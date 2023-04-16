Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crônica

Quando a inteligência é quem aperta o gatilho

Tive amigos invejáveis, verdadeiros repentistas nesta arte do falou e disse. Brincando ou dizendo verdades, eles metiam sempre um gol de placa para a alegria da galera

Publicado em 16 de Abril de 2023 às 00:15

Públicado em 

16 abr 2023 às 00:15
Marcos Alencar

Colunista

Marcos Alencar

Imagem
Crédito: Amarildo
Mentes brilhantes têm sempre um comentário notável, preciso e único, quando estimuladas. Tive amigos invejáveis, verdadeiros repentistas nesta arte do falou e disse. Brincando ou dizendo verdades, eles metiam sempre um gol de placa para a alegria da galera.
No turbulento Festival de Verão de Guarapari, em meio à muvuca que gravitava em seu redor, encontrei Julinho Batista, um amigo mineiro, muito famoso com as mulheres. Louro, alto e de olhos azuis, ele estava sempre muito bem acompanhado. Menos naquela noite. A garota extremamente menos bonita do lugar estava pendurada no pescoço dele. Parei para dar-lhe um abraço no momento em que ela deu uma saidinha pra falar com uma amiga. Aproveitei e dei uma gozada nele: “Júlio, você merece coisa melhor...” Ele emendou o pé na bola: “Ora, meu amigo, tá chegando, deixa vir!"
No caldo de cana da feira de Jardim da Penha, comprando uns pasteis, presenciei a conversa de dois coroas sobre nossos governantes. E um deles deixou a frase que passou a régua na discussão: “De pato a ganso, são todos iguais. Todos comem milho, estão sempre cacarejando e, volta e meia, sujam o terreiro".

Veja Também

O pouco caso dorme sereno no sofá da sala

A bandidagem vai ver o que é bom para a tosse

Qual a importância da prova dos 9 na sua vida?

Apesar da relutância já esperada, certa vez eu arrastei o saudoso jornalista Toninho Rosetti para tomarmos uma cerveja. Toninho sempre foi elitista nas suas preferências mundanas. Da cor discreta dos carros à mais que perfeita safra dos vinhos. Mas levei-o a um boteco fedido que varava a noite em São Torquato. Foi reclamando da Praia do Canto até lá. Ficamos por pouco tempo naquele furdunço. Ao voltarmos para o carro, eu perguntei: “Que tal o boteco?"  Ele deu um muxoxo e não perdoou:  “É... altos baixo nível.”
Não sei se ainda existe o bar da Conceição, ali do lado da Gazeta. Depois do expediente muitos colegas passavam por lá pra tomar uma cerveja, falar bem de umas e mal de outras pessoas e também jogar uma sinuquinha. Numa daquelas noites, o grande e saudoso Paulo Maia estava lá matando todas as bolas da vez.
Já na entrada do bar eu saquei os olhares de uma mocinha bonita na direção do Paulo. Quando passei por ele cheguei perto do seu ouvido e entreguei: “Olha lá no cantinho do balcão. Aquela morena linda não tira os olhos de você”. Ele se debruçou sobre a mesa e, dando uma espiada por debaixo do braço esticado, sapecou: “Maninho, tô fora. Conheço a figura. Aquilo é igual livro de matemática: só tem problema!” E em seguida matou a bola sete.
Outra grande criatura era o Bolinha. Operador de som e muito querido por todos os colegas de trabalho que atuavam na área técnica da TV Gazeta. Espaço todo compartimentado, com vidros transparentes, permitia uma visão completa do ambiente de transmissão. Numa época em que ainda se fumava no interior da empresa, nesta área não era permitido. Apenas num corredor estreito, que levava a outros departamentos da emissora. Ali, de pé e encostados na parede, cabiam de três a quatro pessoas fumando. Atravessando aquele fumódromo, um belo dia um coleguinha me deu um toque: “Marcos, sua braguilha está aberta”. Agradeci e no momento em que fechava o zíper, Bolinha chutou pra gol: “Aí, Marcos, se fosse sapateiro olhava pros seus pés...”

Marcos Alencar

Marcos Alencar é colunista de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Crônica Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados