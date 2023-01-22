O seu voto tem valido a pena?

Crédito: Amarildo

Qual é a sua opinião sobre o desempenho dos candidatos que você ajudou a eleger nos últimos anos? Especialmente aqueles que transitam pelas mesmas avenidas que nós, que conhecem de cor cada buraco no asfalto e que também vivem assustados com a bandidagem, roubando, matando levando diariamente a dor e o pânico à população. Teoricamente, gente como a gente. Com uma grande diferença: com o seu voto e de muitos outros, essas excelências ganharam um assento nobre nos tronos do poder. O lugar escolhido por eles para buscar dias melhores para todos nós.

Há quantos anos você vem apostando no desempenho, por exemplo, de alguns deputados estaduais e vereadores? Há quantos anos você entrega para eles a remuneração que eles querem e a chave do poder? De paletó e gravata, sempre seguros de si eles seguem tocando o barco como bem entendem. Afinal eles podem bater palmas para alguns malfeitos de colegas de partido, eles podem escolher, por desconhecimento talvez, a solução menos adequada para um problema maior ou podem fechar os olhos e não fazer absolutamente nada.

Não, não ligue se o vocabulário deles deixar a desejar. O mais importante é o trabalho sério e comprometido com seus eleitores. Ninguém é perfeito, claro. Talvez o seu candidato desconheça o significado de algumas expressões pouco usuais. Tipo resiliente, tergiversar, solilóquio, sacripanta, janota... E daí? Um problema que se corrige com a boa leitura. A propósito, o seu candidato tem o hábito de ler? Se você lhe soprar um nome, Monteiro Lobato por exemplo, ele saberá de quem se trata?

Será que o candidato que você ajudou a eleger passaria, por exemplo, numa prova do Enem? Será? Ele saberia o que vem a ser e pra que serve o hidrogênio verde, que a White Martins começou a produzir? Pelo menos, já ouviu falar? Ou quantas escolas de ensino primário tem o Espírito Santo? Quantos alunos? Qual é a remuneração inicial de um professor primário? O que é preciso fazer para tornar mais eficiente o atendimento nas Upas? Se ele tem votos no sul do estado é provável que ele saiba porque São José do Calçado tem esse nome. Não vai melhorar em nada o seu desempenho parlamentar. Mas conhecimentos gerais são sempre muito bem-vindos.

Permita-me que eu me meta a gato mestre: para se exercer bem um mandato político, é aconselhável seguir os passos de uma mãe zelosa: dedicação, perseverança e trabalho. Muito trabalho. E prestar atenção no que disse Pablo Neruda a todos aqueles que gostariam de se tornar escritores: “Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. No meio você coloca as ideias”.