aveia e vitamina E, proporciona brilho e aspecto saudável às unhas.

Crédito: Foto: Breno Pretti

Eco-friendly e com proteção UV 50+