Moqueca capixaba: por que o bairrismo exagerado é um problema

A frase surgiu quando Cacau ocupava o cargo de presidente da Empresa Capixaba de Turismo (Emcatur), órgão do governo estadual, criado na década de 1960 e que tinha como objetivo o desenvolvimento do turismo no Espírito Santo.





Ele estava em viagem diplomática na Bahia e, ao provar a moqueca baiana, soltou a frase que posteriormente tornou-se uma campanha de marketing e, para alguns mais exaltados, motivo de briga com outros estados que têm a moqueca como símbolo cultural.





Para o entendimento, vamos à história. Para começar, pouco se sabe sobre a real origem da moqueca. É um prato plural, sendo possível encontrá-lo em diversos estados do Brasil e com várias formas de preparo. Segundo Patrícia Merlo, professora da Ufes e pesquisadora do assunto, a nossa moqueca capixaba tem provável origem no “moquém”, um prato indígena feito à base de peixes e assado na brasa.





A versão, porém, não é a única usada para dar embasamento histórico ao prato. A moqueca baiana, por exemplo, tem a origem ligada à mu'keka, um prato de origem africana e cujo nome significa "caldeirada de peixe”. O toque africano caracteriza-se pela presença do azeite de dendê, condimento fortemente presente nas culturas africanas e que, em diáspora, alastrou-se no território brasileiro.





A pluralidade não para por aí. A moqueca paraense costuma ter suas raízes ligadas aos povos indígenas e, em seu preparo, está o uso de ingredientes típicos da biodiversidade amazônica como o tucupi e o jambu. A maranhense conta com o azeite de coco babaçu, muito comum na região, e ovo cozido.

A multiplicidade da moqueca pelo Brasil é o que gera a necessidade de ter uma atenção especial sobre como abordamos e exaltamos o nosso prato.